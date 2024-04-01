AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|
%37.45|439.165
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA POLAT
|
%27.43|28.285
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
|
%31.82|42.703
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH AYDIN
|
%33.70|16.747
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN DİNÇER
|
%36.85|42.769
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UYANIK
|
%28.96|18.405
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|TURGUT ALTINOK
|
%31.69|1.047.526
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|HAKAN TÜTÜNCÜ
|
%40.02|580.037
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAYDAR
|
%43.51|4.875
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOCATEPE
|
%43.35|6.202
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|MUSTAFA SAVAŞ
|
%36.72|249.778
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL YILMAZ
|
%40.54|323.123
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|
%12.42|23.511
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE MEMİŞ
|
%39.08|7.344
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAMAN
|
%34.54|12.328
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ARIKAN
|
%33.69|15.593
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESRULLAH TANĞLAY
|
%38.23|8.900
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
|
%28.84|29.371
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİMŞEK
|
%42.90|21.324
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİNUR AKTAŞ
|
%38.35|693.031
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JÜLİDE İSKENDEROĞLU
|
%18.27|14.291
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN FİLİZ
|
%31.22|13.445
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|
%40.55|54.805
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ZOLAN
|
%38.86|247.229
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|MEHMET HALİS BİLDEN
|
%16.85|120.879
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK ÖZLÜ
|
%40.22|41.233
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BELGİN İBA
|
%42.49|42.119
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|
%38.19|65.682
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|MEHMET SEKMEN
|
%50.39|174.285
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|
%37.85|204.398
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|FATMA ŞAHİN
|
%38.82|358.492
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|
%37.62|24.615
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÇİMEN
|
%38.20|6.141
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÖLMEZ
|
%46.58|13.833
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖNTÜRK
|
%44.47|345.884
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜLKÜ ÖCAL
|
%42.23|20.975
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|
%41.95|54.433
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MURAT KURUM
|
%39.59|3.431.340
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|HAMZA DAĞ
|
%37.07|975.647
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT GÖRGEL
|
%42.41|247.880
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|
%33.95|20.565
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT AKGÜN
|
%24.05|22.023
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN BABAŞ
|
%36.15|23.390
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|
%38.63|295.613
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT POLAT
|
%27.28|15.250
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAYGILI
|
%23.17|23.062
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ARSLAN
|
%37.42|26.462
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|
%45.82|514.540
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|
%49.43|586.013
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL SARAÇOĞLU
|
%27.71|37.992
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİ ER
|
%48.99|190.221
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ERİN
|
%27.78|105.528
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|
%32.73|199.595
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYAT ASYA
|
%25.18|11.399
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAVRAN
|
%34.50|22.061
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH ÖZDEMİR
|
%36.23|28.793
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|
%40.07|182.733
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ METİN
|
%54.70|29.841
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|YUSUF ALEMDAR
|
%47.19|285.086
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT DOĞAN
|
%42.17|330.636
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|
%33.64|300.830
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM OLĞAÇ
|
%37.14|27.844
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|
%39.41|11.877
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YARKA
|
%47.58|18.033
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ BİLGİN
|
%29.18|52.669
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|CÜNEYT YÜKSEL
|
%35.58|232.706
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP EROĞLU
|
%30.18|25.732
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|AHMET METİN GENÇ
|
%51.49|234.729
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN EROĞLU
|
%13.34|2.242
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAKIN
|
%24.31|32.584
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULAHAT ARVAS
|
%27.15|120.147
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TUTUK
|
%40.35|23.589
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KÖSE
|
%26.81|12.651
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SELİM ALAN
|
%37.60|20.869
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%19.90|227.884
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.01|103.371
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.99|154.124
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.25|52.325
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.66|80.955
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%34.48|73.139
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%28.12|919.684
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%27.38|393.643
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.27|13.863
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.45|38.712
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%19.39|129.854
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.66|297.869
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.99|37.958
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%17.36|47.754
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.84|18.137
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.34|37.228
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.11|40.221
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.09|50.624
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.09|62.378
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%35.65|59.637
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.35|631.876
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.54|107.666
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.47|46.430
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.06|106.954
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%30.51|191.768
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%17.09|120.711
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.37|94.208
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%32.46|83.459
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.75|102.177
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.62|37.428
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%40.01|139.282
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%34.28|183.962
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.46|323.746
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.85|104.008
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%36.26|26.054
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.32|37.904
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%33.08|255.737
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.73|25.182
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.89|91.786
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%38.26|3.318.906
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%31.01|807.226
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.10|219.429
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%36.70|51.731
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.75|42.721
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%21.92|29.233
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.38|90.487
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%34.14|259.834
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.34|23.240
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.55|45.463
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%23.18|54.757
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.29|41.947
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.29|435.628
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%39.63|465.948
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.68|117.501
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.18|180.388
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%20.53|182.203
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.91|93.655
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%9.11|94.788
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%25.49|153.524
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%25.24|41.495
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.46|60.729
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.09|75.448
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.78|183.416
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%26.97|78.947
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.63|92.222
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%37.53|224.949
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.43|289.917
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%33.47|294.616
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%36.25|51.991
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%35.55|49.195
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.23|59.027
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%27.86|99.001
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%31.03|200.967
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.45|120.159
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.82|179.825
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.21|8.180
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.76|64.978
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.90|121.524
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%37.05|55.787
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.70|83.203
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.84|125.466
|