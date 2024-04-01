HÜDA PAR SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|SALİH DEMİR
|
%0.57|6.739
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YETİŞ
|
%1.25|1.292
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TARIM
|
%0.09|116
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ARİF YILMAZ
|
%2.12|1.051
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ÖZDEMİR
|
%0.33|384
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT KAPLAN
|
%0.05|33
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|ABDULBAKİ ÖZDEMİR
|
%0.14|1.991
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUĞDAT TURAN
|
%0.16|18
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN KURT
|
%0.09|13
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|CENBELİ GÜLER
|
%0.11|720
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALİM KOÇ
|
%0.07|567
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN BAŞARAN
|
%0.15|64
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN RAMANLI
|
%15.69|29.698
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAŞALLAH ORUÇOĞLU
|
%0.27|51
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR KARAASLAN
|
%0.26|93
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMİROĞLU
|
%11.54|5.341
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ KARAKAYA
|
%5.29|1.231
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ DENİZ
|
%0.21|216
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ GÖNÜL
|
%0.09|47
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED YUSUF OKTUAY
|
%0.07|55
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT YİĞİT
|
%0.03|13
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇEVİK
|
%0.09|117
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS AKBAY
|
%0.14|868
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|FARUK DİNÇ
|
%7.34|52.671
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ACET
|
%0.13|130
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA ZÜLKA
|
%0.14|142
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KAVAKLI
|
%1.25|2.158
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SEZGİN
|
%0.21|155
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|KERBELA ŞANLI
|
%0.62|2.157
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|
%0.07|365
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|
%1.49|13.762
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN CEYLAN
|
%0.12|77
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KABAYEL
|
%0.30|49
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN DUMAN
|
%0.14|43
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT GÜLTEKİN
|
%0.11|831
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YENER AKŞİ
|
%0.30|151
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KOÇ
|
%0.17|215
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KILINÇ
|
%0.21|1.221
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET URAL
|
%0.08|49
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS YILMAZ
|
%0.11|101
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖZTÜRK
|
%0.25|111
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAHİR KELEŞ
|
%0.13|85
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MEHMET ÇALHAN
|
%0.19|1.417
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KİRİŞ
|
%0.47|265
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN DURSUN
|
%0.12|115
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|
%0.13|68
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KIRĞIL
|
%0.10|73
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EŞİN
|
%0.19|2.158
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ÇETİN ACU
|
%0.29|3.443
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KARAPÇİN
|
%0.07|99
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|
%0.34|1.310
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|YAHYA SAMİHSAN
|
%0.26|2.307
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÇEVİK
|
%2.97|11.297
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|TAHİR UYSAL
|
%0.63|6.571
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|KAMURAN CENGİZ
|
%0.06|372
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CESİM YILMAZ
|
%5.13|2.320
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA AYDIN
|
%0.08|52
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT UZUN
|
%0.08|67
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT DİNÇ
|
%0.12|542
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KUTLU
|
%1.09|1.211
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASBİ KARABULUT
|
%0.15|82
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|VEYSEL YAVUZ
|
%0.17|1.057
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ÇİL
|
%0.16|1.261
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ÖZASLAN
|
%1.52|13.623
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|
%2.65|1.986
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL YALÇIN
|
%0.54|162
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇİMEN
|
%1.95|739
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KAYA
|
%0.04|78
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|CEMAL ÇINAR
|
%0.14|902
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİS ADIGÜZEL
|
%0.06|47
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|RIDVAN YILDIRIM
|
%0.14|632
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|
%0.20|33
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH TOSUN
|
%0.11|153
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|
%1.83|8.104
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYATULLAH UYAR
|
%0.35|205
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ZORLU
|
%0.04|21
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZDEMİR
|
%0.10|56
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.84|9.652
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.50|13.290
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|469
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.94|3.875
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|807
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.07|143
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.11|3.693
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.21|3.058
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.36|176
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|146
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.25|1.704
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|927
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|238
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.83|35.306
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|152
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|434
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.32|14.970
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.42|3.821
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|394
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.17|279
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|6.341
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|612
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|120
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|261
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.15|926
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%7.77|54.883
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|355
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.18|457
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.19|9.670
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.30|394
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.33|1.153
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.09|498
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.80|16.398
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|613
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.79|568
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.17|1.566
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.26|2.008
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.49|502
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|422
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.28|24.149
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.16|4.179
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|1.435
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.22|308
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|291
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|442
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|510
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.25|1.939
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.77|588
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|211
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.13|317
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|140
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.29|3.211
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.33|3.910
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|370
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.53|2.034
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.21|1.859
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.81|14.312
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.66|6.843
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.10|598
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%3.20|5.260
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|436
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|281
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|640
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.49|1.422
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|386
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.26|1.546
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.244
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%2.10|18.490
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%2.06|2.954
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.21|295
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.53|8.610
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.10|347
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.18|1.163
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|544
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|694
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|121
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|275
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.11|9.212
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.37|563
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|254
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|649
|