Bu takıma takviye şart

Yazımın sonunda yazmak istediğim cümleyi hemen başında yazıyorum. Bu takıma transfer şart! Bunu son yazılarımın hemen hepsinde dile getirdim. Devre arası geldi geçti, transfer dönemi başladı. Ancak yönetimden hala bir hareket yok. Hem yukarıdaki hem de alttaki rakipler kadrolarını güçlendirirken, sarı-kırmızılı kulüp üstüne bir de kan kaybetti. Sahaya çıkan kadrodaki oyuncuları ve onların neler yapabileceklerini zaten biliyoruz. Üstüne bir de taraftarın olmaması takımı maça geride başlattı. Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmada gördük ki devre arası kampı iyi geçmemiş gibi. Sezonun ilk yarısında ortaya konan oyundan fazla bir farklılık yoktu.

FUTBOLCULAR KİMİ DİNLEYECEK?

İlk yarı boyunca zaten bazı oyuncular isteksiz ve arzusuzdu. Mesela Atınç en az 5 topu kaçırdı ve rakibe verdi. Allah'tan Emir Ortakaya var ki Atınç'ın hatalarını kapattı. Yalçın orta sahada koşturdu durdu. Ancak aldığı topların hemen hemen hepsini geriye dönmesi takımın hızını kesiyor. İsmail Köybaşı ve Yasin Öztekin ilk yarıda Göztepe adına bir şeyler yapmaya çalıştı. İkinci yarının başında kötü bir performans gösteren Palmer'ın yerine oyuna giren Mamah biraz takımı ateşledi. Fakat onun da son vuruşlarındaki beceriksizliği saç baş yoldurttu. Diğer yandan sahada oyuncular ne yaptıklarını bilmezken yedek kulübesinden oyuna müdahale edecek kim var diye bakıyorum. Fakat bir sorun var gibi. Çünkü hem Şakir hoca hem de Ekrem hoca oyuna müdahale ediyor. Futbolcular kimi dinleyecek aklım almıyor. Yazımın başında yazdığımı tekrar edeyim transfer dönemi bitmeden acilen gerekli oyuncuların alınması lazım. Yoksa ikinci yarı tehlike çanları çalmaya başlayacak.