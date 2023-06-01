Ikinci maç için umutluyum

Geçen hafta Play-Off turunda evinde Göztepe'yi iyi oyunla eleyen Bodrumspor, ligin üstünde bir kadro kuran Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Ancak ortaya konan futbol rövanş için umut verdi. Deneyimli hoca İsmet Taşdemir, Göztepe karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Yeşil-beyazlılar, aynı Göztepe maçında olduğu gibi topu rakibine bırakarak hızlı kanata oyuncuları Gökdeniz ve Kenan ile pozisyon aradı. Aynı zamanda Ryan Babel ve Halil Akbunar'a da geniş alan bırakmamaya özen gösterdiler. Maçın başındaki bir duran topu saymazsak Bodrum savunması özellikle Süleyman'ın başarılı performansıyla rakibine pozisyon vermedi.

Taraftarı önünde yener

Üstüne üstlük hızlı çıkarak yakaladığı pozisyonları değerlendirse öne bile geçebilirdi. Özellikle Kenan ve Mohammed'in kaçırdığı pozisyonlar saç baş yoldurttu. Ancak ilk yarının sonlarına doğru defanstaki bir anlık hata Bodrum'u geriye düşürdü. Eyüpspor'un yıldızı Halil Akbunar'ın güzel ortasına iyi kafa vuruşu yapan Mustafa Pektemek takımı öne geçirmesini bildi. İkinci yarı Bodrumspor ön bölgede baskı kursa da istedikleri fırsatları bulamadı. Bu iki ayaklı bir tur. Evet Bodrum gurbette yenilmiş olabilir. Ama 1-0 döndürülmeyecek bir skor değil. Yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde bu maçı çevirme gücüne sahip. Eğer Bodrum, sahasında Göztepe karşısında oynadığı futbolu gösterebilirse eminim ki Eyüpspor'u mağlup ederek finalde Pendikspor'un rakibi olacaktır.