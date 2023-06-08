Bucaspor güle oynaya

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, bütün ihtimalleri denese de ligi 2. sırada tamamlandı ancak 1. Lig umudunu bir saniye olsun yitirmedi. Ligin ortalarında sancılı bir süreç geçiren ve son haftalarda da kilit oyuncularını kadro dışı bırakarak iyice sarsılan Buca, her şeye rağmen mücadele etmekten asla vazgeçmedi.

Bu sezon bir kere bile mağlup olmadığı İskenderunspor'u deplasmanda yenerek Play-Off finallerinde çok önemli bir avantaj elde etti.

Pazar günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi net bir skorla İzmir'e güle oynaya gitti. Sarı-lacivertlilerin İzmir'deki mücadeleyi de kazanacağını düşünüyorum.



TECRÜBE KONUŞTU

Gelelim dünkü karşılaşmaya.

Maçın başında daha motive olan ve istekli taraf İskenderunspor gibi gözükse de sarı-lacivertli ekibin tecrübeli isimleri buna müsaade etmedi. Bucaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maç boyunca bir saniye oturmadı. Her pozisyonda oyuncularla aynı eforu sarf etti desek yeridir. Bu inanmışlık ve Fırtına'nın kilometre tanımayan taraftarı ile başarı kaçınılmaz oluyor. Kim ne derse desin bunca sarsıntı ve krize rağmen bütünleşmiş bir takım izlemek İzmir temsilcisini destekleyen güzel gönüllü insanları mutlu ediyor. Dediğim gibi bu takım İzmir'de de rakibine üstünlük kurar. Bu saatten sonra gözler Beyaz Grup'tan gelecek rakipte.

İzmir ekibi, şimdilik galibiyetin ve zaferin tadını çıkarın ancak hedefe 2 adım kaldı. Biraz daha bekleyin.

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