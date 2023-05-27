Bodrum’a bayram Göz-Göz’e hüsran

Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda dün Bodrum'da oynanan kritik Ege derbisi müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Geçen hafta aynı statta 1-1 sona eren Ege derbisinin bu kez telafisi mümkün değildi.

Bu nedenle hem ev sahibi Bodrumspor, hem de Göztepe teknik heyeti maça temkinli başladı. Göztepe ilk yarıda bilinçsizce gol atmak için rakip kaleye yüklenirken Bodrumspor'un teknik adamı İsmet Taşdemir ise daha çok takımını geride bekletti. Taşdemir'in oyun planı tuttu. Yeşil-beyazlıların hızlı oyuncuları Göztepe savunmasının boşluklarını özellikle ilk yarıda iyi değerlendirdi. Ev sahibi ekip Cenk Şen'in golüyle öne geçti ve ilk yarı sonlarına doğru İsmail'in kendi filelerini sarsmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi. Sezonun ikinci yarısında çok önemli performans sergileyen Göztepe savunması her iki golde de hatalıydı.

Cenk'in golünde Kenan Özer çok rahat çizgiye inerek ortasını yaptı, ikinci golde de kaleci Arda ve İsmail anlaşmazlığı Göz-Göz'e pahalıya mal oldu.



SÜPER LİG YOLUNDA BAŞARILAR

İlk yarıdan farklı olarak daha organize olmaya çalışan bir Göztepe vardı sahada.

Ancak Bodrumspor savunması ve orta sahası, ilk yarıda rakip sahada uyguladığı presten taviz vermedi. Göztepe pozisyon bulmakta hayli zorlandı. İkinci yarıda oyuna giren Yasin, Hasic, Hikmet gibi isimler fark yaratamayıp gol yollarında oldukça etkisiz kaldılar. Bu sezon sürpriz golleriyle birçok maçı kurtaran Atınç'a yine iş düştü.

86'da Atınç'ın attığı gol sonrası verilen 10 dakika uzatma Göz-Göz'u umutlandırdı.

Ancak Bodrum savunması hata yapmadı.

Maça daha iyi motive olan mavi-beyazlılar, uzatmaların son dakikasında Aminu ile rakibini 3-1 devirip adeta bayram yaptı.

Bu sonuçla adını üstte yazdıran Bodrumspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyorum.

Onların Süper Lig'e yükselerek Ege temsilcisi olmasını temenni ediyorum. Göztepe yönetiminin ise acilen yeni sezonun planlamasını yapması gerekiyor.

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