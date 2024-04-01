TKP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|
%0.14|1.602
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEREKET
|
%0.09|88
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ŞAHBAL
|
%0.28|141
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİHA ATMACA
|
%0.06|73
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ UFUK ARİKAN
|
%0.12|4.036
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZLI ECE MUTLU
|
%0.19|2.809
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL YENİOCAK
|
%0.24|1.662
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞHAN ÇAĞLAYAN
|
%0.08|642
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT KONUK
|
%0.30|564
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN MERT
|
%0.34|79
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZE ERGÜN
|
%0.12|118
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KESER
|
%0.07|1.269
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATEM SU BAYAR
|
%0.36|284
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL CELEP
|
%0.10|132
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR DAĞ
|
%0.07|423
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT ŞANLI
|
%0.41|2.928
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE GEBEŞ
|
%0.22|220
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİDEM KURTULMAZ
|
%0.08|141
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK AYDOĞDU
|
%0.12|86
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN ALKAN
|
%0.11|575
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA YÜCETAŞ
|
%0.15|1.354
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL ÇINAR
|
%0.11|69
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN BARAN OKTAY
|
%0.09|122
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN GÖKDEMİR
|
%0.09|7.471
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ SARI
|
%0.36|9.392
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN LADİKLİ
|
%0.08|491
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞ
|
%0.08|69
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|
%0.27|124
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARSLAN
|
%0.11|861
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK BAĞIŞ
|
%0.11|56
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDANER AKTAŞ
|
%0.21|2.315
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAMLA NUR ÇARMIZOL
|
%0.12|1.421
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNE YAŞAR
|
%0.05|202
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN ETİK
|
%0.13|1.171
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA DEMİR
|
%0.16|1.714
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BOZKAYA
|
%0.25|1.613
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT TUNÇEL
|
%0.21|94
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSEL GÜRBÜZ
|
%0.08|49
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR POLAT
|
%0.07|55
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAMLA BAYTEKİN
|
%0.07|342
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KÖKEN
|
%0.10|108
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİRDEVS YILDIRIM
|
%0.10|576
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ŞAHİN
|
%0.11|839
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇALIŞKAN
|
%0.16|1.387
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ARZU KAYHAN
|
%0.20|60
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİR AHMET ARDA
|
%0.15|992
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BİRİNCİ
|
%0.09|392
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN SARISALTIK
|
%0.53|89
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR YILMAZ
|
%0.37|1.634
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|
%0.10|59
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|2.182
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|277
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.22|7.138
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|2.979
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|1.908
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.245
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|2.089
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|576
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|2.201
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.34|1.181
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|889
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.412
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.99|23.157
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|30.077
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.49|12.865
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|870
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|1.393
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|2.840
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|1.683
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|470
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.16|1.414
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|1.241
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|2.372
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.34|2.158
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|192
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|484
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|980
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|1.537
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.300
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|30
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|1.108
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|522
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.20|607
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|1.738
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|108
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|