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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

VATAN SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SUSEVEN
%0.08|930
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KABARCIK
%0.06|64
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFER KILIÇ
%0.17|111
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UTKU REYHAN
%0.06|2.064
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR ÜSKÜPLÜ
%0.09|1.251
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİANUR AĞAR
%0.11|12
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR ŞAHİN
%0.05|7
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜHRE GENİŞEL
%0.11|763
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE ALBAYRAK
%0.10|772
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜŞRA ASLAN
%0.09|177
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM SERİN
%0.13|48
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK MUTLU
%0.09|20
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ENVER YILMAZ
%0.08|1.440
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ÖZBAKIR
%0.05|40
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇELİK
%0.03|12
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET PATLAR
%0.09|128
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇOBANOĞLU
%0.14|861
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ TANHAN
%0.08|563
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ SÖNMEZ
%0.14|145
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA MÜZEYYEN OKTAY
%0.09|88
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAHRAMAN TAŞKIN
%0.07|126
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF CEYLAN
%0.16|549
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAİF EŞKİNAT
%0.07|371
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÖKÇAYIR
%0.11|986
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİB HADİMOĞULLARI
%0.06|472
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
%0.06|4.907
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAN BOLLUK
%0.11|2.773
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
%0.12|688
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN DEMİR
%0.13|1.003
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYCAN DURU AKGÜL
%0.04|25
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER ÖZKAMALI
%0.05|37
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KADIOĞLU
%0.11|1.197
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ÖZTÜRK
%0.10|1.238
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER ŞEREFOĞLU
%0.05|195
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DABAN
%0.17|1.470
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNETTİN BOZAN
%0.06|240
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN ÖKTEM
%0.10|1.088
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE AYKIN
%0.14|873
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKŞEN
%0.07|55
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT KUTLU
%0.11|489
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ BÖRÜBAN
%0.15|166
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHTİYAR BODUR
%0.14|836
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇOLAK
%0.13|1.012
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ATACA
%0.07|587
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN CANİK
%0.12|36
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇEKEN
%0.04|80
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL ORTA
%0.09|561
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CELAL DİHKAN
%0.12|543
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL GÜNDOĞAN
%0.05|8
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ALTUNKAYA
%0.05|63
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ARİ
%0.13|559
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ TEKİN
%0.10|57
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN YILMAZ
%0.09|48
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|1.489
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|390
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|344
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|161
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|158
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.10|3.378
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|1.667
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|172
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|81
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.101
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|686
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|295
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|232
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|37
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|272
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|107
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|190
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|179
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|236
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|1.949
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|323
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|138
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|428
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|849
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|606
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|335
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|248
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|434
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|240
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.04|128
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|467
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|976
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|179
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|50
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|565
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|169
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|425
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|8.279
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|3.473
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|62
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|156
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|281
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|228
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|562
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|766
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|66
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|88
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|261
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|113
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.749
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|1.194
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|388
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|224
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.06|505
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|77
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|1.301
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.10|631
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|309
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|110
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|255
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|512
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|396
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|308
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|746
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|1.109
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|494
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|247
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|328
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|277
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.10|366
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|471
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|328
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|662
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|107
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|258
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|260
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|132
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|98
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|524
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı