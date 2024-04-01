VATAN SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SUSEVEN
|
%0.08|930
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KABARCIK
|
%0.06|64
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFER KILIÇ
|
%0.17|111
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UTKU REYHAN
|
%0.06|2.064
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR ÜSKÜPLÜ
|
%0.09|1.251
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİANUR AĞAR
|
%0.11|12
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR ŞAHİN
|
%0.05|7
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜHRE GENİŞEL
|
%0.11|763
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE ALBAYRAK
|
%0.10|772
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜŞRA ASLAN
|
%0.09|177
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM SERİN
|
%0.13|48
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK MUTLU
|
%0.09|20
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ENVER YILMAZ
|
%0.08|1.440
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ÖZBAKIR
|
%0.05|40
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÇELİK
|
%0.03|12
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET PATLAR
|
%0.09|128
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇOBANOĞLU
|
%0.14|861
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ TANHAN
|
%0.08|563
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ SÖNMEZ
|
%0.14|145
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA MÜZEYYEN OKTAY
|
%0.09|88
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAHRAMAN TAŞKIN
|
%0.07|126
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF CEYLAN
|
%0.16|549
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAİF EŞKİNAT
|
%0.07|371
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|
%0.11|986
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİB HADİMOĞULLARI
|
%0.06|472
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM OKAN ÖZKAN
|
%0.06|4.907
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAN BOLLUK
|
%0.11|2.773
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|
%0.12|688
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN DEMİR
|
%0.13|1.003
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYCAN DURU AKGÜL
|
%0.04|25
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER ÖZKAMALI
|
%0.05|37
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KADIOĞLU
|
%0.11|1.197
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ÖZTÜRK
|
%0.10|1.238
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|
%0.05|195
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DABAN
|
%0.17|1.470
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNETTİN BOZAN
|
%0.06|240
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN ÖKTEM
|
%0.10|1.088
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE AYKIN
|
%0.14|873
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKŞEN
|
%0.07|55
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT KUTLU
|
%0.11|489
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|
%0.15|166
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHTİYAR BODUR
|
%0.14|836
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇOLAK
|
%0.13|1.012
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ATACA
|
%0.07|587
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN CANİK
|
%0.12|36
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÇEKEN
|
%0.04|80
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL ORTA
|
%0.09|561
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|
%0.12|543
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL GÜNDOĞAN
|
%0.05|8
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ALTUNKAYA
|
%0.05|63
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ARİ
|
%0.13|559
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ TEKİN
|
%0.10|57
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN YILMAZ
|
%0.09|48
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|1.489
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|390
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|344
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|161
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|158
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.10|3.378
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|1.667
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|172
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|81
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.101
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|686
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|295
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|232
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|37
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|272
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|107
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|190
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|179
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|236
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|1.949
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|323
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|138
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|428
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|849
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|606
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|335
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|248
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|434
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|240
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.04|128
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|467
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|976
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|179
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|50
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|565
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|169
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|425
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|8.279
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|3.473
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|62
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|156
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|281
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|228
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|562
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|766
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|66
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|88
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|261
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|113
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.749
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|1.194
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|388
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|224
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.06|505
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|77
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|1.301
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.10|631
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|309
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|110
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|255
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|512
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|396
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|308
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|746
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|1.109
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|494
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|247
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|328
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|277
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.10|366
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|471
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|328
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|662
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|107
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|258
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|260
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|132
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|98
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|524
|