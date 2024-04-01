60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Memleket SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM EKE
%0.19|2.304
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZALP
%0.09|97
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER BURAK HASAR
%0.16|5.380
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR BAKAN
%0.22|1.764
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KORKMAN
%0.54|191
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUŞEN SEVER
%0.24|4.292
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATALAY SEÇKİN
%0.11|85
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
%0.36|2.276
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM BORA
%0.25|245
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ESKİCİ
%0.19|1.027
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ÖNDAŞ
%0.27|178
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KILIÇ
%0.20|1.561
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE BERK HACIGÜZELLER
%0.17|14.919
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT OĞUZ
%0.34|8.989
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA AKPINAR
%0.39|2.302
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN URGANİOĞLU
%0.13|87
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ COŞKUN
%0.32|2.489
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLI ELİGÜZEL
%0.12|63
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL KARASAĞIZ
%0.34|3.789
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ TALHA UCUZCU
%0.06|222
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLNUR EFE
%0.25|2.235
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN DENLİ
%0.65|6.818
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR LEVENT ERSOYLU
%0.22|241
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATTİLA KAYHAN
%0.43|234
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SARI
%0.36|2.171
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİT AHMET KOÇAK
%0.27|2.119
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM OKYAY
%0.28|512
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ TUNCA
%0.37|2.429
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETCAN SOLAK
%0.12|160
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERTUĞRUL AYBEY
%0.73|3.218
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ELÖNÜ
%1.10|644
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|2.259
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|440
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|44
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.26|8.628
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|3.496
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|63
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.80|5.357
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|2.545
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.61|825
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40|7.149
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|564
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|2.328
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|630
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|1.529
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|2.512
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|425
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|445
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|28.406
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.61|15.846
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.58|3.361
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|282
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|557
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|2.801
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|3.331
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|260
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|215
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.03|249
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.09|11.380
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|45
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|503
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|531
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.27|2.100
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.18|642
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.54|3.509
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|301
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|909
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.08|1.630
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|383
0 0 0/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı