60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BBP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BESİRİ ATCİ
%0.48|497
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAMER KAYIŞOĞLU
%0.30|407
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KESKİN
%0.59|294
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 1/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN ÇOBAN
%0.20|22
0 0 0/6 1/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN ÖZBAYRAK
%0.52|74
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜRŞAT TURGUT
%0.57|107
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN MUSLU
%1.04|370
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET TAŞKIN
%0.57|283
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT İŞBİLİR
%0.21|165
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL GÜN
%0.10|96
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KISACIK
%0.28|180
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI İSMAİL ŞAHİN
%1.08|174
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN YILMAZ
%0.32|316
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLFERE HASTÜRK
%0.28|141
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 2/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 2/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/7 0/12
SİVAS Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM UZUN
%43.31|78.154
0 1 2/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAHVECİ
%0.51|687
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%2.06|23.647
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.46|4.314
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.09|4.804
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.69|1.373
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.01|4.436
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.39|832
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%1.32|43.012
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.87|12.542
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|125
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.73|777
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.18|1.182
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.53|4.175
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|404
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|781
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.00|415
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.27|1.729
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.77|940
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.99|3.142
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.13|6.091
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.54|908
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.27|4.766
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.54|1.907
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|372
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.22|3.843
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%2.09|13.114
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.19|1.319
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.92|2.203
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.13|328
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.10|6.371
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.12|1.467
0 0 1/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%5.07|17.656
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%1.24|6.633
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.26|11.494
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.96|2.714
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%1.54|1.108
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.61|817
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%1.52|11.715
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.51|1.534
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|853
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.43|37.723
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.15|12.403
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.34|479
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|91
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|249
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.59|1.428
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%4.11|31.243
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.47|363
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.36|2.165
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.50|1.184
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.53|3.390
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%3.24|38.077
0 0 2/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.40|4.894
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.63|6.215
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.89|7.859
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|933
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.47|4.897
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.01|52
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0.30|489
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.82|3.308
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.65|5.530
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.03|4.627
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%1.63|4.759
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.39|4.827
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%8.54|51.163
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.00|15.509
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%1.22|10.724
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.47|669
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%1.26|1.739
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|903
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%26.23|93.192
0 0 2/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.53|3.459
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.67|6.199
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.39|6.277
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.41|205
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.66|1.500
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|1.832
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.28|419
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.43|5.829
0 0 0/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.39|1.406
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı