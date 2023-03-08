Göztepe Play-0ff askına

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren iki İzmirli'nin mücadelesinde kazanan Göztepe oldu. Bu maçı kazanan taraf için anlamı çok büyük olacaktı.

Göztepe tekrar umutlanacak, Altınordu da ligde kalma yolunda önemli bir adım atacaktı.

Her iki teknik adam da yoğun maç trafiğini düşünerek bazı rotasyonlara gitmiş. Göztepe'de geçen hafta ilk 11'de başlayan yeni transferler yedeğe çekilirken, Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ve Ali Özgün yedekler arasında yer aldı.

GÖZ-GÖZ MAÇA IYI BASLADI

Göztepe ilk 10 dakikalık bölümde rakibini ablukaya aldı. Fakat istenilen gol bir türlü gelmedi. Sonra Altınordu dengeyi kurdu.

Sağ kanatta Emircan Gürlük, sol kanatta da Metehan Mimaroğlu'ndan iyi ortalar gelmeye başladı. Altınordu'nun golcüsü Ahmet Dereli uzun sakatlık sonrasında maça iyi başlasa da sonrasında Göztepe savunması arasında kaybolup gitti. Altınordu'nun etkili olduğu dakikalarda yılların tecrübesi İsmail Köybaşı'nın uzun pasında Ngalina sol çaprazdan hızla hareket etti ve ceza alanına girer girmez vurdu. Derbide kötü oynayan Göztepe'ye umut verdi. Altınordu kalan dakikalarda maça ortak olmak istese de Göztepe'nin genç file bekçisi Arda Özçimen başarılı kurtarışlara imza attı. İkinci yarıda yağmura rağmen derbinin zevki bir an olsun düşmedi. Göztepe çift forvete dönerken Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ve Ali Özgün kurtarıcı olarak oyuna sürüldü. Altınordu'da ilk yarıda sahanın en iyileri arasında yer alan Metehan Mimaroğlu'nun neden oyundan alındığına anlam veremedim. Altınordu 66. dakikadaki değişikliklerle tamamen ofansa döndü.

Son bir alkış da Göztepe taraftarlarına.

Hafta içi olmasına rağmen Göztepeli taraftarların büyük mazisinin bulunduğu Bornova Doğanlar Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdular. Bunun yanında kurmuş olduğu sistemle Türkiye'nin en iyi futbol okullarına sahip Altınordu Futbol Okulları'ndan gelen 600 minik sporcu da Altınordu'yu destekledi.

Tabii abileri hatta babaları gibi olan Göztepe taraftarları kadar sesleri çıkmadı.