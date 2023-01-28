Çok önemli bir galibiyet

Geçen hafta Erzurumspor'u mağlup ederek Play-Off ateşini yakan Göztepe için Bandırma maçı çok önemliydi. Hem seri yakalayacak hem de son seyircisiz maçta direkt rakiplerinden birini yenmiş olacaktı.

Maça etkili başlayan Göztepe, henüz ilk dakikalarda Yasin ile bulduğu golle öne geçti. Orta alanı kalabalık tutarak rakibine top yaptırmayan sarı-kırmızılılar savunmanın bir anlık hatasında golü ağlarında gördü. Tarık gibi tecrübeli bir ismin böyle hata yapması akıl alacak şey değil. İlk yarının sonlarına doğru takımın ağabeyleri İsmail ve Yasin'in ortaklığında ikinci gol geldi. Ancak Atınç'ın yokluğunda Göztepe savunması güven vermedi.

Dino, Mihojevic ve Emir'in arasında iletişim kopukluğu oldu. İkinci yarıya baskılı başlayan Göztepe, Kvasina ile yakaladığı net fırsatları harcadı. Orta saha hakimiyeti eline alan Bandırma, yoğun ataklarla Göztepe kalesine akın etti.



KALECİ ARDA GEÇİT VERMEDİ

u dakikalarda Arda kalesinde devleşerek rakibe geçit vermedi. Bu arada Arda'ya değinmeden geçmek ayıp olur.

Erzurum maçında penaltı çıkaran ve takımını ayakta tutan genç eldiven, Bandırma karşısında da geçit vermedi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti de değişikliklerde geç kaldı. Takım düşmesine rağmen oyuna dokunmadılar. Sonuç olarak Göztepe, 3 puanı aldı ama akıllarda bir sürü soru işareti bıraktı. Oyun anlamında Yasin ve Arda dışında herkes sınıfta kaldı. Başkan Ankersen'in hafta içi yaptığı açıklamanın ardından şok geçirdim. Taraftar Play-Off beklerken, yönetim sanki bu sene bir şey olmayacak para harcamaya gerek yok diye düşünüyor. Son olarak Ngalina oyuna girdikten sonra Göztepe kanatlarda etkili olmaya başlarken, onun asistinde fişi çekti.

Alınan 3 puan elbette ki çok önemli. Ancak sakın yanıltmasın, takıma takviye şart!