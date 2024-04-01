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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Milli Yol SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FER
%0.03|338
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ÜNAL
%0.02|16
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAMAN
%0.14|164
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT YAKIŞIKLI
%0.04|518
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR YILDIZ
%0.03|235
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHYETTİN KARABULUT
%0.04|80
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT GÖNLÜAÇIK
%0.06|27
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELVAN COŞKUN
%0.08|83
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN SARI
%0.06|32
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ ÇELİK
%0.20|87
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KARA
%0.06|446
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF KÖROĞLU
%0.12|115
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN İNDİBAY
%0.08|145
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ELKOCA
%0.27|923
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DOST
%0.10|893
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YUSUF ATASAGUN
%0.08|98
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN IŞIK
%0.01|1.137
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DAĞCI
%0.24|1.408
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER BOYRAZ
%0.13|991
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ASLANTAŞ
%0.13|70
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANTAŞ KIYMAZ
%0.11|109
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN ERARSLAN
%0.04|481
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN BAŞKÖSE
%0.09|1.039
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FİDAN
%0.03|117
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH ARSLAN
%0.20|2.065
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
%0.10|576
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AL
%0.03|271
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ HARAL
%0.41|740
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN BİLGİLİ
%0.06|260
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|21
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|266
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|343
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.03|954
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|726
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|22
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|15
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|113
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|88
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|182
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|176
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|297
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|129
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|220
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|372
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|268
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.28|987
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|578
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|241
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|248
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|487
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|970
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|25
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|1.777
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.251
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|8
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|71
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|1.319
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|128
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0|43
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|337
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|358
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|53
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.39|1.396
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|98
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|24
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|64
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı