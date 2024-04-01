HAK-PAR SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|SÜLEYMAN KART
|
%0.06|719
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERİN EREN
|
%0.07|74
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRİ BÖYÜK
|
%0.02|24
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİRİN TİMUR
|
%0.17|85
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN
|
%0.04|43
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ KEŞTAN
|
%0.03|16
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|FAZLI TAŞKAN
|
%0.14|4.551
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|SULTAN BAYRAM
|
%0.05|713
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CEMİL ARCAN
|
%0.09|10
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAŞAK BAYRAM
|
%0.03|4
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
|
%0.06|377
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH DİNDARİK
|
%0.05|364
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURHAYAT AKKUŞ
|
%0.08|37
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL DENİZ
|
%0.29|544
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERİVAN KART
|
%0.05|10
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAPRAK ERDEM KUNT
|
%0.03|9
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN ARGIŞ
|
%0.31|143
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ESKİN
|
%0.17|39
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAKFURE TUNÇ
|
%0.02|24
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENNET SEVİNÇ
|
%0.03|14
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN ÇETİN
|
%0.06|1.022
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKTAŞ AKKUŞ
|
%0.02|13
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT EREN
|
%0.03|12
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN KAYGALAK
|
%0.02|33
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN KORUCU
|
%0.04|286
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|MEHMETŞAH EREN
|
%0.27|1.937
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYHMUS MURAT AKÇAN
|
%0.03|33
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ SERİN
|
%0.03|34
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİRACETTİN SARI
|
%0.07|125
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA ÇAMLIBEL
|
%0.07|52
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|BİLAL AGGÜL
|
%0.08|279
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SEMRA GÜNAYDIN
|
%0.03|154
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|AYŞE ÇALIŞKAN
|
%0.08|734
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NÜSRETTİN ÇETİN
|
%0.02|14
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ÖZATLI
|
%0.02|3
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA KIRAN
|
%0.05|14
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|
%0.04|279
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ATMACA
|
%0.07|36
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIZ TİMUR
|
%0.03|35
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MUSTAFA AYTAŞ
|
%0.12|10.125
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|SAİT DEMİR
|
%0.04|1.167
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF SEVİNÇ
|
%0.06|322
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KESEN
|
%0.04|23
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRULLAH KAHRAMAN
|
%0.03|29
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERNUR ÖZDEMİR
|
%0.09|39
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞEŞEOĞULLARI
|
%0.04|25
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|NAZENİN GÜNEŞ
|
%0.04|287
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN SEYMEN
|
%0.04|22
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM POLAT
|
%0.02|21
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYLAN TİMUR
|
%0.14|73
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK AKSÜMER
|
%0.03|22
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHÇET ÖGET
|
%0.03|374
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|OSMAN SARITAŞ
|
%0.05|586
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜN KORUCU
|
%0.04|54
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|
%0.03|131
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|ABDURRAHİM AYDIN
|
%0.23|2.012
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMAN DENİZ
|
%0.18|701
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|ERDAL ÖZTÜRK
|
%0.13|1.347
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|
%0.05|300
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYCAN KAHRAMAN
|
%0.02|12
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELTEM SAN
|
%0.02|18
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA KOKUM
|
%0.07|301
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|
%0.14|159
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|
%0.06|31
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|HAYDAR BEYSÜLEN
|
%0.05|274
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ BAYRAM
|
%0.06|453
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇALIŞKAN
|
%0.07|645
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZEKİ SARI
|
%0.14|104
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KORUCU
|
%0.04|13
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN ADIGÜZEL
|
%0.12|46
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|
%0.02|28
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|VEYSİ TETİK
|
%0.06|369
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN KIZILDAĞ
|
%0.02|15
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|
%0.05|227
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KAPLAN
|
%0.07|12
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN BEŞER
|
%0.03|39
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULMENAF KIRAN
|
%0.18|792
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ KOÇ
|
%0.04|21
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYZİ KAPLAN
|
%0.02|9
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULBARİ TUNÇ
|
%0.03|17
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.04|300
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|367
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0.32|527
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|531
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|