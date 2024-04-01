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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AB PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
%0.06|726
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKYOL
%0.03|45
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
ABDULLAH DEMİRYÜREK
%0.03|978
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
AYHAN UZUN
%0.07|975
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU KURTOĞLU
%0.06|59
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADER ÜNAL
%0.08|42
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL YILMAZ
%0.06|389
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MUSTAFA MALKOÇ
%0.06|466
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ AKSOY
%0.08|86
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL MURAT DODANLI
%0.03|27
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ ERGÜL
%0.16|117
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
ELİF KIZILKAYA
%0.10|360
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
HÜSEYİN İNCE
%0.08|763
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇAĞAN
%0.06|454
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
MUHARREM MUTLU
%0.02|1.784
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
AYPERİ KÖSEOĞLU
%0.04|1.084
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KAYA
%0.08|479
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE CAN YAVUZ
%0.15|77
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
HALİS ÇEÇEN
%0.09|1.034
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
BAHTİYAR AKSOY
%0.31|2.764
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
FEYYAZ AKTAŞ
%0.19|1.958
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TÜYLÜ
%0.03|22
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AY
%0.05|449
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL TAYLAN
%0.07|52
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
RECEP KADI
%0.17|796
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KALAYCI
%0.04|23
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.02|267
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|196
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.01|186
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.02|1.434
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.02|156
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|18
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı