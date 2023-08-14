Göz-Göz hazır değil

Geçen sezon iddialı bir kadro kurmasa da Play-Off'ta elenen Göztepe'nin bu sezon nasıl bir başlangıç yapacağı merak ediliyordu.

Geçen sezon yönetimi devralan yabancı yatırımcı, kadroya ciddi takviyeler yaptı. Hafta içinde yapmış olduğum değerlendirmede de Göztepe bu sezon 'Tecrübe ve kaliteyi seçti' demiştim.



TARAFTAR GÜCÜ HİSSEDİLDİ

Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan bakım nedeniyle ilk maçın Akhisar'da oynanması ve maçın başlama saatinin 21.45 olması bir çok taraftarın bu maçta tribündeki yerini alamamasına neden oldu. Zaten Göztepe taraftarı da hafta başında bu duruma tepki göstermişti. Takımın başında bu sezon teknik adam olarak görev yapan Radomir Kokovic, en son Bucaspor ile oynanan hazırlık maçındaki kadroya yakın bir takımı sahaya sürdü.

İlk yarı Göztepeli oyuncularda zaman zaman uyum sorunu ortaya çıktı. Orta alanda Yalçın ve Tijanic savunma arkasına toplar atarak takımı atağa kaldırmaya çalıştı. Yine kanatlarda oynayan Ogün ve Taha da zaman zaman atağa çıkıp ileri uçtaki Diouf'u topla buluşturmak için çabaladılar. İlk yarı Göztepe'nin birçok etkili atağında konuk takımın kalecisi Cihan kalesinde adeta devleşti. Geçtiğimiz yıl birçok maçta bireysel hata yapan Göztepe'de maalesef aynı sıkıntı sürüyor. Konuk takım öne geçince hoca oyuncu değişikliklerini erken yaptı. Bir topun direkten dönmesi şanssızlıktı. Bu maç bize gösterdi ki Göztepe henüz lige hazır değil.

Ancak ilk yarıdaki oyun ilerisi için umut verdi.

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