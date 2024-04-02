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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 08:46
Adalet Partisi

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

MUZAFFER PEKMEZCİ

Muzaffer Pekmezci
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı