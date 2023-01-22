Yeniden bahar havası

Ligde evinde bir türlü yüzü gülmeyen, Sakarya yenilgisiyle ikinci yarıya kötü başlayan Göztepe zorlu Erzurumspor deplasmanından altın değerinde bir galibiyet aldı. Ülkenin en soğuk ilinde, üstelik ocak ayında Erzurum'a giden Göztepe çok kötü bir zeminde rakibini dize getirerek, kara kışı bahara çevirdi. Bu şartların yanı sıra takımda 4 as oyuncunun da olmaması İzmir ekibinin en büyük handikaplarından biriydi. Ancak sarı-kırmızılılar ilk yarıya oldukça etkili başladı. İlk dakikalarda Yasin Öztekin'in, Göktuğ tarafından düşürülmesiyle Göztepe bir penaltı kazanarak büyük bir fırsat yakaladı. Ancak deneyimli futbolcu, kazandırdığı penaltıyı auta atınca Göz-Göz maçın henüz başında öne geçme şansını kaçırdı. Göztepe rakibini kendi ceza sahasında karşılayıp defansın arkasına atılan uzun toplarla Yasin ve Obinna'yı golle buluşturmayı planlamış. Kaçan penaltının ardından aynı planı sürekli uyguladılar.

Daha önce de yazdım, Atınç Nukan defansta çok ağır kalıyor. Erzurumsporlu forvet oyuncularını kaçırması sıkıntı yarattı. Ancak özelikle dün Tarık Çamdal'ın iyi oyunu, uzun zamandır forma şansı bulamayan Lukas Erhan'ın defansın solunda yerinde müdahale yapması savunmada Göztepe'nin diri olmasını sağladı.

IYI KI VARSIN YASIN

Yalçın Kayan sorumluluğunun farkında.

Orta sahanın yükünü almış. Aslında takımın geneli çok iyi mücadele etti. Göztepe 'Deplasmanda nasıl oynanır' onu gösterdi.

Yasin penaltı kaçırmasına rağmen, ilk yarının son dakikalarında attığı golle 'İyi ki varsın Yasin' dedirtti. Göztepe ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korudu ve kalesinde pozisyon vermedi. Ekrem'in yerine oynayan kaleci Arda, penaltının yanı sıra kritik kurtarışlarıyla da galibiyetin mimarlarından biri oldu. Erzurum Başkanı Ahmet Dal'a da ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.