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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

CHP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.15
ZEYDAN KARALAR
%46.54|545.833
1 0 9/15 0/0
ADIYAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN TUTDERE
%49.74|51.299
0 1 2/9 1/14
AFYONKARAHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU KÖKSAL
%50.73|68.072
0 1 4/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BULUT
%2.57|1.278
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
PELİNSU YILDIRIM DEMİR
%7.79|9.046
0 0 0/8 2/14
AMASYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY SEVİNDİ
%42.84|27.233
0 1 4/7 0/1
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.93
MANSUR YAVAŞ
%60.35|1.994.943
1 0 16/25 0/0
ANTALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.88
MUHİTTİN BÖCEK
%48.64|705.062
1 0 16/19 0/0
ARDAHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK DEMİR
%45.06|5.049
0 1 3/6 0/1
ARTVİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGEHAN ERDEM
%45.26|6.476
0 1 6/9 0/0
AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.93
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
%50.53|343.749
1 0 13/17 0/0
BALIKESİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKIN
%51.10|407.306
1 0 15/20 0/0
BARTIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
%51.29|22.383
0 1 3/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SÜNÜK
%1.80|3.411
0 0 1/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY EREL
%4.33|813
0 0 0/3 0/2
BİLECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELEK MIZRAK SUBAŞI
%48.88|17.447
0 1 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL DARA GÖKEL
%2.35|1.087
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM SOYUGÜZEL
%2.06|480
0 0 0/7 0/6
BOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANJU ÖZCAN
%52.79|53.775
0 1 5/9 1/3
BURDUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ORKUN ERCENGİZ
%46.28|23.007
0 1 4/11 0/4
BURSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BOZBEY
%47.60|860.105
1 0 6/17 0/0
ÇANAKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ERKEK
%39.70|31.058
0 1 8/12 6/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN TEKİN
%2.69|1.160
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
%36.98|49.974
0 0 3/14 0/2
DENİZLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
%48.04|305.629
1 0 15/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
CAFER PEKDEMİR
%3.50|25.113
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ÇELİKEL
%13.37|13.711
0 0 1/8 0/2
EDİRNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ GENCAN AKIN
%46.67|46.260
0 1 6/9 2/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
%16.49|28.368
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGE VATANER ÖZEGE
%21.08|15.745
0 0 0/9 2/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
ATLIHAN ATİLA
%6.47|22.390
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
AYŞE ÜNLÜCE
%51.02|275.496
1 0 8/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
MUZAFFER ERTÜRK
%28.11|259.608
0 0 3/9 0/0
GİRESUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT KÖSE
%54.56|35.696
0 1 4/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRİ AĞAÇ
%13.36|2.148
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT ÖZBEK
%1.43|424
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFÜ SAVAŞ
%43.97|341.972
0 0 4/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN KAYLAN
%2.88|1.433
0 0 1/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN YAZGAN
%21.11|27.386
0 0 1/13 1/9
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.98
EKREM İMAMOĞLU
%51.09|4.427.455
1 0 26/39 0/0
İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.73
CEMİL TUGAY
%48.90|1.287.072
1 0 28/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
%15.22|88.947
0 0 4/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM KARADAĞ
%10.90|6.602
0 0 1/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP SERTÇELİK
%18.02|16.502
0 0 1/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİNDAR GÜLTEKİN
%17.24|7.805
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BALTACI
%48.99|31.695
0 1 2/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MURAT MOLU
%14.30|109.411
0 0 4/16 0/0
KİLİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BİLECEN
%41.98|23.467
0 1 2/4 0/0
KIRIKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖNAL
%49.90|49.681
0 1 1/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
%40.71|20.770
0 0 2/8 7/13
KIRŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN EKİCİOĞLU
%52.86|37.377
0 1 2/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATASOY BİLGİN
%28.95|325.110
0 0 3/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
İSMAİL SONKAYA
%12.77|151.404
0 0 5/31 0/0
KÜTAHYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP KAHVECİ
%29.69|40.712
0 1 4/13 1/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ AĞBABA
%37.25|144.639
0 0 5/13 0/0
MANİSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.58
FERDİ ZEYREK
%57.21|505.538
1 0 14/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DURAK
%2.50|9.483
0 0 0/10 0/0
MERSİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.95
VAHAP SEÇER
%59.50|624.719
1 0 7/13 0/0
MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.00
AHMET ARAS
%54.90|334.786
1 0 11/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY ÇANGA
%1.53|692
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BİLGİN
%3.24|2.074
0 0 3/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUS ÖZEN
%25.59|20.341
0 0 1/6 5/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAİ SANA
%16.58|75.615
0 0 4/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KARAYİĞİT
%21.78|24.168
0 0 1/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ TOPALOĞLU
%12.14|6.623
0 0 3/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
AZİZE ÇEROĞLU
%16.47|99.484
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT ÖNCÜ
%27.01|211.756
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOYUNCU
%1.51|13.522
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAKİR EKİNCİ
%1.91|1.433
0 0 0/7 0/5
SİNOP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÜRBÜZ
%49.36|14.875
0 1 3/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BARAN
%4.03|1.528
0 0 0/7 2/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
TACETTİN KEPENEK
%8.54|15.415
0 0 1/17 1/7
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
CANDAN YÜCEER
%50.15|328.009
1 0 9/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YAZICI
%9.36|7.980
0 0 2/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
HASAN SÜHA SARAL
%28.43|129.612
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ MUSTAFA ÇELİK
%33.33|5.604
0 0 4/8 1/1
UŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN YALIM
%40.88|54.793
0 1 3/6 3/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ŞAHAR
%2.69|11.892
0 0 0/13 0/0
YALOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜREL
%46.39|27.122
0 1 4/6 3/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ŞENGÜL
%2.13|1.007
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ERDEM
%54.52|30.256
0 1 6/8 5/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.76
%41.20|471.825
1 0 9/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.20|77.362
0 0 2/9 3/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.24|111.198
0 0 4/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.10|12.161
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.00|19.882
0 0 0/8 0/14
AMASYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.90
%35.12|74.496
0 1 4/7 0/1
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.78
%49.36|1.614.445
1 0 16/25 0/0
ANTALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.92
%46.36|666.527
1 0 16/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.04|13.748
0 0 5/6 1/1
ARTVİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.75|40.103
0 1 5/9 0/0
AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.83
%46.69|312.617
1 0 14/17 0/0
BALIKESİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.35|358.631
1 0 15/20 0/0
BARTIN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.25|40.735
0 1 3/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.00|10.992
0 0 1/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.13|2.537
0 0 0/3 0/2
BİLECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.51|45.624
0 1 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.39|5.332
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.60|4.096
0 0 0/7 0/6
BOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.25|64.635
0 1 5/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%34.47|57.669
0 0 4/11 0/4
BURSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.01|697.258
1 0 5/17 0/0
ÇANAKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.70|139.936
0 1 10/12 7/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.07|8.532
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.19|82.246
0 0 3/14 0/2
DENİZLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
%47.67|299.683
1 0 15/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%3.86|27.242
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.63|32.600
0 0 0/8 0/2
EDİRNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.36
%48.15|123.799
0 1 8/9 2/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.47|40.777
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.80|36.358
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%6.18|21.508
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.87
%48.08|257.971
1 0 8/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.39|259.197
0 0 3/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.88|84.334
0 0 3/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%7.77|5.585
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.69|3.605
0 0 0/5 0/3
HATAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.85
%36.23|280.099
1 0 6/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.45|5.552
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.71|55.525
0 0 1/13 1/9
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.85
%45.64|3.959.951
1 0 25/39 0/0
İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.66
%48.14|1.253.082
1 0 29/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.75|73.419
0 0 3/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%19.46|27.434
0 0 1/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.71|30.773
0 0 1/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.42|24.559
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.74|59.886
0 0 2/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%15.42|117.340
0 0 4/16 0/0
KİLİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.22|25.450
0 1 2/4 0/0
KIRIKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.83|57.060
0 1 1/9 0/2
KIRKLARELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.70
%50.53|119.391
0 1 5/8 8/13
KIRŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.53|50.303
0 1 2/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.99|332.459
0 0 3/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%14.57|171.322
0 0 5/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.47|64.443
0 0 2/13 2/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.83|106.391
0 0 4/13 0/0
MANİSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.50
%45.76|406.142
1 0 14/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.84|10.685
0 0 0/10 0/0
MERSİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.75
%47.43|493.213
1 0 7/13 0/0
MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.54
%49.50|298.132
1 0 11/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%4.08|6.701
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.74|30.381
0 0 4/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.89|49.942
0 0 1/6 3/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.57|114.976
0 0 3/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%24.76|72.471
0 0 1/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.10|34.565
0 0 3/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%18.83|112.875
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.71|183.658
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%2.21|19.494
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%2.32|3.334
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%28.31|39.180
0 0 4/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.74|13.972
0 0 0/7 1/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%15.65|55.588
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.82
%46.87|303.540
1 0 9/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.03|77.862
0 0 2/12 1/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.13|118.028
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.05|17.693
0 1 5/8 1/1
UŞAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.86|90.038
0 1 3/6 2/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.14|13.696
0 0 0/13 0/0
YALOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.85
%40.97|61.693
0 1 4/6 3/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.11|26.640
0 0 1/14 0/22
ZONGULDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28|141.438
0 1 6/8 6/17
Kaynak: Anadolu Ajansı