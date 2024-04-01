Millet SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GEÇİOĞLU
|
%0.08|891
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAİT İNCEARIK
|
%0.04|37
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SARIGÜL
|
%0.21|284
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KAYA
|
%0.06|31
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ERDOĞAN
|
%0.07|79
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA FARUK ÇINAR
|
%0.24|151
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH KOÇ
|
%0.05|1.706
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADETTİN GÜNDÜZ
|
%0.06|920
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR NAZİK
|
%0.09|10
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF AKYILDIZ
|
%0.06|8
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ŞİNASİ YEGEN
|
%0.08|567
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP BAŞ
|
%0.04|314
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KILINÇ
|
%0.36|155
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖKTEKİN
|
%0.05|87
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KISA
|
%0.11|20
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLŞEN YILDIZAN
|
%0.11|39
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÖRNEK
|
%0.06|27
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MALLI
|
%0.11|26
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF URAL
|
%0.05|46
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TIBIK
|
%0.05|27
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ÖNDER
|
%0.08|1.380
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL SİPAHİ
|
%0.01|10
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÇALIŞKAN
|
%0.07|32
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER TAYYAR DOĞAN
|
%0.06|83
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ ÇATAL
|
%0.07|477
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA KARAKAYA
|
%0.06|408
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET SOFU
|
%0.04|36
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAFİZE ŞENAY URAL
|
%0.04|70
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN YAY
|
%0.12|86
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
|
%0.10|359
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇELİK
|
%0.07|386
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GALİP EMRULLAH
|
%0.12|1.130
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ABANOZ
|
%0.04|27
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ ÜLKER
|
%0.10|16
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAL
|
%0.04|13
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ AYHAN
|
%0.04|330
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAKOYUNLU
|
%0.10|48
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZEKİ ÖZEN
|
%0.06|74
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSNÜ GÜNER
|
%0.02|2.024
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇETİNER
|
%0.09|522
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL ŞENTÜRK
|
%0.09|53
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH MISRAL
|
%0.33|301
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ KAYA
|
%0.22|101
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ZAİM
|
%0.04|24
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SÜMER
|
%0.12|948
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER EKİNCİ
|
%0.05|26
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|
%0.06|63
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YETİMOVA
|
%0.46|237
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|
%0.06|41
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN DAŞDAN
|
%0.05|534
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇANKAYA
|
%0.11|1.362
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER SARIKAŞ
|
%0.27|369
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|
%0.02|93
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM TOPAL
|
%0.33|2.927
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARA
|
%0.04|148
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TAHSİN UYSAL
|
%0.11|1.108
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KARA
|
%0.08|510
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÇAVUŞ
|
%0.10|46
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİ KAYNAK
|
%0.05|35
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÜNDOĞAN
|
%0.15|120
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT YILMAZ
|
%0.05|233
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|
%0.25|277
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT YALÇINKAYA
|
%0.07|36
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ERGEZEN
|
%0.13|767
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ÇETİN
|
%0.10|792
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER HURMA
|
%0.04|384
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|
%0.08|57
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAGÖZ
|
%0.04|12
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|
%0.15|55
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILMAZ
|
%0.04|69
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN ÖZYURT
|
%0.07|454
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AYDIN
|
%0.33|285
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AYDIN
|
%0.09|413
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET PINAR
|
%0.02|3
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL YILDIZ
|
%0.12|163
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAFET KAYA
|
%0.05|236
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|
%0.05|28
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRAÇ DENGİZ
|
%0.34|160
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL CEYLAN
|
%0.04|21
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|870
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|1.446
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|114
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|343
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|272
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.10|3.354
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|708
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|56
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|64
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|479
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|138
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.49|203
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|198
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|98
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|46
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|251
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|123
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|1.934
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|463
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|192
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|453
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|340
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|667
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|155
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|641
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|205
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|431
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|1.211
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|246
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|54
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|25
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|31
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|354
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|4.690
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|32
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|408
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|216
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|294
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|84
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|269
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|798
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|248
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|486
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|331
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|216
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|131
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|143
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.34|1.195
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.23|2.009
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|186
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.01|67
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|129
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|230
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.30|629
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|747
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|142
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|1.075
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|354
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|159
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|303
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|194
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.08|298
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|626
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.36|1.315
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|294
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|8
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|481
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|178
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|545
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|37
|