Sol Parti SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
|
%0.11|1.276
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN İZCİ
|
%0.08|311
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM BİBİNOĞLU
|
%0.12|700
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|1.551
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|483
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|332
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|292
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.44|978
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|501
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.10|3.392
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|1.533
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.02|498
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.70|1.807
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|1.462
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.186
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|351
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|561
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|41
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|188
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|164
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|240
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|108
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|1.798
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|435
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|146
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|506
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.089
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|587
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|961
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|336
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|146
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.12|408
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|572
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|985
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|511
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|110
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|273
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|1.626
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|246
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|139
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|16.188
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|3.349
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|658
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|350
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|319
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|629
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|153
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|707
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|42
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|93
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|618
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|196
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|1.844
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|902
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|274
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|321
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.11|1.012
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|1.036
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|2.755
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.32|2.023
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|444
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|238
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|1.311
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|670
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.44|883
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|995
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.140
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|1.269
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|218
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|117
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|677
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.37|1.306
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|303
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|454
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|969
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|298
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|881
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|144
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|293
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|197
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|814
|