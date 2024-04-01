TKH SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR DOĞAN
|
%0.05|633
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZER ÇELİK
|
%0.01|14
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEREN SONER
|
%0.02|33
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JİNDA DAŞ
|
%0.05|24
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER GÜNAYDIN
|
%0.03|36
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENKER ERTUŞ
|
%0.03|20
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİGEN TOPAL
|
%0.05|1.518
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİMET ÇAKILKAYA
|
%0.07|956
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN ÇATALTEPE
|
%0.12|14
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFKAN DUMAN
|
%0.07|10
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ROJDA DOLGUN
|
%0.08|519
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM KURTYİĞİT
|
%0.03|256
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLCAN KARADAŞ
|
%0.08|36
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF IŞIK
|
%0.05|89
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK HANBEYOĞLU
|
%0.06|11
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP BAYRAKTUTAN
|
%0.03|9
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK MASAT
|
%0.10|46
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN ÇAYDAN
|
%0.05|11
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRSELİ KARA
|
%0.03|32
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAZİ CAN
|
%0.17|83
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN TÜRKMEN
|
%0.03|522
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLA ŞENOL
|
%0.03|23
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜJGAN KILIÇ
|
%0.05|22
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYMA KAYHAN
|
%0.02|29
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KASAP
|
%0.03|189
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL ALTINTAŞ
|
%0.07|475
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KILINÇ
|
%0.10|103
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKDENİZ ALTUNTAŞ
|
%0.04|35
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARADAŞ
|
%0.03|44
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHAR İZDAL ÇAYDAN
|
%0.04|28
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
|
%0.13|450
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGE ALTAY DEDE
|
%0.03|156
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TUTUŞ
|
%0.05|419
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE AHMET ASLAN
|
%0.03|21
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BORA ÇOLAKOĞLU
|
%0.05|8
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÜNAL
|
%0.16|48
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAY YENİL
|
%0.36|2.777
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAKİM POYRAZ
|
%0.26|128
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ERBAŞ
|
%0.02|29
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA İNCEDERE
|
%0.03|2.383
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ ÇELİK
|
%0.06|1.570
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TİLBE SU ASLANPAY
|
%0.04|217
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEL KARARLI
|
%0.07|45
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GÜRBÜZ
|
%0.02|19
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OGÜN DURAN
|
%0.03|15
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|
%0.03|21
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BENGİSU İÇTEN
|
%0.04|310
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KAYA
|
%0.03|18
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLARA KARA
|
%0.03|29
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METEHAN ARSLAN
|
%0.03|14
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALİM YILDIRIM
|
%0.06|39
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAMER ERİK
|
%0.05|512
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ COPLAN
|
%0.04|519
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERFİN GÜLSOY
|
%0.03|45
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT ERDEM
|
%0.01|58
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAYAN DEMİR
|
%0.05|422
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KAZAN
|
%0.08|299
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKAY ÇELEN
|
%0.04|463
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN TAN
|
%0.06|368
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARJİN AVCİ
|
%0.03|15
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE GÜMÜŞ
|
%0.03|17
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|
%0.01|8
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALEV DOĞAN
|
%0.03|146
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|
%0.05|51
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|
%0.10|55
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TAKSİM
|
%0.05|320
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÖKTEPE
|
%0.04|318
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TUTUŞ
|
%0.03|272
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİN AKSOY DURU
|
%0.13|94
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERİMCAN YILMAZ
|
%0.06|19
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FULYA DURAK ASLAN
|
%0.28|106
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CERAN
|
%0.06|100
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM SOLMAZ
|
%0.04|283
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ERBİL
|
%0.06|49
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM İPEKÇİ
|
%0.04|178
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|
%0.04|48
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALTINTAŞ
|
%0.07|328
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLAN KARATAY
|
%0.01|8
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH GÜLDALI
|
%0.03|15
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP DALKIÇ
|
%0.09|48
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|660
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|270
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.06|2.073
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|717
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|232
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|216
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|689
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|147
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|321
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.03|112
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|253
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|600
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|2.036
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|16
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|6.650
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|3.095
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|100
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|323
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|571
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|419
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|176
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.01|89
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|64
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|525
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.01|86
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|61
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|184
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|191
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|218
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|10
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|340
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|84
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|246
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|