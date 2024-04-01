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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET BÜLBÜL
%0.13|174
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ÇETİN
%0.08|95
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERPİL SEVİM
%0.06|40
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
%0.58|8.411
0 0 1/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN POLAT
%0.55|62
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ER
%0.17|25
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
HÜSEYİN TURGUT
%0.44|2.992
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRHAN ERYOL
%0.15|66
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜNEŞ
%0.23|435
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN YALÇIN
%0.14|144
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DİNÇER
%0.08|38
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF KARA
%0.23|4.070
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT AHMET ÖZCAN
%0.15|64
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TERYAKİ
%0.20|264
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM KULALI
%0.26|1.678
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ ARSLAN
%0.21|160
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
ALİ OĞULCAN KAYA
%0.94|3.239
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
ABDÜLKADİR ÖZ
%0.18|1.633
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÜNYE
%0.07|49
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF AKINTÜRK
%0.19|30
0 0 1/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
BURCU BOSTANCIOĞLU
%0.35|9.179
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GEBEL
%0.11|644
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
AYGÖKÇE KARAKAYA
%0.15|1.162
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI SALİH BABAYİĞİT
%0.07|73
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ÖZŞAHİN
%0.21|149
0 0 0/7 1/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞAMİL DEVRİM
%0.15|1.629
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
MUSTAFA NAZMİ BAŞ
%0.43|5.125
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET BİLGİN
%0.14|192
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CAHİT KARAKUŞ
%0.04|146
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
AHMET GÖKMEN
%0.63|5.608
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR TURAN
%1.61|6.124
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
BÜNYAMİN ÇELİK
%0.22|2.311
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH YILDIRIM ŞENAY
%0.05|43
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT ÇELEBİOĞLU
%0.16|726
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR AKTÜRK
%3.91|4.333
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
CUMHUR ATAY
%0.22|1.308
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TİMUÇİN ÜK
%0.16|1.221
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDİ YILDIZSOY
%0.12|1.093
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
%0.25|191
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN SARI
%0.07|21
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR BAŞER
%0.06|108
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
ZAFER İNANDILAR
%0.12|808
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM CEYLAN
%0.15|204
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KEDALİ
%0.24|1.067
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER BOSTANCI
%0.20|111
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.16|1.786
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.09|4.823
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.74|1.468
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|15
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.09|192
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.08|2.658
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.52|21.788
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|449
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.83|5.543
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.271
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|911
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.61|254
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|221
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|125
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|209
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|327
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.19|314
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.52|9.297
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|800
0 0 0/12 1/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|134
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|781
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.36|2.277
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.07|500
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.22|531
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.24|613
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.90|1.177
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.92|3.188
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.18|978
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|1.934
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.27|756
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%2.46|1.770
0 0 1/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.74|5.709
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.20|3.075
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.08|6.913
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.61|15.796
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.18|250
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|204
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|449
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%1.14|2.689
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.43|579
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|2.001
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0.75|8.869
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|1.303
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|95
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.71|6.280
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.87|10.799
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.28|2.891
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.03|151
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|121
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|740
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%1.18|3.442
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|238
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.17|992
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.255
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.11|945
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.20|282
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.04|60
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.06|229
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.06|408
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|62
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.53|6.921
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|102
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|472
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.76|1.140
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|208
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|898
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı