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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TKP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY ALTUNTAŞ
%0.14|1.602
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEREKET
%0.09|88
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ŞAHBAL
%0.28|141
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİHA ATMACA
%0.06|73
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ UFUK ARİKAN
%0.12|4.036
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZLI ECE MUTLU
%0.19|2.809
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL YENİOCAK
%0.24|1.662
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞHAN ÇAĞLAYAN
%0.08|642
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT KONUK
%0.30|564
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN MERT
%0.34|79
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZE ERGÜN
%0.12|118
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KESER
%0.07|1.269
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATEM SU BAYAR
%0.36|284
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL CELEP
%0.10|132
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR DAĞ
%0.07|423
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT ŞANLI
%0.41|2.928
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE GEBEŞ
%0.22|220
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİDEM KURTULMAZ
%0.08|141
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK AYDOĞDU
%0.12|86
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN ALKAN
%0.11|575
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA YÜCETAŞ
%0.15|1.354
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ANIL ÇINAR
%0.11|69
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN BARAN OKTAY
%0.09|122
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN GÖKDEMİR
%0.09|7.471
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ SARI
%0.36|9.392
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN LADİKLİ
%0.08|491
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAŞ
%0.08|69
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
%0.27|124
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARSLAN
%0.11|861
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK BAĞIŞ
%0.11|56
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDANER AKTAŞ
%0.21|2.315
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAMLA NUR ÇARMIZOL
%0.12|1.421
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNE YAŞAR
%0.05|202
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN ETİK
%0.13|1.171
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA DEMİR
%0.16|1.714
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BOZKAYA
%0.25|1.613
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT TUNÇEL
%0.21|94
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSEL GÜRBÜZ
%0.08|49
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR POLAT
%0.07|55
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAMLA BAYTEKİN
%0.07|342
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KÖKEN
%0.10|108
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİRDEVS YILDIRIM
%0.10|576
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ŞAHİN
%0.11|839
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇALIŞKAN
%0.16|1.387
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE ARZU KAYHAN
%0.20|60
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİR AHMET ARDA
%0.15|992
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BİRİNCİ
%0.09|392
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN SARISALTIK
%0.53|89
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR YILMAZ
%0.37|1.634
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
%0.10|59
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|2.182
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|277
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.22|7.138
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|2.979
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|1.908
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.245
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|2.089
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|576
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|2.201
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.34|1.181
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|889
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|1.412
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.99|23.157
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|30.077
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.49|12.865
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|870
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|1.393
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|2.840
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|1.683
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|470
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.16|1.414
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|1.241
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|2.372
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.34|2.158
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|192
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|484
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|980
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|1.537
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|1.300
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|30
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|1.108
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|522
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.20|607
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40|1.738
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|108
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı