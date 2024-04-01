YTP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYYUP KEBUDE
|
%0.20|2.350
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM TULUK
|
%0.08|112
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ÜNVER
|
%0.18|6.091
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KALAYCI
|
%0.14|63
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLMELİK ÖZDEMİR
|
%0.05|86
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ GÜÇLÜ
|
%0.06|29
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT MUĞURTAY
|
%0.16|2.907
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN DOĞAN
|
%0.09|124
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ERBEĞİ
|
%0.14|884
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT ANAR
|
%0.09|621
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKDOĞAN
|
%0.20|202
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN DOĞAN
|
%0.09|147
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİT BOZDEMİR
|
%0.23|785
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES AKTÜRK
|
%0.16|890
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH SEZGİN
|
%0.17|1.587
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT SAZ
|
%0.19|1.444
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN AYTEKİN
|
%0.09|121
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHANETTİN AKTÜRK
|
%0.16|14.265
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVA ÇİÇEK
|
%0.12|704
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ KARABACAK
|
%0.13|1.023
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|
%0.09|67
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KAÇDI
|
%0.12|1.325
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YILMAZ
|
%0.15|584
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAKİ YAĞARCIK
|
%0.28|2.452
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ÖZDEMİR
|
%0.06|221
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMALETTİN TONĞA
|
%0.19|2.012
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL FENER
|
%0.16|1.047
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|
%0.07|54
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN AKDAL
|
%0.09|423
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDA BENGÜ OBUT
|
%0.12|131
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|
%0.16|87
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YASİN YAY
|
%0.13|778
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN FIRAT
|
%0.19|1.453
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AKDAĞ
|
%0.08|689
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ ÖZEN
|
%0.06|108
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ÇINAR
|
%0.02|17
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ ÇAKAR
|
%0.07|11
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM ERTUĞRUL
|
%0.14|193
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİHRAÇ DEGER
|
%0.08|373
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN YÜKSEL
|
%0.05|22
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.11|3.688
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|434
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|76
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.02|161
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.02|136
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|