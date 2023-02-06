Göz-Göz’e golcü lazım

Ligde Erzurumspor ve Bandırmaspor galibiyetleri ile moral bulan Göztepe'nin Başkent'te Gençlerbirliği karşısında alacağı sonuç sezonun kalan bölümlerinin yol haritasını çizecekti.

Buradan alınacak üç puan Play-Off hattındaki takımların yaşadığı puan kayıpları sonrası çok anlamlı olacaktı. Rakip ligin alt sıralarında da olsa transfer tahtasını açmış ve sezonun ilk yarısına göre tamamen değişmiş kadrosu ile mücadele ediyor. Son iki maçını kazanan Gençlerbirliği'nin iştahı kabarmıştı. Teknik direktör Ekrem Dağ kazanan kadroyu bozmadan sahaya sürdü.

Göztepe'nin kalesini başarı ile koruyan Arda da artık kaleyi tamamen teslim aldı.

Bana sorarsanız da kale artık Arda'nın hakkı. Rakip Göztepe'yi iyi analiz etmiş nereden atak yapacaksa oraları da iyi kapatmış. Adeta Göztepe'nin kanatlarını çalıştırmadılar. Bundan dolayı da ilk yarıda Göztepe istediği fırsatları bulamadı. Rakip 1-0 öne geçince de ilk yarı boyunca bunu korumasını bildi. Nadir gol fırsatlarınıda da Göztepeli oyuncular cömertçe harcadı.



YENİLERİN KUMAŞI İYİ

İkinci yarıda Göztepe'nin yeni transferlerini biraz daha yakından takip ettim.

Hikmet Çiftçi, Ngalina ve Aliou Traore takıma hareket kattılar. Bu üç oyuncunun bundan sonraki maçlarda daha fazla süre alacaklarına inanıyorum. Yine ikinci yarıda Yasin'in Kvasina'ya alda at dediği bir pozisyon vardı. Fakat Kvasina yine saç baş yoldurttu. Zaten bu oyuncunun Göztepe'nin golcüsü olmadığını defalarca yazdık çizdik. Taraftarda sosyal medyadan isyan ediyor. Yurt dışı kaynaklı sermaye diğer takımlarına inanılmaz yatırımlar yaparken, Göztepe'nin transferde bu kadar sessiz kalması taraftarların canını sıkıyor. Bu takıma bitirici bir golcü alınırsa Play-Off hedefine doğru emin adımlarla ilerler.

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