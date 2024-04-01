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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

EMEP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
SEVİL ARACI
%0.17|1.985
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
ELİF BİLEN TAŞ
%0.16|2.389
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
ALİ ÖZAYDIN
%0.16|1.062
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH LEVENT TÜZEL
%0.13|1.072
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA GÜRKAN
%0.09|1.689
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİM YILMAZ KIRNIÇ
%0.12|95
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN GÖÇER
%0.16|1.049
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERAL GÜLŞEN
%0.27|201
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
HÜSEYİN ÖGE
%0.11|587
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İMREK
%0.21|1.625
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
KEMAL KÖROĞLU
%0.16|4.094
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
CAN DENİZ KALKAN
%0.11|830
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARZU ERKAN
%0.14|1.608
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ADİL AKTAŞ
%0.10|375
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
İBRAHİM DAĞDELEN
%0.15|1.359
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
DÖNDÜ TAKA ÇINAR
%0.18|1.086
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
HÜSEYİN ATILGAN
%0.07|432
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
TUNCAY SAĞIROĞLU
%0.12|812
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.20|2.279
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.25|526
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.12|4.015
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.06|863
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.10|672
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|1.322
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|176
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|282
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|762
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.14|853
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.09|656
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|624
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.14|736
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.09|668
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.16|14.072
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.16|4.161
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|84
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0.12|889
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.07|156
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|119
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|1.246
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|324
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.08|692
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.19|1.948
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.17|1.024
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|163
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.18|528
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|121
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|158
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.08|716
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.15|208
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.02|75
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.06|382
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.17|4.123
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|256
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|309
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.15|231
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|86
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı