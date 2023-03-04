Ekrem hocam seninle olmuyor

Yazımın sonunda yazmak istediklerimi hemen başında yazayım. Ekrem Dağ hocam kusura bakma ama bu takım sana çok lüks. Göztepe sana birçok imkan sağladı, çalışma imkanı verdi. Birçok oyuncu da transfer edildi. Sezonun ilk yarısında tamam takımı sen kurmadın ancak birçok taraftar gibi ben de aynısını diyorum. Bu takım sana çok lüks hocam. Bir an önce Göztepe'nin başından ayrılman kalmandan daha önemli olacak. Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından Göztepe, liglere verilen aradan sonra sahasında Boluspor'u ağırlarken, her iki takım oyuncularının nasıl bir ruh hali ile sahada oynayacakları merak ediliyordu.

ILK YARIDA YOKLARI OYNADILAR

Göztepe 98 gün sonra seyircisi ile buluştu. Ekrem Dağ, yeni transferlerin hepsini sahaya sürdü ancak ilk yarı için şunu söylemek gerekir. Göztepe'nin ne sağ kanadı ne de sol kanadı çalıştı. Orta sahada tüm yük Yalçın Kayan'ın üstüne kalmıştı. Yeni transferler için ilk yarıda fazla bir yorum yapmak doğru olmazdı. Göztepe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yasin Öztekin'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Diğer yandan savunmada büyük hatalar yapan Atınç Nukan ise taraftarlara ve teknik heyete saç baş yoldurttu. İkinci yarıda herkes takımdan bir şeyler bekledi ama nafile. Ekrem Dağ yaptığı değişikliklerle takımın dengesini bozdu. Bolu hocası bu maça taktik olarak iyi hazırlanmış. 88. dakikada Emirhan Delibaş'tan gelen gol ise Göztepe'ye ilaç gibi geldi. Göz- Göz kötü oynadığı maçtan bir puan alarak az da olsa nefes aldı.