BBP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BESİRİ ATCİ
|
%0.48|497
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAMER KAYIŞOĞLU
|
%0.30|407
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KESKİN
|
%0.59|294
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN ÇOBAN
|
%0.20|22
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN ÖZBAYRAK
|
%0.52|74
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAT TURGUT
|
%0.57|107
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN MUSLU
|
%1.04|370
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET TAŞKIN
|
%0.57|283
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT İŞBİLİR
|
%0.21|165
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL GÜN
|
%0.10|96
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KISACIK
|
%0.28|180
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI İSMAİL ŞAHİN
|
%1.08|174
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN YILMAZ
|
%0.32|316
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLFERE HASTÜRK
|
%0.28|141
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM UZUN
|
%43.31|78.154
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAHVECİ
|
%0.51|687
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%2.06|23.647
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.46|4.314
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.09|4.804
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.69|1.373
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.01|4.436
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.39|832
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%1.32|43.012
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.87|12.542
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|125
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.73|777
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.18|1.182
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.53|4.175
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|404
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|781
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.00|415
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.27|1.729
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.77|940
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.99|3.142
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.13|6.091
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.54|908
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|4.766
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.54|1.907
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|372
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.22|3.843
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%2.09|13.114
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.19|1.319
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.92|2.203
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.13|328
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.10|6.371
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.12|1.467
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%5.07|17.656
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%1.24|6.633
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.26|11.494
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.96|2.714
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%1.54|1.108
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.61|817
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.52|11.715
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.51|1.534
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|853
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.43|37.723
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.15|12.403
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.34|479
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|91
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|249
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|1.428
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%4.11|31.243
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|363
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.36|2.165
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.50|1.184
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.53|3.390
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%3.24|38.077
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.40|4.894
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.63|6.215
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.89|7.859
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|933
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.47|4.897
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.01|52
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0.30|489
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.82|3.308
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.65|5.530
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.03|4.627
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%1.63|4.759
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.39|4.827
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%8.54|51.163
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.00|15.509
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%1.22|10.724
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0.47|669
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%1.26|1.739
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|903
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%26.23|93.192
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.53|3.459
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.67|6.199
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.39|6.277
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.41|205
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.66|1.500
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|1.832
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.28|419
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.43|5.829
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|1.406
|