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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Millet SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GEÇİOĞLU
%0.08|891
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAİT İNCEARIK
%0.04|37
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SARIGÜL
%0.21|284
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KAYA
%0.06|31
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ERDOĞAN
%0.07|79
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA FARUK ÇINAR
%0.24|151
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KOÇ
%0.05|1.706
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADETTİN GÜNDÜZ
%0.06|920
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR NAZİK
%0.09|10
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF AKYILDIZ
%0.06|8
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ŞİNASİ YEGEN
%0.08|567
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP BAŞ
%0.04|314
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KILINÇ
%0.36|155
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖKTEKİN
%0.05|87
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KISA
%0.11|20
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLŞEN YILDIZAN
%0.11|39
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÖRNEK
%0.06|27
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MALLI
%0.11|26
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
LATİF URAL
%0.05|46
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TIBIK
%0.05|27
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ÖNDER
%0.08|1.380
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL SİPAHİ
%0.01|10
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÇALIŞKAN
%0.07|32
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER TAYYAR DOĞAN
%0.06|83
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ ÇATAL
%0.07|477
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA KARAKAYA
%0.06|408
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET SOFU
%0.04|36
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAFİZE ŞENAY URAL
%0.04|70
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN YAY
%0.12|86
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
%0.10|359
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇELİK
%0.07|386
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GALİP EMRULLAH
%0.12|1.130
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ABANOZ
%0.04|27
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ ÜLKER
%0.10|16
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BAL
%0.04|13
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ AYHAN
%0.04|330
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAKOYUNLU
%0.10|48
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZEKİ ÖZEN
%0.06|74
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSNÜ GÜNER
%0.02|2.024
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇETİNER
%0.09|522
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL ŞENTÜRK
%0.09|53
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH MISRAL
%0.33|301
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ KAYA
%0.22|101
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ZAİM
%0.04|24
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SÜMER
%0.12|948
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER EKİNCİ
%0.05|26
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER AÇIKGÖZ
%0.06|63
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YETİMOVA
%0.46|237
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN TÜRKMEN
%0.06|41
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN DAŞDAN
%0.05|534
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇANKAYA
%0.11|1.362
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER SARIKAŞ
%0.27|369
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
%0.02|93
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM TOPAL
%0.33|2.927
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARA
%0.04|148
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TAHSİN UYSAL
%0.11|1.108
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KARA
%0.08|510
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÇAVUŞ
%0.10|46
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİ KAYNAK
%0.05|35
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÜNDOĞAN
%0.15|120
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT YILMAZ
%0.05|233
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
%0.25|277
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT YALÇINKAYA
%0.07|36
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ERGEZEN
%0.13|767
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ÇETİN
%0.10|792
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER HURMA
%0.04|384
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERYEM SEBAT TAŞDELEN
%0.08|57
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAGÖZ
%0.04|12
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
%0.15|55
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILMAZ
%0.04|69
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN ÖZYURT
%0.07|454
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AYDIN
%0.33|285
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AYDIN
%0.09|413
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET PINAR
%0.02|3
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL YILDIZ
%0.12|163
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAFET KAYA
%0.05|236
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜRŞİT ATLIAKIN
%0.05|28
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRAÇ DENGİZ
%0.34|160
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL CEYLAN
%0.04|21
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.29|870
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|1.446
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|114
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|343
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|272
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.10|3.354
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|708
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|56
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|64
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.39|479
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|138
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.49|203
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|198
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|98
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|46
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|251
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|123
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|1.934
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|463
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|192
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|453
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|340
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|667
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|155
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|641
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|205
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|431
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|1.211
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|246
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|54
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|25
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|31
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|354
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|4.690
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|32
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|408
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|216
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|294
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|84
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|269
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|798
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|248
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|486
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|331
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|216
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|131
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|143
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.34|1.195
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.23|2.009
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|186
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.01|67
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|129
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|230
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.30|629
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|747
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|142
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|1.075
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|354
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|159
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.22|303
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|194
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.08|298
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|626
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.36|1.315
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|294
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|8
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|481
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|178
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|545
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|37
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı