Covid-19 salgını sebebiyle geçici olarak kapanan, kapasite düşüklüğü yaşayan firmalar nedeniyle işçilerde ücretsiz izne çıkarılmak yada iş akitlerinin fesih edilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Salgının ilk günlerinde kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanma şartları kolaylaştırılarak, işyerlerinde kısa çalışma yöntemlerinin hayata geçirilmesi ile işverenlerin işçi çıkartmaksızın faaliyetlerine devam etmesi sağlandı. Ancak, salgının devam etmesi ve önümüzdeki aylarda ekonomik, sosyal etkilerinin hafifletilmesi, çalışamaması sebebiyle gelir desteğinden yoksun kalanlara destek olacak yeni bir uygulama "nakdi ücret desteği" de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızca hayata geçirildi.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bir iş akdi ile işverenin yanında çalışır iken 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Bu işçiler için nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere bildirimler aylık olarak, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işverenlerce yapılacaktır. İşverenler bildirimlerini https://uyg.sgk. gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden yapabileceklerdir.

Bu işçiler için SGK'ya bildirim yapılır iken eksik gün nedeni olarak "28-Pandemi Ücretsiz İzin" seçeneği seçeceklerdir.



■ 15 Mart 2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği hak edecek şekilde iş sözleşmesi fesih, edilen ve işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan ancak Kanunda ki diğer şartları sağlayamamaları nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler de nakdi ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen yapılacaktır.

■ 15 Mart 2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği hak edecek şekilde iş sözleşmesi fesih edilen ancak Kanundaki diğer şartları sağlayamadıkları için işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizler de nakdi ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Bu kişiler işsizlik ödeneği taleplerini https:// esube.iskur.gov.tr/ internet adresinden veya e-devletten yapmaları halinde nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacaktır.

HAK KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

ÖDENEĞİ ÖDENECEK İŞÇİNİN;

■ 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, ■ Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, ■ Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ■ İlgili yönetmelikte belirtilen belge kodları üzerinden SGK'ya bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ile işverenlerince gerekli bildirimlerin yapılması halinde 17.4.2020 ila 17.7.2020 tarihleri arasında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi gereğince üç aya kadar olan ücretsiz izin süreleri kadar yada yukarıda belirtilen işsiz olanlardan 17.4.2020 ila 17.7.2020 tarihleri arasında üç aylık süreyi geçmemek üzere işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği alacaklardır. Nakdi ücret desteği, hak eden her bir kişi için günlük 39,24 TL olacaktır. Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenecektir. Bu kişiler nakdi ücret desteği aldıkları süre boyunca genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bu kapsamda genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenecektir. Sosyal güvence içinde kalın...