DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|HAMZA MİLLİ
|
%0.21|2.436
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYAZ
|
%0.35|360
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK TUNÇ
|
%0.12|161
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN ERAT
|
%0.74|368
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ COŞKUNER
|
%0.45|523
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|CELAL MÜMTAZ AKINCI
|
%0.15|5.023
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|KIVANÇ ÇETİNKAYA
|
%0.16|2.313
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KAÇAR
|
%6.71|752
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|BÜLENT ÇAM
|
%0.14|972
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER BULUR
|
%0.34|148
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİ IŞIK
|
%0.60|1.127
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN KURBAN ARSLAN
|
%1.79|336
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR EMRE
|
%0.16|56
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT GÜNAYDIN
|
%2.03|938
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET BAKIR
|
%1.96|456
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİR GÜRKAN YETKİN
|
%0.19|192
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP OĞUZ
|
%0.23|114
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ KAHRAMAN
|
%0.24|4.392
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT GAZİ BENLİ
|
%0.14|108
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM GÜMÜŞ
|
%0.37|160
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE ÖZDEMİR
|
%0.39|531
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MİRZA
|
%0.33|2.076
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|CENAP EKİNCİ
|
%1.15|8.260
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT CAYMAZ
|
%1.19|1.215
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANIM HÜLYA GÖÇER
|
%0.07|71
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP CEYLAN
|
%0.36|624
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAİT BAŞARAN
|
%0.34|257
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|YUSUF TÜRKMEN
|
%1.09|3.771
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ÇELİK ERİMEZ
|
%0.18|994
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|EKREM KURT
|
%0.52|4.765
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI OSMAN UÇAR
|
%0.14|92
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ÇAKIR
|
%0.33|53
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRZA ÖZBEG
|
%0.42|125
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇELİK
|
%0.18|1.438
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER GENÇER
|
%0.40|199
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNA TOKUÇ
|
%0.29|376
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|İDRİS ŞAHİN
|
%0.13|11.076
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|SERAP KARAOSMANOĞLU
|
%0.22|5.901
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER BARIŞIK
|
%0.60|3.484
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM DOĞAN
|
%0.16|143
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LALAN PARILTI
|
%1.28|578
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|İBRAHİM GÖZ
|
%0.47|3.635
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH SAKAR
|
%0.32|179
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ATMANİ
|
%0.26|263
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|
%0.31|157
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM YILDIZ
|
%0.11|79
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|
%0.39|4.401
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|SEYİT KARACA
|
%0.53|6.267
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GERÇEK
|
%0.19|255
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|
%0.68|2.595
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|GÜRAN DİNÇER
|
%0.36|3.732
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|MUHSİN ERDEM
|
%0.26|1.562
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR AKARSU
|
%1.37|621
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ALTUNTAŞ
|
%0.13|85
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT GÜNGÖR
|
%0.26|210
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER YETGİN
|
%0.11|515
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAYAZİT
|
%0.39|433
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|
%2.26|1.232
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|MEHMET ERDOĞAN
|
%0.64|3.878
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEBİRE BİRER TÜRK
|
%0.26|2.003
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAPLAN
|
%0.34|3.016
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN ÇELİK
|
%0.90|678
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KANDEMİR
|
%0.06|19
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|
%0.35|134
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR İNCE
|
%0.38|685
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT AY
|
%0.43|366
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SELÇUK KESKİN
|
%0.27|1.228
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL GÜLER
|
%0.37|62
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET RENÇBER
|
%0.13|170
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN İRVEN
|
%0.95|4.197
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI ÜRESİN
|
%0.45|261
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT YILDIRIM
|
%0.29|136
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KELEŞ
|
%0.16|90
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.49|5.607
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.02|3.019
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|468
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.88|3.755
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|1.038
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.10|210
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.40|13.107
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.29|4.179
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.90|1.421
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|51
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.23|1.541
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|2.052
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.77|944
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.72|1.974
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.39|576
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|481
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.91|5.960
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.60|952
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|525
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.25|419
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|6.592
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|675
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.57|684
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.36|1.119
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.41|2.583
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%1.30|9.154
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.75|1.788
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.92|2.797
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|555
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%1.03|3.591
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.25|1.315
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.65|5.930
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|485
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.30|216
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|235
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.49|3.792
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.26|1.279
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|818
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.32|27.808
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.32|8.419
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.67|3.842
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.19|270
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|224
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.59|2.116
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|328
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.62|4.756
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.64|494
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|592
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.20|463
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|240
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.52|5.768
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.52|6.057
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|887
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|800
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.25|2.178
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.20|4.508
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.50|5.217
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.44|2.680
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%2.63|4.332
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|147
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|419
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|298
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.15|425
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.63|1.279
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.69|4.109
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|1.901
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.42|3.731
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%2.62|3.759
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.39|534
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.41|993
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.32|1.152
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.43|2.777
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|923
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|1.043
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.56|283
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|634
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.03|4.481
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.81|1.224
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|830
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|468
|