Zafer Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT YANAR
|
%1.42|16.728
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÖKÇEN
|
%0.20|203
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURKAHAN İNGEÇ
|
%0.66|892
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYCAN TANIRĞAN
|
%1.47|729
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVİN YÜCE
|
%0.95|1.104
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KÖSE
|
%0.73|461
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BARTU SORAL
|
%1.51|49.927
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ ERSÖZ
|
%1.66|24.125
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AKTAN
|
%0.92|132
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM DEMİRBİLEK
|
%1.62|11.020
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTLU AKSOY
|
%0.87|6.909
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AKSOY
|
%2.13|930
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT SEZGİN
|
%0.44|841
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN TURAN
|
%1.30|245
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BİGE
|
%1.56|555
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET UÇAR
|
%0.74|344
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
|
%1.02|238
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY BAYRAK
|
%0.59|599
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KARLI
|
%2.60|1.294
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KAZANCI
|
%2.15|38.928
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGE GÜNDÜZ
|
%1.48|1.157
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA BULUGAN
|
%0.55|237
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDİİ ONAN
|
%2.09|2.825
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ DALYAN
|
%1.65|10.506
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TATAR
|
%0.52|3.722
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH VURUŞ
|
%1.57|1.614
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KONAK
|
%1.94|1.920
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ONUR OMRAK
|
%1.03|1.769
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ TÜRK
|
%1.39|1.040
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AYGÜN
|
%5.11|17.718
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ BEKİ
|
%2.47|13.357
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET PAMUK
|
%2.56|23.636
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|
%1.11|729
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKTUĞ GÜRLER
|
%0.50|81
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİS YILDIZ AKIN
|
%0.73|218
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÇAKIR
|
%1.28|9.938
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|
%4.09|5.302
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
|
%2.12|184.030
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAŞİT BİRGÜVİ
|
%2.52|66.436
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN CANLI
|
%1.48|8.628
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|
%1.76|1.074
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN İÇEL
|
%1.22|1.113
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BOSTANCI
|
%1.10|709
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TANRIÖVEN
|
%3.73|28.635
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|
%0.99|553
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ERKEÇ
|
%0.68|674
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZER AKYOL
|
%1.16|591
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM KÖYSÜREN
|
%1.28|907
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERMİN TOL
|
%3.45|38.715
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN MİLCİ
|
%3.39|40.254
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN AŞAN
|
%1.12|1.540
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SIDDIK AKTAŞ
|
%0.39|1.534
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN PARLAK
|
%1.02|9.011
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR GÖKÇEN
|
%0.55|2.091
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|
%1.06|11.178
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL YİĞİT
|
%1.77|11.239
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BEŞİR KARA
|
%0.42|190
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK AŞIKOĞLU
|
%0.96|614
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ DOĞAN
|
%1.09|864
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİNÇ BAŞARAN
|
%0.76|3.457
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|
%3.02|3.345
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AKYILDIZ
|
%2.12|1.159
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN KOLİP
|
%3.09|18.702
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|
%1.49|11.664
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUPHİ KAYA
|
%0.31|2.800
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BALAMAN
|
%1.62|1.212
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN KORKUT
|
%1.07|322
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT ÜREDİ
|
%1.20|2.157
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ALTINTAŞ
|
%2.05|13.432
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT TÜYSÜZ
|
%1.64|7.459
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN AHMET TAYŞUN
|
%0.92|154
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN KAYA
|
%0.68|912
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|
%0.76|3.370
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT YILDIRIM
|
%1.95|1.139
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|
%0.53|252
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|
%1.35|748
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.27|26.359
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|410
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.07|4.706
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.52|1.041
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.95|2.094
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|1.243
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%3.77|123.696
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.47|35.570
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|104
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.81|12.133
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.54|12.178
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.00|2.444
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|1.157
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.84|1.139
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.43|523
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|324
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.45|2.810
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.04|1.749
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.09|73.147
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.71|6.043
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|66
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.68|5.276
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.18|13.738
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|1.854
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.71|4.099
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.94|5.030
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.02|3.099
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|83
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%3.66|12.769
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.53|18.963
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.57|23.424
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.58|1.637
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.95|741
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.87|1.171
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.51|11.718
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.74|755
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.10|7.936
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.61|313.852
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.30|86.181
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.61|9.268
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.12|3.002
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.54|2.294
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.81|1.969
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.13|31.554
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.32|1.014
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.95|1.517
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.81|4.285
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.80|2.417
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.85|42.685
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.41|40.072
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.81|2.842
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.78|2.984
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%1.73|15.377
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|861
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.83|19.084
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%2.01|12.657
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|435
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.55|2.805
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.89|1.864
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.11|4.976
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.91|5.604
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.55|3.129
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.95|17.685
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.01|15.544
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.96|1.475
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.83|4.465
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%1.06|3.757
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.61|16.930
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|749
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.65|7.445
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.48|240
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.19|2.687
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.71|3.113
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.61|3.943
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|287
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.55|5.574
|