DSP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|HAKAN BULDU
|
%0.10|1.195
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KAYA
|
%0.16|161
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OLCAY AKINCI
|
%0.04|56
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDA NUR GÜL
|
%0.13|63
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNCÜ UYSAL
|
%0.06|72
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN TURAN
|
%0.02|11
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|MEHMET SELİM ÇETİN
|
%0.05|1.777
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|HAKAN ŞAKLAR
|
%0.09|1.373
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZE YİLDIRIM
|
%0.21|23
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT KOÇAK
|
%0.03|5
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|CEMİL KÖROĞLU
|
%0.10|705
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EJDER ONURSAL
|
%0.08|617
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BEKŞEN
|
%0.11|46
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ AYDIN
|
%0.07|131
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN NAMLIOĞLU
|
%0.05|18
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAYA
|
%0.14|65
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM MERCAN
|
%0.19|45
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİL DEĞİRMENCİ
|
%0.05|48
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUTLU
|
%0.15|76
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT BAYRAM
|
%0.13|2.387
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN ÇETİN
|
%0.03|27
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMIK KAYA
|
%0.02|8
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NACİYE AKDOĞAN
|
%0.21|283
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GEÇİM
|
%0.09|581
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|ALİ ARTUN
|
%0.25|1.809
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YILDIZ
|
%0.20|208
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ATLA
|
%0.15|148
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET AYDEMİR
|
%0.15|255
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ŞAHBAZ
|
%0.03|23
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|ABDULBAKİ YILDIZ
|
%0.24|830
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FEVZİ ÖNER
|
%0.45|2.406
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MEHMET BOZKURT
|
%0.17|1.603
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KOREL KARADAĞ
|
%0.05|31
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İREM GAMZE DEMİRCİ
|
%0.05|8
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ YİLDIRIM
|
%0.06|18
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE BABUÇÇU
|
%0.08|630
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİLAN KARAKUŞ
|
%0.48|239
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|
%0.07|88
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|NESİM PAKIR
|
%0.06|5.394
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|KEMAL CEM PÜLTEN
|
%0.10|2.678
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARSLAN
|
%0.28|1.645
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELA SOYLU
|
%0.10|62
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL İMAMOĞLU
|
%0.04|40
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|
%0.18|82
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|
%0.15|96
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|DAVUT OCAK
|
%0.10|790
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEZBAN UZUNTEPE
|
%0.04|23
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE SEVİL
|
%0.06|57
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KAYALI
|
%0.15|77
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN KOÇAK
|
%0.04|29
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP BİLMEZ
|
%0.12|1.359
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ALİYE CANSU
|
%0.15|1.815
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|
%0.07|102
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|TURGAY AKBABA
|
%0.13|1.189
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ERÇELEBİ
|
%0.10|398
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|
%0.12|1.232
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|SEVİNÇ ERENCAN
|
%0.11|662
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM BIYIK
|
%0.10|46
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|
%0.10|63
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|
%0.08|65
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BAŞ
|
%0.20|920
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF YİĞİT
|
%0.12|133
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN YILMAZ
|
%0.10|54
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FATMA İP
|
%0.16|938
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARLI
|
%0.16|1.293
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KAPLAN
|
%0.18|1.652
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR TÜRKEŞ
|
%0.06|17
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|İLHAN GÜZELGÜN
|
%0.23|1.497
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|
%0.02|15
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|UĞUR ERDEN
|
%0.18|812
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|
%0.10|17
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNAN ÜNSAL
|
%0.07|95
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|
%0.14|639
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER YÜKSEL
|
%0.05|28
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ATAKAN
|
%0.28|130
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|
%0.10|54
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.15|1.678
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|181
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.04|82
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.07|2.250
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.17|2.373
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|73
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.14|955
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|74
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|117
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|128
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|121
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.19|310
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|3.474
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|417
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|31
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|305
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.05|320
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.43|3.005
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|629
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.11|294
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.49|643
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%1.26|6.782
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|2.223
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|61
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.03|18
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.44|584
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.01|60
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.11|9.877
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.16|4.114
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|933
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.08|109
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|251
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|333
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.69|1.631
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|597
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.05|485
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.05|483
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.06|389
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0.13|210
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|304
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.10|589
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.185
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.08|695
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.05|72
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.08|302
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.33|2.134
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|41
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|232
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|134
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|152
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|250
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|537
|