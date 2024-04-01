60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
%4.26|50.373
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZ YÜCEDAĞ
%0.81|835
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER YAĞCI
%1.56|2.090
0 0 1/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN AYDEMİR
%1.03|513
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
%20.29|23.541
0 0 1/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇİGER
%0.68|435
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ TOPEL YILDIRIM
%0.91|30.046
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRİN ÜNAL
%2.68|38.880
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY DURSUN
%0.62|70
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEMİRHAN ELÇİN
%6.02|862
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER KAYALI
%4.27|29.089
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURHAN ÇÖMEZ
%3.05|24.302
0 0 1/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATINÇ GÜNAL
%2.71|1.183
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH POLAT
%0.37|696
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ KIRICI
%1.29|242
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKSEL AYDIN
%2.86|1.020
0 0 1/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN TÜMEN
%0.36|166
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
%1.44|336
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MANSUR ŞEN
%0.89|904
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAMIK KEMAL ÖZKAN
%3.36|1.671
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
%2.27|40.953
0 0 2/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAADDİN BURAK KUNT
%36.89|28.861
0 0 1/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
%1.93|832
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERTEKİN
%1.72|2.325
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ÖZTÜRK
%4.63|29.435
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇAKIR
%0.43|3.091
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KELEŞ
%6.13|6.286
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ SEDEFÇİ
%5.44|5.391
0 0 1/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ÖZGÜL
%0.58|1.004
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDA BİNGÖL
%1.61|1.202
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA CANAN UÇAR
%22.18|76.893
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH AYDIN
%3.59|19.417
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR SAĞLAM
%1.72|15.898
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN CİCİ
%1.34|879
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ATEŞ
%1.24|199
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR YORULMAZ
%0.42|124
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NÜSRET CÖMERT
%1.81|14.090
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNDÜZ GÜNEŞ
%4.48|2.225
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TURAL
%17.68|22.944
0 0 2/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
%0.63|54.619
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÖZLALE
%3.64|96.115
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT DEDEOĞLU
%3.50|20.477
0 0 1/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ADATEPE
%1.16|710
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL TÜMENE
%1.11|1.019
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZAD
%9.19|4.162
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR YALÇIN
%0.81|526
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM YÜCEL
%14.39|110.481
0 0 1/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN TOPALOĞLU
%1.23|685
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ KUZUCU
%1.23|1.221
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DERMENCİ
%5.77|2.944
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK CENGİZ
%2.82|1.994
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GENÇAY YILDIZTEKİN
%5.02|56.395
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH YILDIRIM
%2.95|35.049
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TEKDEMİR
%1.85|2.535
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYHMUS GÖÇMEZ
%0.51|1.986
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRHAN ÖZCAN
%4.91|43.557
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN AKAR
%0.61|2.307
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
%3.45|36.210
0 0 2/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ERGUN
%5.69|36.180
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREFETTİN YATCİ
%4.61|2.082
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ARI
%52.03|33.268
0 1 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM OSMAN EREM
%11.62|9.236
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER YILMAZ
%36.53|166.595
0 0 1/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN KOCA
%23.73|26.314
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÖKSAL TOPTAN
%6.45|3.516
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KILIÇASLAN
%3.98|24.034
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMREN NİLAY TÜFEKCİ
%14.12|110.692
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN ÇELİK
%0.51|4.579
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AYDAR
%0.67|504
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERPİL ÜNLÜTÜRK
%4.89|1.474
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE YILDIZ YARAY
%0.90|1.621
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İLKER ATASEVER
%3.11|20.327
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KARAGÖLLÜ
%1.29|1.101
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ERKAN
%4.23|19.307
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESER KÖSE
%0.67|113
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET GÜR
%16.76|22.446
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AKBAŞ
%0.63|2.808
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM TOKAY
%1.59|930
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
%1.70|803
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAYA ADANIR
%0.88|489
0 0 0/8 1/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.80|78.759
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.51|4.465
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.71|29.554
0 0 1/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.89|3.777
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.91|30.727
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.29|6.993
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%2.89|94.786
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.19|89.094
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.71|1.327
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.29|4.557
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.52|57.142
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.46|43.151
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.80|2.207
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.53|1.451
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.27|1.765
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.34|18.162
0 0 1/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.08|1.317
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.62|4.133
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.01|3.911
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.73|7.922
0 0 0/11 1/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.80|85.853
0 0 1/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.24|46.684
0 0 1/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.59|4.334
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.72|11.689
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.99|43.950
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.34|2.396
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.51|13.180
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.44|21.872
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.18|3.582
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.77|2.320
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%12.14|42.370
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.58|19.238
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.25|20.535
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.39|15.203
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.54|2.761
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|254
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.54|27.384
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.94|2.996
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.07|33.445
0 0 1/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.49|129.563
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.04|105.633
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.81|27.693
0 0 1/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.55|3.620
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.19|3.252
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.28|9.712
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.45|5.921
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.01|106.958
0 0 1/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.05|3.100
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.69|4.282
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.64|13.370
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.93|6.613
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.71|74.435
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.84|45.161
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.92|13.682
0 0 0/13 1/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.36|5.197
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%6.17|54.909
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.75|2.834
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.91|72.075
0 0 1/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%8.48|53.420
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.61|5.968
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.92|28.888
0 0 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.91|10.258
0 0 0/6 1/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.81|89.097
0 0 1/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.46|33.587
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.68|7.433
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.20|31.194
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.57|97.343
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.79|6.937
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.98|1.505
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.28|5.978
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.70|6.041
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.88|38.116
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.30|15.922
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.73|30.390
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.79|398
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.36|25.648
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.57|2.467
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.17|3.279
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.73|11.341
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.03|21.722
0 0 0/8 1/17
Kaynak: Anadolu Ajansı