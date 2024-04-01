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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

SAADET SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ACARLAR
%0.56|6.675
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ASNUK
%1.46|1.510
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYTULLAH KARATAŞ
%0.84|1.121
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT SERDAR ŞAHİN
%0.54|628
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER GÜNEŞ
%0.45|14.802
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN BİLGİN
%0.43|6.274
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ALPASLAN
%0.31|35
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN SOYDAN
%0.49|70
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARAHAN
%0.34|2.342
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ONAT
%0.61|1.150
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BURAK
%3.86|726
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM ERSÖZ
%0.53|190
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ESER
%1.20|554
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YURCİ
%3.25|756
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA SAYIN
%0.51|520
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ERSAN
%0.99|494
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKRAM AKKAYA
%1.32|23.788
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN SARI
%0.15|119
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNVER
%0.41|177
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK CIDIK
%1.69|2.281
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SABIR FIRAT
%0.70|5.080
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVFEL KADİR GÜNER
%1.53|1.570
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEZCAN KARAKÜTÜK
%0.33|326
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AKIN
%6.82|11.724
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CEBECİ
%0.85|636
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK ÇALIK
%3.26|11.289
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FESİH BİNGÖL
%0.52|2.804
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CENGİZ
%1.39|12.810
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA BEKTAŞ
%0.93|606
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN DEMİR
%0.77|124
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN ÇALIŞKAN
%0.81|6.303
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN TURAN
%0.31|152
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN APAYDIN
%0.98|1.275
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL AYDIN
%0.56|48.893
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERDURAN
%0.35|9.282
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN GÖKMEN
%2.05|1.251
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAKAŞ
%1.29|1.183
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ ÖZBEK
%0.45|291
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ARIKAN
%5.66|43.461
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP GÜLTEKİN
%0.42|233
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KUTLUCA
%0.62|615
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET METİN DURSUN
%0.26|132
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA EKİM TERZİOĞLU
%0.76|539
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ÇELİK
%2.01|22.627
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR KARADUMAN
%3.38|40.130
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SUNAR
%0.99|1.361
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KILIÇ
%0.43|1.627
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ÇONTAR
%0.44|4.657
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEBRAİL TÜMENCİ
%0.30|1.896
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN BOZ
%1.02|460
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE IŞIK
%0.48|310
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜNGÖRDÜ
%1.00|791
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DUYAR
%0.66|2.993
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KILIÇ
%1.33|1.480
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILDIZ
%2.84|1.551
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ABDULLAH AYHAN
%12.38|74.858
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL BEBE
%0.81|7.266
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BAYAR
%0.64|477
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARBAROS BALTACI
%0.63|191
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT SANSUR
%0.37|141
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ KILIÇ
%0.81|1.469
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM IŞIK
%1.08|918
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP YAKUPHAN
%2.38|10.857
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED NEDİM SADAK
%0.08|13
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YAVUZ ACAR
%0.68|912
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAY İLHAN
%0.66|2.918
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KORKMAZ
%0.84|494
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA KOÇAK
%1.22|575
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM DERELİ
%1.49|827
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.91|10.553
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.00|11.814
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.96|4.236
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.39|2.765
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.76|1.678
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.71|1.508
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.76|24.825
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.66|9.565
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.65|320
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.88|938
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.46|3.091
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.95|7.501
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.30|2.818
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.44|3.958
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.57|1.476
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.04|1.415
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21|1.469
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.83|4.468
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.58|3.066
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.27|2.124
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.40|42.967
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|1.494
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.00|1.209
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.26|3.963
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|2.082
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.83|5.914
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.55|3.714
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.64|1.660
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.85|14.691
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.42|1.855
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
%2.09|7.291
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.59|3.185
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.23|11.257
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.60|4.507
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.56|1.220
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.45|599
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.49|11.568
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|79
0 0 0/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.14|2.917
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.97|84.666
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.45|11.716
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.01|5.825
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.79|2.543
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.38|2.057
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|266
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.15|2.785
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.82|29.171
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.70|537
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.97|1.538
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.36|853
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.03|1.385
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.88|31.911
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.07|36.077
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.90|6.616
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.39|5.311
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%2.12|18.874
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.71|2.665
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.55|5.719
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.39|2.469
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.04|1.713
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|1.585
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.37|2.870
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.07|4.814
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.92|2.697
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.21|6.491
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.31|31.858
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.46|11.347
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.06|9.374
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.62|952
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.58|2.212
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|518
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.02|3.629
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|1.806
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.98|3.624
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.09|18.466
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|101
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.77|1.737
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.54|2.365
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.25|1.879
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.94|2.244
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.89|6.791
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı