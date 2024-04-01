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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HÜDA PAR SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
SALİH DEMİR
%0.57|6.739
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YETİŞ
%1.25|1.292
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TARIM
%0.09|116
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ARİF YILMAZ
%2.12|1.051
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ÖZDEMİR
%0.33|384
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT KAPLAN
%0.05|33
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
ABDULBAKİ ÖZDEMİR
%0.14|1.991
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUĞDAT TURAN
%0.16|18
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN KURT
%0.09|13
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
CENBELİ GÜLER
%0.11|720
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALİM KOÇ
%0.07|567
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN BAŞARAN
%0.15|64
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN RAMANLI
%15.69|29.698
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞALLAH ORUÇOĞLU
%0.27|51
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR KARAASLAN
%0.26|93
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMİROĞLU
%11.54|5.341
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ KARAKAYA
%5.29|1.231
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ DENİZ
%0.21|216
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ GÖNÜL
%0.09|47
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED YUSUF OKTUAY
%0.07|55
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT YİĞİT
%0.03|13
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇEVİK
%0.09|117
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS AKBAY
%0.14|868
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
FARUK DİNÇ
%7.34|52.671
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ACET
%0.13|130
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA ZÜLKA
%0.14|142
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KAVAKLI
%1.25|2.158
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SEZGİN
%0.21|155
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
KERBELA ŞANLI
%0.62|2.157
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
M. ZÜLFİKAR FIRAT
%0.07|365
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
MEHMET NAKŞİ ERAT
%1.49|13.762
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN CEYLAN
%0.12|77
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KABAYEL
%0.30|49
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN DUMAN
%0.14|43
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT GÜLTEKİN
%0.11|831
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YENER AKŞİ
%0.30|151
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KOÇ
%0.17|215
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KILINÇ
%0.21|1.221
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET URAL
%0.08|49
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS YILMAZ
%0.11|101
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZTÜRK
%0.25|111
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAHİR KELEŞ
%0.13|85
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MEHMET ÇALHAN
%0.19|1.417
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KİRİŞ
%0.47|265
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN DURSUN
%0.12|115
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SALİH KARAYNİR
%0.13|68
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KIRĞIL
%0.10|73
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EŞİN
%0.19|2.158
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
ÇETİN ACU
%0.29|3.443
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KARAPÇİN
%0.07|99
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İLKER DÖNMEZER
%0.34|1.310
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
YAHYA SAMİHSAN
%0.26|2.307
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÇEVİK
%2.97|11.297
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
TAHİR UYSAL
%0.63|6.571
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
KAMURAN CENGİZ
%0.06|372
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CESİM YILMAZ
%5.13|2.320
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA AYDIN
%0.08|52
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT UZUN
%0.08|67
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT DİNÇ
%0.12|542
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KUTLU
%1.09|1.211
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASBİ KARABULUT
%0.15|82
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
VEYSEL YAVUZ
%0.17|1.057
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ÇİL
%0.16|1.261
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ÖZASLAN
%1.52|13.623
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ÖZCAN
%2.65|1.986
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL YALÇIN
%0.54|162
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇİMEN
%1.95|739
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KAYA
%0.04|78
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
CEMAL ÇINAR
%0.14|902
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİS ADIGÜZEL
%0.06|47
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
RIDVAN YILDIRIM
%0.14|632
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ATA YÜKSEL
%0.20|33
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH TOSUN
%0.11|153
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MEHDİ OĞUZ
%1.83|8.104
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYATULLAH UYAR
%0.35|205
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ZORLU
%0.04|21
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZDEMİR
%0.10|56
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.84|9.652
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.50|13.290
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|469
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.94|3.875
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|807
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.07|143
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.11|3.693
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.21|3.058
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.36|176
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|146
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.25|1.704
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|927
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|238
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.83|35.306
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|152
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|434
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.32|14.970
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.42|3.821
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|394
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.17|279
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|6.341
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|612
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|120
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|261
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.15|926
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%7.77|54.883
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|355
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.18|457
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.19|9.670
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.30|394
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.33|1.153
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.09|498
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.80|16.398
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.22|613
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.79|568
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.17|1.566
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.26|2.008
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.49|502
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|422
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.28|24.149
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.16|4.179
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|1.435
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.22|308
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|291
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|442
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|510
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0.25|1.939
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.77|588
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|211
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.13|317
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|140
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.29|3.211
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0.33|3.910
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|370
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.53|2.034
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.21|1.859
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.81|14.312
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.66|6.843
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.10|598
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%3.20|5.260
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|436
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|281
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|640
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.49|1.422
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|386
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.26|1.546
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.244
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%2.10|18.490
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%2.06|2.954
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.21|295
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.53|8.610
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.10|347
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.18|1.163
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|544
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|694
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|121
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|275
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.11|9.212
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.37|563
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|254
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|649
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı