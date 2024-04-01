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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TKH SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR DOĞAN
%0.05|633
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER ÇELİK
%0.01|14
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEREN SONER
%0.02|33
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
JİNDA DAŞ
%0.05|24
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER GÜNAYDIN
%0.03|36
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENKER ERTUŞ
%0.03|20
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİGEN TOPAL
%0.05|1.518
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİMET ÇAKILKAYA
%0.07|956
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN ÇATALTEPE
%0.12|14
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFKAN DUMAN
%0.07|10
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ROJDA DOLGUN
%0.08|519
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM KURTYİĞİT
%0.03|256
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLCAN KARADAŞ
%0.08|36
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF IŞIK
%0.05|89
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK HANBEYOĞLU
%0.06|11
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP BAYRAKTUTAN
%0.03|9
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK MASAT
%0.10|46
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN ÇAYDAN
%0.05|11
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRSELİ KARA
%0.03|32
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ CAN
%0.17|83
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN TÜRKMEN
%0.03|522
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLA ŞENOL
%0.03|23
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜJGAN KILIÇ
%0.05|22
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYMA KAYHAN
%0.02|29
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KASAP
%0.03|189
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL ALTINTAŞ
%0.07|475
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KILINÇ
%0.10|103
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKDENİZ ALTUNTAŞ
%0.04|35
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARADAŞ
%0.03|44
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAR İZDAL ÇAYDAN
%0.04|28
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
%0.13|450
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGE ALTAY DEDE
%0.03|156
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TUTUŞ
%0.05|419
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFE AHMET ASLAN
%0.03|21
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BORA ÇOLAKOĞLU
%0.05|8
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÜNAL
%0.16|48
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAY YENİL
%0.36|2.777
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAKİM POYRAZ
%0.26|128
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ERBAŞ
%0.02|29
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA İNCEDERE
%0.03|2.383
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ ÇELİK
%0.06|1.570
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TİLBE SU ASLANPAY
%0.04|217
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURSEL KARARLI
%0.07|45
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÜRBÜZ
%0.02|19
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
OGÜN DURAN
%0.03|15
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED CEMİL BALTA
%0.03|21
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BENGİSU İÇTEN
%0.04|310
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR KAYA
%0.03|18
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLARA KARA
%0.03|29
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METEHAN ARSLAN
%0.03|14
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALİM YILDIRIM
%0.06|39
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAMER ERİK
%0.05|512
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ COPLAN
%0.04|519
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERFİN GÜLSOY
%0.03|45
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ERDEM
%0.01|58
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAYAN DEMİR
%0.05|422
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KAZAN
%0.08|299
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKAY ÇELEN
%0.04|463
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN TAN
%0.06|368
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARJİN AVCİ
%0.03|15
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE GÜMÜŞ
%0.03|17
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
%0.01|8
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALEV DOĞAN
%0.03|146
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZGÜR KESKİN
%0.05|51
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
%0.10|55
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TAKSİM
%0.05|320
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÖKTEPE
%0.04|318
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TUTUŞ
%0.03|272
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİN AKSOY DURU
%0.13|94
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERİMCAN YILMAZ
%0.06|19
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FULYA DURAK ASLAN
%0.28|106
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CERAN
%0.06|100
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM SOLMAZ
%0.04|283
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ERBİL
%0.06|49
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM İPEKÇİ
%0.04|178
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİS ÖZPİRİÇÇİ
%0.04|48
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALTINTAŞ
%0.07|328
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLAN KARATAY
%0.01|8
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH GÜLDALI
%0.03|15
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP DALKIÇ
%0.09|48
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|660
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|270
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.06|2.073
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|717
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|232
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|216
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|689
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|147
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|321
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.03|112
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|253
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|600
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|2.036
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|16
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|6.650
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|3.095
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|100
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|323
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|571
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|419
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|176
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.01|89
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|64
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|525
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.01|86
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|61
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|184
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|191
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|218
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|10
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|340
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|84
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|246
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı