60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
%37.45|439.165
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA POLAT
%27.43|28.285
0 0 6/9 4/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
%31.82|42.703
0 0 9/18 13/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH AYDIN
%33.70|16.747
0 0 3/8 1/4
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN DİNÇER
%36.85|42.769
0 1 4/8 3/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UYANIK
%28.96|18.405
0 0 2/7 1/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
TURGUT ALTINOK
%31.69|1.047.526
0 0 8/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
HAKAN TÜTÜNCÜ
%40.02|580.037
0 0 2/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BAYDAR
%43.51|4.875
0 0 2/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOCATEPE
%43.35|6.202
0 0 3/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
MUSTAFA SAVAŞ
%36.72|249.778
0 0 4/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL YILMAZ
%40.54|323.123
0 0 4/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/4 2/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL SEBATİ CEYLAN
%12.42|23.511
0 0 3/6 2/5
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE MEMİŞ
%39.08|7.344
0 1 2/3 1/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAMAN
%34.54|12.328
0 0 3/8 1/3
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ARIKAN
%33.69|15.593
0 1 5/8 2/3
BİTLİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRULLAH TANĞLAY
%38.23|8.900
0 1 5/7 4/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
%28.84|29.371
0 0 4/9 1/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİMŞEK
%42.90|21.324
0 0 4/11 1/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİNUR AKTAŞ
%38.35|693.031
0 0 9/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
%18.27|14.291
0 0 3/12 4/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN FİLİZ
%31.22|13.445
0 0 6/12 2/5
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM AŞGIN
%40.55|54.805
0 1 7/14 1/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ZOLAN
%38.86|247.229
0 0 3/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MEHMET HALİS BİLDEN
%16.85|120.879
0 0 4/17 0/0
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK ÖZLÜ
%40.22|41.233
0 1 4/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BELGİN İBA
%42.49|42.119
0 0 2/9 3/7
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
%38.19|65.682
0 1 4/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/9 0/6
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.79
MEHMET SEKMEN
%50.39|174.285
1 0 9/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
%37.85|204.398
0 0 4/14 0/0
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.98
FATMA ŞAHİN
%38.82|358.492
1 0 3/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
%37.62|24.615
0 0 8/16 5/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÇİMEN
%38.20|6.141
0 0 2/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÖLMEZ
%46.58|13.833
0 0 2/5 3/3
HATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖNTÜRK
%44.47|345.884
1 0 8/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜLKÜ ÖCAL
%42.23|20.975
0 0 1/4 1/3
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
%41.95|54.433
0 1 9/13 4/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
MURAT KURUM
%39.59|3.431.340
0 0 13/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
HAMZA DAĞ
%37.07|975.647
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT GÖRGEL
%42.41|247.880
1 0 3/11 0/0
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ÇETİNKAYA
%33.95|20.565
0 1 4/6 1/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT AKGÜN
%24.05|22.023
0 0 3/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BABAŞ
%36.15|23.390
0 0 9/20 0/0
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.50
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
%38.63|295.613
1 0 8/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT POLAT
%27.28|15.250
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAYGILI
%23.17|23.062
0 0 6/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 4/8 1/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ARSLAN
%37.42|26.462
0 0 3/7 0/3
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR BÜYÜKAKIN
%45.82|514.540
1 0 9/12 0/0
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.93
UĞUR İBRAHİM ALTAY
%49.43|586.013
1 0 15/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL SARAÇOĞLU
%27.71|37.992
0 0 2/13 4/15
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİ ER
%48.99|190.221
1 0 7/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 2/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ERİN
%27.78|105.528
0 0 4/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
AYDIN AĞAN AYAYDIN
%32.73|199.595
0 0 2/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYAT ASYA
%25.18|11.399
0 0 1/6 3/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAVRAN
%34.50|22.061
0 0 0/8 1/15
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH ÖZDEMİR
%36.23|28.793
0 1 5/6 9/23
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HİLMİ GÜLER
%40.07|182.733
1 0 11/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 4/7 4/7
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ METİN
%54.70|29.841
0 1 8/12 5/6
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
YUSUF ALEMDAR
%47.19|285.086
1 0 8/16 0/0
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DOĞAN
%42.17|330.636
1 0 8/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
%33.64|300.830
0 0 4/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM OLĞAÇ
%37.14|27.844
0 0 5/7 2/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
%39.41|11.877
0 0 4/9 0/0
ŞIRNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YARKA
%47.58|18.033
0 1 3/7 7/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ BİLGİN
%29.18|52.669
0 0 5/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
CÜNEYT YÜKSEL
%35.58|232.706
0 0 2/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP EROĞLU
%30.18|25.732
0 0 3/12 5/26
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
AHMET METİN GENÇ
%51.49|234.729
1 0 11/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN EROĞLU
%13.34|2.242
0 0 2/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAKIN
%24.31|32.584
0 0 2/6 2/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULAHAT ARVAS
%27.15|120.147
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TUTUK
%40.35|23.589
0 0 2/6 2/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KÖSE
%26.81|12.651
0 0 5/14 5/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SELİM ALAN
%37.60|20.869
0 0 2/8 8/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%19.90|227.884
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.01|103.371
0 1 7/9 3/14
AFYONKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.99|154.124
0 1 8/18 6/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.25|52.325
0 0 4/8 2/4
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.66|80.955
0 1 4/8 1/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%34.48|73.139
0 0 2/7 1/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%28.12|919.684
0 0 9/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%27.38|393.643
0 0 3/19 0/0
ARDAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27|13.863
0 1 1/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.45|38.712
0 0 4/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%19.39|129.854
0 0 3/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.66|297.869
0 0 5/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.99|37.958
0 0 1/4 3/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.36|47.754
0 0 2/6 1/5
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.84|18.137
0 1 3/3 1/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.34|37.228
0 0 3/8 1/3
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.11|40.221
0 1 5/8 2/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.09|50.624
0 0 4/7 1/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.09|62.378
0 0 4/9 1/3
BURDUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.87
%35.65|59.637
0 1 4/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35|631.876
0 0 11/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.54|107.666
0 0 1/12 3/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.47|46.430
0 0 5/12 2/5
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.06|106.954
0 1 4/14 1/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%30.51|191.768
0 0 3/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%17.09|120.711
0 0 2/17 0/0
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.37|94.208
0 1 6/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%32.46|83.459
0 0 1/9 2/7
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75|102.177
0 1 5/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62|37.428
0 0 2/9 0/6
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.70
%40.01|139.282
1 0 12/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%34.28|183.962
0 0 4/14 0/0
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.46|323.746
1 0 4/9 0/0
GİRESUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85|104.008
0 1 8/16 5/8
GÜMÜŞHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.56
%36.26|26.054
0 1 2/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.32|37.904
0 0 2/5 3/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%33.08|255.737
0 0 7/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.73|25.182
0 0 1/4 1/3
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.89|91.786
0 1 8/13 3/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%38.26|3.318.906
0 0 14/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%31.01|807.226
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.10|219.429
1 0 3/11 0/0
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.60
%36.70|51.731
0 1 4/6 1/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75|42.721
0 0 3/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.92|29.233
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.38|90.487
0 1 8/20 0/0
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.53
%34.14|259.834
1 0 8/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34|23.240
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.55|45.463
0 0 5/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%23.18|54.757
0 0 3/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.29|41.947
0 0 4/7 0/3
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.29|435.628
1 0 9/12 0/0
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.91
%39.63|465.948
1 0 17/31 0/0
KÜTAHYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.68|117.501
0 1 5/13 5/15
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.18|180.388
1 0 8/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%20.53|182.203
0 0 2/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.91|93.655
0 0 4/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%9.11|94.788
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%25.49|153.524
0 0 2/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%25.24|41.495
0 0 2/6 3/17
NEVŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.46|60.729
0 1 0/8 1/15
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09|75.448
0 1 5/6 9/23
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.78|183.416
1 0 13/19 0/0
OSMANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.84
%26.97|78.947
0 1 4/7 1/7
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.63|92.222
0 1 9/12 5/6
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
%37.53|224.949
1 0 14/16 0/0
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.43|289.917
1 0 11/17 0/0
ŞANLIURFA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.98
%33.47|294.616
1 0 4/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%36.25|51.991
0 0 4/7 2/5
SİNOP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.51
%35.55|49.195
0 1 3/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23|59.027
0 0 3/7 8/12
SİVAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.92
%27.86|99.001
0 1 7/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%31.03|200.967
0 0 2/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45|120.159
0 0 4/12 3/26
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.82|179.825
1 0 13/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.21|8.180
0 0 2/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.76|64.978
0 0 3/6 3/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.90|121.524
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%37.05|55.787
0 0 2/6 1/8
YOZGAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.70|83.203
0 1 5/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84|125.466
0 0 2/8 6/17
Kaynak: Anadolu Ajansı