Fırtına’nın gücü yetmedi

Spor Toto 1. Lig özlemi ile yanıp tutuşan Bucaspor 1928, Konya'da Şanlıurfaspor'u finalde eleyerek adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıktı ama umduğunu bulamadı. En son 2014-15 sezonu 1. Lig'de mücadele eden Fırtınalar, sonrasında yaşanan krizler nedeniyle üst üste küme düştü. BAL'a kadar düşen İzmir ekibinde Başkan Cihan Aktaş, Tirespor'un yarışma haklarını alarak ismini Bucaspor 1928 olarak değiştirdi. 2 sezon önce 2020-2021'de 3. Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Buca temsilcisi 2. Lig'e yükseldi. Bu sene de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.

FİNALDE BAŞARAMADI

Maça gelirsek. Şanlıurfa, ilk yarıda sağ kanattan oldukça etkili oynadı ve Behlül takımını öne geçirdi. İlk yarıda Sait hoca orta sahayı her ne kadar kalabalık tutarak rakibine pozisyon vermek istemese de Şanlırfaspor, etkili ve baskılı oynadı. İkinci yarı da üstün oyun sergileyen Şanlıurfa üst üste bulduğu gollerle durumu 3-0'a getirdi. Zaten bu skordan sonra maç bitmişti. İzmir'den gelip takımlarını destekleyen takımlar, boyunları bükük İzmir'e döndüler. Bu maçı izlerken bir yanda da gözüm protokol tribününe baktı. Şanlıurfa'nın devlet erkanı, Belediye Başkanları ve şehrin ileri gelenleri tribündeydi.

BUCASPOR SAHİPSİZ KALDI

Bucaspor tarafında ise ben çok fazla etkili ve yetkili kişi göremedim. Böylesine önemli maçta İzmir'in takımına yeterli destek verilmemesi üzücüydü. Bu sezon geçti artık. Bucaspor 1928 yönetimi gelecek sezon daha iyi bir kadro kurup üst ligde oynamak istediğini bu yılki futbolla gösterdi. Bucaspor 1928 gelecek yıl umarım adını 1. Lig'e yazdırır.