MHP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER KÜÇÜKKURT
|
%10.87|14.590
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ÇITAK
|
%28.72|33.331
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÇELİK
|
%22.91|14.563
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
|
%36.61|15.978
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|
%37.88|7.118
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN DURAK
|
%12.13|12.359
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI ESEN
|
%59.80|25.748
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ESER
|
%4.09|4.198
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AYGEN
|
%10.92|18.785
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR AKSUN
|
%40.45|30.217
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT SONER BAŞER
|
%41.62|6.690
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|
%10.11|13.118
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAFET VERGİLİ
|
%26.28|16.039
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ KALAYCI
|
%49.14|45.003
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖTÜKEN SENGER
|
%36.20|16.384
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL AYDIN
|
%6.90|4.464
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KARA
|
%23.74|13.274
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ULUSOY
|
%19.15|19.064
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA BULUT
|
%41.50|21.173
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM IŞIK
|
%29.25|40.110
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ERGÜN
|
%29.76|263.784
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR SOYDAN
|
%31.04|326.041
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN DOĞU
|
%6.25|3.996
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ DOĞAN
|
%19.03|15.121
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇENET
|
%39.80|44.125
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REHA KARS
|
%11.21|20.235
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|
%54.86|46.778
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER ATEŞ
|
%12.60|16.873
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER AÇIKEL
|
%29.78|14.049
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.92|149.707
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.90|14.474
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%22.22|97.883
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.31|4.602
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.53|63.007
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%19.95|42.365
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%4.73|155.131
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.95|85.634
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.36|6.059
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.80|12.546
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.15|94.919
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.45|11.440
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.59|20.318
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.46|4.021
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.61|11.835
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%10.99|14.962
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.48|4.226
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.15|6.554
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%19.04|37.020
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.26|30.591
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.74|31.031
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.36|33.007
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.20|50.932
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%20.10|63.129
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.56|16.069
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|101
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.08|33.678
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.41|11.427
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.05|42.539
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.75|37.597
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%2.15|7.501
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.21|11.850
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.62|14.750
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.64|46.964
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.03|27.352
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.49|1.992
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.57|43.110
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.84|12.054
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.18|46.520
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|51.441
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.30|59.975
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.49|8.597
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%21.25|30.142
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.71|53.077
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.25|24.333
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.69|59.760
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.61|19.926
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%22.49|17.228
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%21.27|33.873
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%10.86|25.731
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.70|19.702
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.48|52.717
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%25.63|89.412
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.62|6.211
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%13.39|119.258
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|49
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%23.29|242.912
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%6.76|42.585
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.19|6.930
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%23.86|43.309
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%23.33|48.783
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.84|8.277
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.21|76.818
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.33|28.972
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.95|17.668
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.97|15.289
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.38|20.951
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.81|12.059
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.25|25.476
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.93|2.261
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%17.47|62.062
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.66|10.738
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.82|121.522
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.37|10.713
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.82|1.927
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.35|27.868
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.54|11.365
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.81|78.675
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.77|27.987
|