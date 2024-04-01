Yeniden Refah SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN BAYSAL
|
%1.87|22.090
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF ATALAY
|
%13.74|14.173
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ SARIDERE
|
%2.12|2.844
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETŞAFİ ERİM
|
%4.71|2.341
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM İÇLİ
|
%2.42|2.809
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA SÖKME
|
%2.29|1.455
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT KILIÇ
|
%3.13|103.661
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ÖZKURT
|
%1.18|17.121
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇOBAN
|
%1.12|126
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DEMİRCİ
|
%1.88|269
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAL BULUT
|
%1.01|6.858
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANJU AKÇE
|
%2.09|16.666
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK TUTKUN
|
%4.62|2.017
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR ZAMAN
|
%1.50|2.843
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNCAN
|
%8.00|1.504
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER ARSLANBOĞA
|
%7.21|2.575
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|
%21.22|9.823
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALETTİN MERMER
|
%7.67|1.786
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK BAYRAKDAR
|
%2.17|2.206
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK KAZANCI
|
%1.65|822
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT YALÇIN
|
%4.93|89.124
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT BOLELLİ
|
%0.36|283
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMAN MÜJDECİ
|
%1.90|819
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ANAÇ
|
%14.46|19.548
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF MANAV
|
%2.84|18.091
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET KAPLAN
|
%3.69|26.637
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT GÜLOĞLU
|
%29.77|30.524
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YALÇINDAĞ
|
%0.34|337
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK SEPTİOĞLU
|
%21.14|36.364
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAFAK SOY
|
%1.96|1.464
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÇALIŞICI
|
%1.95|10.529
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|
%17.23|159.158
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT AYDIN
|
%2.66|1.741
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÇİMEN
|
%1.67|268
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AZİZOĞLU
|
%0.75|222
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ PARLAK
|
%2.62|20.379
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|
%1.24|617
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDEMİR
|
%2.32|3.010
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALTINÖZ
|
%2.61|226.438
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL ARIKAN
|
%0.93|24.428
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED AYDOĞAR
|
%33.40|195.259
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZER
|
%22.81|13.919
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
|
%3.85|3.530
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ŞEN
|
%3.57|1.617
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN TOPALOĞLU
|
%3.08|1.991
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|
%19.74|151.584
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇETİN
|
%2.25|1.259
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|
%3.74|3.720
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ NARİN
|
%0.48|247
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|
%2.50|1.765
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN AYDAL
|
%7.59|85.249
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KÖSEOĞLU
|
%23.46|278.317
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN GEZGİN
|
%8.08|11.073
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL YILDIRIM
|
%9.37|36.403
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE NUR GERMİR
|
%3.53|31.250
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ATMACA
|
%4.48|17.016
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZEDDİN ALKAN
|
%1.17|12.307
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MELİH TATLICI
|
%1.13|7.210
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ SÜNE
|
%12.85|5.798
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL ÇELİK
|
%1.68|1.072
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS TURGUT
|
%4.11|3.270
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM AĞCA
|
%3.80|17.350
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÇOLAK
|
%17.75|9.684
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK GEYVELİ
|
%12.74|77.040
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÜNEY
|
%12.53|98.280
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|
%38.87|347.600
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT BARDAK
|
%2.72|2.040
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE ÇAĞDAŞ
|
%2.07|624
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ TATAR
|
%3.32|1.257
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KALKAN
|
%3.10|5.586
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLTEKİN ŞEN
|
%3.38|22.116
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|
%1.86|1.583
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LOKMAN ÖZTÜRK
|
%9.14|41.674
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL SAYLAN
|
%0.64|107
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KORKMAZ
|
%1.67|2.232
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH SADIKSOY
|
%5.37|23.779
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN POLAT
|
%2.52|1.472
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ARSLAN
|
%36.33|17.141
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ZEREN
|
%2.78|1.542
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.19|37.010
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.19|38.946
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.31|23.404
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%8.47|16.885
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.66|8.092
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.57|7.578
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%4.79|156.968
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.66|23.931
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.56|2.726
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.06|4.317
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.10|7.409
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.43|27.110
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.34|11.441
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.96|10.884
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%8.74|3.615
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.38|10.050
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%17.19|20.880
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.06|20.602
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.72|9.175
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.03|3.408
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.90|123.304
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.09|3.828
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.24|5.123
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.05|28.413
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.70|23.245
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.14|29.451
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%20.41|48.828
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.55|1.432
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.74|56.720
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.21|5.508
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%17.39|60.711
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.26|12.164
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.62|151.752
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.66|15.991
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%8.85|6.909
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%8.09|10.822
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.38|41.674
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.78|3.845
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.40|8.709
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.76|326.432
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.20|31.463
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.64|193.753
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.65|19.362
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.13|7.629
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.35|5.807
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.54|13.407
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%19.18|146.461
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.66|2.805
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.63|10.554
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|1.394
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.89|3.869
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.04|100.255
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%22.89|269.316
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.27|42.819
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%14.97|57.230
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%4.62|41.135
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.35|23.882
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.49|15.580
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.04|6.541
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.04|14.936
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.57|6.480
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.74|9.900
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.67|29.980
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.07|6.064
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.31|18.811
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%15.18|91.001
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.04|124.264
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.88|263.085
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.65|4.083
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%8.32|11.621
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.06|5.023
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%5.70|20.258
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.14|26.797
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.11|15.223
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.63|52.514
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.18|597
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.59|5.841
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.27|27.313
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.00|4.521
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.53|27.639
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.95|21.408
|