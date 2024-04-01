BTP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|MELEK ÇATALBAŞ
|
%0.14|1.600
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT GEZER
|
%0.27|277
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖZÇAM
|
%0.13|176
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN BOZDOĞAN
|
%0.23|112
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHİT BELGE
|
%0.46|531
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ CONKAR
|
%0.21|132
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MEHMET İLTEBER BAHADIR
|
%0.36|5.261
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN KAYA
|
%0.26|29
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KESKİN
|
%0.29|41
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|SEÇİL MUMCUOĞLU
|
%0.28|1.931
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF DENİZ
|
%0.24|1.937
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ARDIÇ
|
%0.19|82
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ŞAHİN
|
%0.27|502
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SABRİ ÇELİK
|
%0.15|28
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALTIN
|
%0.26|92
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH AY
|
%0.19|86
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERTCAN ERİBOL
|
%0.44|102
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAĞCI
|
%0.40|404
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRECAN ERÇİN
|
%0.26|128
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AYDIN
|
%0.17|3.112
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE KOCABIYIK
|
%0.09|70
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KÖROĞLU
|
%0.13|55
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA PAK
|
%0.35|467
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY URGAN
|
%0.17|1.054
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|ŞEYHMUS ELÇİ
|
%0.20|1.407
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ATASEVEN
|
%0.24|244
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM ÖZCAN
|
%0.10|103
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED TAHA OMAÇ
|
%0.17|293
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN KÜÇÜK
|
%1.01|758
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|AZİZ KARACA
|
%0.29|1.007
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|
%0.17|923
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|
%0.31|2.901
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|
%0.28|185
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ GÜNDÜZ
|
%0.12|19
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN SEVGİ
|
%0.18|53
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÜL
|
%0.22|1.704
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ASANOĞLU
|
%0.37|184
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|
%0.16|208
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|CİHAN ERDOĞANYILMAZ
|
%0.11|9.170
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|YÜKSEL ODABAŞI
|
%0.31|8.263
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TÜRK
|
%0.39|2.267
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FURKAN AYDIN
|
%0.26|160
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|
%0.24|224
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALİP BORA
|
%0.42|190
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜLEN
|
%0.41|265
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|BATTAL ÇETİNE
|
%0.33|2.496
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAİDDİN ÖZKAR
|
%0.50|279
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TONBAZ
|
%0.16|155
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT ELİFBAŞ
|
%0.39|198
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZHAN
|
%0.15|103
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM CAN
|
%0.31|3.497
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|HASAN ÖZTÜRK
|
%0.29|3.408
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALİP AY
|
%0.20|271
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ŞİRECİ
|
%0.17|648
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|AYHAN BAŞ
|
%0.17|1.466
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARZEN ARAS GÜLER
|
%0.19|720
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|GARİP CAN COŞKUN
|
%0.17|1.778
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|ÖZNUR ATAYETER
|
%0.18|1.095
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KADİR AKTACİR
|
%0.52|234
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|IŞIL ÖZDEMİR
|
%0.13|82
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİMMET GÖKTAŞ
|
%0.08|63
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER BELEN
|
%0.18|800
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPARSLAN KAYA
|
%0.59|657
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN PEÇE
|
%0.32|175
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|EROL SAK
|
%0.38|2.281
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LİSAN YOLAY
|
%0.28|2.164
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFER YAĞMUR
|
%0.11|955
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİR KAPLAN
|
%0.34|256
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL ŞENSOY
|
%0.35|106
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|
%0.39|148
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KILINÇ
|
%0.22|390
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|İLYAS SABANCI
|
%0.17|1.133
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA MUMCUOĞLU
|
%0.11|96
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ÖMER TURAN
|
%0.97|4.433
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GEYİK
|
%0.64|108
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN UĞUR
|
%0.17|225
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|
%0.30|1.326
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ MEMİŞ
|
%0.25|148
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYZANUR KONUK
|
%0.10|45
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ORAL
|
%0.13|72
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.35|4.060
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|1.102
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|1.095
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.74|1.474
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.48|1.060
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.35|748
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.32|10.447
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.45|6.510
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.55|268
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.46|486
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.38|2.557
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.36|2.883
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|515
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|904
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|90
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|577
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.34|407
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.54|849
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.38|738
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.34|562
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|7.122
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|1.011
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.30|358
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|1.247
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.36|2.283
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.24|1.699
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|831
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.26|658
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|1.002
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.89|1.159
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.32|1.106
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.38|2.017
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.46|4.205
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.44|1.230
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.21|154
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.49|655
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.35|2.734
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.52|525
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|1.027
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.34|29.218
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.39|10.106
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.57|3.295
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.68|952
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.50|748
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.70|935
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|1.422
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.38|2.923
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.37|1.048
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|403
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.85|2.011
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.41|555
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|5.235
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.29|3.405
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|1.065
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.50|1.912
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.33|2.940
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|1.089
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.42|4.416
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.37|2.251
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0.59|963
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|600
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.46|967
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|1.658
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.53|1.566
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.56|1.139
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.55|3.298
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.60|4.660
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.18|1.594
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0.39|561
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.50|687
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.53|1.297
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.39|1.395
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.33|2.147
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|1.053
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.50|6.787
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.84|423
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|901
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|1.712
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.26|390
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|579
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|1.152
|