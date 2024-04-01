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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DEM Parti SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
MAHFUZ GÜLERYÜZ
%5.43|63.715
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAHATTİN BİLGİN
%2.66|2.742
0 0 0/9 2/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA YALÇIN
%0.15|201
0 0 0/18 0/42
AĞRI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZAL ARAS
%51.07|25.374
0 1 4/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KIYMET TEMEL
%0.28|324
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ YILMAZ
%0.06|40
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
GÜLTAN KIŞANAK
%0.80|26.322
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
KEMAL BÜLBÜL
%3.11|45.017
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT SERHAN
%0.22|32
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
SUZAN KOÇ
%3.42|23.282
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET RAUF KOCAMAN
%0.85|6.809
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KARADUMAN
%0.20|86
0 0 0/4 0/4
BATMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLÜSTAN SÖNÜK
%64.52|122.143
0 1 1/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜLAY KILINÇ
%0.24|45
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER EGE
%0.80|284
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BÜRÇÜN
%25.85|11.965
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NEZİR KARABAŞ
%37.38|8.702
0 0 1/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ SAÇILIK
%0.61|623
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ARSLAN
%0.38|189
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN SEYLAN
%1.63|29.389
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN AYTAÇ
%1.68|1.311
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADİYE AKOĞLU
%0.09|40
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
%0.20|269
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAHİR KAYAR
%1.14|7.281
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.35
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
%64.07|459.539
1 0 13/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYFER FATMA ÇELİK
%0.59|607
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYLİN HACALOĞLU
%1.00|987
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN KAYA
%2.33|4.014
0 0 1/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN ÇEVİK
%0.45|338
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
GÜLDEREN VARLİ
%7.82|27.037
0 0 3/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
İZZETTİN ALTUN
%0.88|4.730
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
SELMAN TUTUMLU
%5.47|50.497
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİDE KIZGİT
%0.06|42
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKERİM ZIRIĞ
%0.14|22
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SIDDIK AKIŞ
%48.92|14.528
0 1 2/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
%1.08|8.411
0 0 0/15 0/0
IĞDIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ GÜNEŞ
%46.70|23.196
0 1 1/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERAL KARAKUŞ
%0.45|581
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
%2.11|182.837
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
AKIN BİRDAL
%4.17|109.771
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ARDIÇ
%0.55|3.223
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE KAYA
%0.21|127
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZOZAN EFETÜRK
%0.18|164
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN KARAHANCI
%28.98|13.120
0 0 2/8 1/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP AKYOL
%0.10|65
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
İHSAN SARIYAR
%0.59|4.490
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜÇER
%0.24|135
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİDE DORAK
%0.08|84
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİZGİN ÖZKURT AKSU
%0.68|347
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİYE TURAN
%1.23|872
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZGÜNEŞ
%3.26|36.630
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
BÜLENT KILIÇ
%1.79|21.179
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL TEMEL
%0.14|193
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULVAHAP EKİM
%0.54|2.088
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TÜRK
%57.40|218.042
1 0 6/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 1/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
YUSUF ULUDAĞ
%1.70|10.396
0 0 0/13 0/0
MUŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIRRI SÖYLEMEZ
%42.74|19.346
0 1 4/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HELİN ELİF GEYİK
%0.22|140
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAŞAK CANER AKTAŞ
%0.19|148
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN DURMUŞ
%0.10|476
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİVER GÜMÜŞ
%2.59|2.876
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN AYDIN
%0.18|98
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
ENGİN GÜLESER
%0.90|5.430
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNCİ AYDIN
%0.14|1.088
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALEDİN ERKMEN
%21.16|189.221
0 0 7/13 0/0
SİİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SOFYA ALAĞAŞ
%49.39|37.030
0 1 2/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDEF KARAKURT
%0.15|45
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN SALTAN
%41.04|15.553
0 0 3/7 1/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİHA ŞAHİN
%0.12|210
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
SADİ ÖZDEMİR
%3.50|22.894
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLCE VİDİNLİ
%0.12|104
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
BEDRİYE ZIRIĞ
%0.17|765
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET KONAK
%40.22|6.761
0 1 1/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SANYA HAKİMOĞULLARI
%0.54|720
0 0 0/6 0/5
VAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ZEYDAN
%55.48|245.573
1 0 13/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ TOPBAŞLI
%3.08|1.802
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE EYLÜL BÜTÜN
%0.13|63
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYLAN TURĞUT
%0.11|63
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%6.40|73.271
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.97|17.618
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|455
0 0 0/18 0/42
AĞRI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.19|92.095
0 1 4/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|554
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.05|98
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.97|31.648
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%2.87|41.253
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.89|5.831
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|123
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%3.43|22.954
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.80|6.336
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|227
0 0 0/4 0/4
BATMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.97|154.003
0 1 2/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|72
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.83|24.086
0 0 0/8 0/3
BİTLİS Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.34|55.743
0 1 3/7 1/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|711
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.13|223
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.18|38.974
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.14|4.028
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|41
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%1.15|7.242
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.32
%62.49|441.375
1 0 15/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|619
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.24|608
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.58|13.871
0 0 1/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%6.86|23.900
0 0 3/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.39|2.084
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.54|50.604
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|86
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.05|34
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.11|72.423
0 1 2/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%1.01|7.814
0 0 0/15 0/0
IĞDIR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|45.857
0 1 2/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|710
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%1.73|150.367
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%4.47|116.467
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.47|2.718
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.09|127
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|224
0 0 0/6 0/5
KARS Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.58|32.782
0 1 2/8 1/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|104
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0.25|1.886
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|255
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|180
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.60|1.413
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.48|1.984
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.73|30.228
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%1.71|20.136
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|227
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|3.342
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%1.68|14.893
0 0 0/17 0/0
MARDİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.77|202.154
1 0 6/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%4.19|43.598
0 0 1/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%1.96|11.793
0 0 0/13 0/0
MUŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.49
%43.34|71.262
0 1 4/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|331
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|322
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|248
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|146
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.24|1.456
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|458
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%24.04|211.609
0 0 6/13 0/0
SİİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.73
%41.80|59.945
0 1 3/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.07|94
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.31|134.722
0 1 4/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.08|282
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%3.78|24.474
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|291
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|124
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.75|6.941
0 0 1/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.39|882
0 0 0/6 0/5
VAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.17|240.288
1 0 13/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.56|845
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|73
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|122
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı