Tecrübeyi ve kaliteyi seçti

Süper Lig'den düştükten sonra büyük şok yaşayan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in yönetimi Sports Republic şirketinin ortağı Rasmus Ankersen'e devrinin ardından takımın geçen yıl nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyordu. Ankersen'in uzun süreli bir yol haritası açıklaması daha sezonun başından Süper Lig'i fazla istenmediği belli olmuştu. Ve Süper Lig şansı play-off yolunda kaybedildi.

Bu sezon ise geçen yılki teknik heyet ile yola devam ederken geçen yıl gölge teknik adam gibi gözüken Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic, 2023-2024 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacak.



ATANI VE TUTANI İYİ

Futbolda kullanılan bir tabir vardır: "Atanın ve tutanın iyi olacak." Göztepe yönetimi ilk başta bu hamleyi doğru yaptı. Kale Altay'dan tanıdığımız Mateusz Lis'e emanet edildi. Gol yükünü çekmek adına da Türkiye'yi ve ligleri iyi tanıyan bir oyuncu alındı ve Konyaspor'dan Diouf'u transfer etti. Golcü oyuncu, Süper Lig'de 101 maçta 40 gol, Premier Lig'de 153 maçta 27 gol, Bundesliga'da ise 57 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi.

Bu istatistiğin üzerine yorum yapmak istemiyorum. Kubilay ve Ibrahima Diallo da gol bölgesine katkı sağlamak için kadroya katıldı. Salı günü eski başkan Mehmet Sepil ile de sohbet etme imkanım oldu. Sepil, bu sezon Süper Lig'i istediklerini belirterek, "Bu sezon güçlü bir kadro kurduk. Hedefimiz Göztepe'yi tekrar layık olduğu Süper Lig'e çıkarmaktır" dedi. Göztepe yönetimi yazımın başında söylediğim gibi bu sezon kalite ve tecrübeye yöneldi. İzleyip göreceğiz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın