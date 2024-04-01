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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BAĞIMSIZ ADAYLAR
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı0
  • Kazandığı İl Sayısı0
  • Kazandığı İlçe Sayısı9
  • Kazandığı Belde Sayısı2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
ŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI OY ORAN
Adana VELİ ŞAHİN 606 %0.05
Adana MEHMET TURAN BAYBURT 443 %0.04
Adıyaman MEHMET GÖKSU 1.022 %0.99
Afyonkarahisar SAMİ AKBULUT 35 %0.03
Ağrı ÖZCAN GÖK 73 %0.15
Aksaray SERDAR KASAL 172 %0.15
Aksaray HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ 93 %0.08
Amasya YUSUF ZİYAATTİN CENİK 50 %0.08
Amasya FATMA AYAN 35 %0.06
Amasya CAN ZORLU 25 %0.04
Ankara YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU 370 %0.01
Ankara MUSTAFA SANĞU 333 %0.01
Ankara KORKUT CESUR 317 %0.01
Ankara SUAT KARAMAN 249 %0.01
Ankara LOKMAN CENGİZ 224 %0.01
Antalya EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU 1.007 %0.07
Antalya SEDA KUL 454 %0.03
Antalya ALİ İHSAN YILDIRIM 247 %0.02
Antalya OSMAN YILDIRIM 161 %0.01
Antalya ALİ SONGÜL 158 %0.01
Antalya OSMAN TURGUT 150 %0.01
Ardahan LEVENT PEHLİVAN 98 %0.87
Aydın SABAHATTİN KERİK 277 %0.04
Aydın ABDULBAKİ İNCE 172 %0.03
Balıkesir AHMET AKIN 2.304 %0.29
Balıkesir RAMAZAN ŞAKŞAK 372 %0.05
Balıkesir ŞEREF KAFA 288 %0.04
Batman HÜSEYİN SEYİDOĞLU 580 %0.31
Batman MUAZZEZ BAKTAŞ 487 %0.26
Bayburt NAGİHAN ULUCA 111 %0.59
Bayburt MEHMET EMİR 33 %0.18
Bayburt BEKİR KOCABEY 33 %0.18
Bayburt ŞABAN AYAN 11 %0.06
Bilecik SELÇUK FİLOĞLU 140 %0.39
Bilecik ERCAN YAĞAN 38 %0.11
Bitlis MÜCAHİT ARSLAN 55 %0.24
Burdur KAMİL UFUK ŞAHİN 27 %0.05
Bursa METİN YILDIRIM 345 %0.02
Bursa OSMAN TOHUMCU 314 %0.02
Bursa NASIR YILDIZ 286 %0.02
Bursa EROL ÇEVİK 220 %0.01
Bursa CEM YILDIZ 206 %0.01
Çanakkale CAHİT MAYDA 19 %0.02
Çanakkale HASAN GÜRECİ 14 %0.02
Çankırı GÖKHAN TAŞCI 115 %0.27
Çorum BURHAN SÖNMEZ 486 %0.36
Denizli ÜNAL ARAS 739 %0.12
Diyarbakır ABDULAZİZ KIRKAN 504 %0.07
Diyarbakır ORKİDE DÜZKAYA 250 %0.03
Düzce AYDIN PERÇİN 48 %0.05
Düzce MEHMET YILDIZ 44 %0.04
Edirne SONGÜL ÇETİNKAYA TÜL 104 %0.10
Elazığ MUSTAFA BOYDAK 79 %0.05
Erzincan YÜKSEL ÇAKIR 21.841 %29.24
Eskişehir KASIM KARAKAŞ 310 %0.06
Eskişehir EROL ÇOBAN 256 %0.05
Gaziantep RAMAZAN KARABUDAK 3.029 %0.33
Gaziantep MAHMUT KARALAR 853 %0.09
Gaziantep HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU 411 %0.04
Giresun İNAN ÜNSAL UNAT 61 %0.09
Hakkari SAVAŞ TETİK 11 %0.04
Hatay MEHMET KATIRCIOĞLU 287 %0.04
Hatay MEHMET HAŞMET KOLAĞASI 197 %0.03
Iğdır HAKAN OĞUZHAN 90 %0.18
Isparta MUSTAFA DOKUR 161 %0.12
Isparta SERKAN AĞARLI 41 %0.03
Isparta ÇETİN SAKAOĞLU 27 %0.02
İstanbul VEDAT TAYLAN YILDIZ 4.749 %0.05
İstanbul MERVE KARATAŞ 1.652 %0.02
İstanbul İSHAK AKBAY 1.263 %0.01
İstanbul HÜLYA KAVUZLU KARAMAN 1.091 %0.01
İstanbul ADEM BAYRAKTAR 969 %0.01
İstanbul VEDAT ÖZTÜRK 888 %0.01
İstanbul GALİP MENTEŞE 781 %0.01
İstanbul MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 333 %0
İstanbul FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 278 %0
İstanbul ABDULLAH ARLİ 260 %0
İstanbul SENA ELEST AKINCI 244 %0
İstanbul ORHAN ÇEBİ 232 %0
İstanbul HABİP AKSU 204 %0
İstanbul BİLEN AKPINAR 192 %0
İstanbul YAŞAR POLAT 186 %0
İstanbul BURAK EMRE ÇETİN 185 %0
İstanbul CEMAL TARANCI 181 %0
İstanbul GÜVEN AKICI 179 %0
İstanbul POLAT ERDOĞAN 160 %0
İstanbul ATAKAN BOZYAYLA 154 %0
İstanbul YÜKSEL ÖZDEN 152 %0
İstanbul ÖMER KARVAN 148 %0
İstanbul AHMET SOYTÜRK 140 %0
İstanbul HÜSEYİN DURMAZ 136 %0
İstanbul MİRHAT TEKİN BRUSK 127 %0
İstanbul UĞUR ETLİK 119 %0
İstanbul AHMET BİRİKMEN 111 %0
İzmir BARIŞ ÜRKMEYEN 433 %0.02
İzmir EGE ÖNCÜ 410 %0.02
İzmir YASİN DEMİRKIRAN 396 %0.02
İzmir UMUT CESURER 297 %0.01
İzmir MENDERES BOZKURT 235 %0.01
İzmir CÜNEYT AKER 232 %0.01
Kahramanmaraş ERHAN ERSAVAŞ 1.188 %0.20
Kahramanmaraş NUSRET GÜLOĞLU 1.088 %0.19
Kahramanmaraş ALİ AKKURT 478 %0.08
Kahramanmaraş NURİ AVGIN 246 %0.04
Kahramanmaraş MEHMET KAYA 194 %0.03
Kahramanmaraş ÖMER SOLAK 141 %0.02
Karabük VELİ KAYA 17 %0.03
Karabük CEMAL MIZRAK 16 %0.03
Karaman MAHMUT YILDIZ 67 %0.07
Kars AYHAN BİLGEN 548 %1.21
Kars GARİP EBİRİ 192 %0.42
Kastamonu BORA ÇAPRAZ 800 %1.24
Kastamonu MUSTAFA DUMAN 29 %0.04
Kastamonu ERKAN GÜVENCİ 17 %0.03
Kastamonu MEFTUN KUTLU 13 %0.02
Kayseri ALİ AYTEKİN 1.473 %0.19
Kayseri AHMET ÜLGEN 320 %0.04
Kayseri ENVER SUNGUR 306 %0.04
Kilis ALİ OSMAN GENÇ 57 %0.10
Kilis ADEM KÜÇÜKUSTA 19 %0.03
Kırıkkale HARUN GÜNAY 138 %0.14
Kırklareli SERDAR TÜRKER 3.029 %5.94
Kırklareli EROL ÜSTÜNDAĞ 229 %0.45
Kırklareli BUŞRA TAŞKIN 116 %0.23
Kırklareli FATİH ŞENEKER 36 %0.07
Kırklareli UFUK ÖZEN 17 %0.03
Kırşehir SEVGİ BEKTAŞ 152 %0.21
Kocaeli İSMAİL TUNAHAN 786 %0.07
Kocaeli FEVZİ KEMAL TORUN 483 %0.04
Konya SELAHATTİN CİZRELİOĞLU 924 %0.08
Konya YAKUP YAŞAR 801 %0.07
Kütahya ALİ İÇA 99 %0.07
Kütahya AHMET GÜÇLÜ 82 %0.06
Malatya İBRAHİM GEZER 5.138 %1.32
Malatya BENGÜL UĞURLU 233 %0.06
Malatya MUZAFFER TUNÇ 208 %0.05
Malatya NAZİR GÜNEY 160 %0.04
Malatya DENİZHAN GÜRBÜZ 51 %0.01
Mardin ABDURRAHMAN UNCU 602 %0.16
Mersin İBRAHİM DOĞRU 428 %0.04
Mersin MAHMUT GÜLENAY 295 %0.03
Muğla İSMAİL USLU 291 %0.05
Muğla ÖZKAN KILIÇ 205 %0.03
Muğla MÜŞTEBA KARAMANOĞLU 153 %0.02
Muş MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ 1.422 %3.15
Niğde İLHAN ŞAHİN 69 %0.09
Niğde HALİL İBRAHİM AK 42 %0.05
Ordu SEYFİ DİZEK 367 %0.08
Osmaniye HÜSEYİN KÖSE 364 %0.33
Sakarya MUSTAFA KAŞKAŞ 724 %0.12
Samsun MUSTAFA DİRİM 1.568 %0.20
Samsun ÜMİT HEKİM 601 %0.08
Siirt EDİP EKER 1.015 %1.35
Sinop FATİH ŞANLAN 207 %0.69
Sinop OYA ASAK 54 %0.18
Şırnak YUSUF ÖLGEN 119 %0.31
Tekirdağ ŞİMŞEK NİŞANCİ 640 %0.10
Tokat SİNAN TÜRK 88 %0.10
Trabzon İBRAHİM TOPUZ 719 %0.16
Trabzon SADULLAH YILMAZ 297 %0.07
Tunceli HÜSEYİN AYGÜN 1.283 %7.63
Tunceli AYDIN POLAT 102 %0.61
Tunceli TANER YILDIZ 81 %0.48
Uşak EŞREF KAHRAMAN 37 %0.03
Van İDRİS AHİ 8.905 %2.01
Yalova MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL 56 %0.10
Yozgat BEKİR KORKMAZ 89 %0.19
Adana Seyhan ELA BÜYÜKGENÇ 141 %0.04
Adana Seyhan ŞERAFETTİN DURAN 133 %0.03
Adana Seyhan MURAT KAYMAZ 58 %0.02
Adana Ceyhan ERCAN ALTINTOP 49 %0.05
Adana Feke EMRE AVCILI 4 %0.03
Adana Karaisalı SAADETTİN ASLAN 3.963 %25.43
Adana Kozan ÖZLEM KÖSE 53 %0.07
Adana Saimbeyli MAHMUT DAL 2.071 %23.72
Adana Saimbeyli VAHİTTİN MEŞE 308 %3.53
Adana Tufanbeyli GÜSSÜM KAFADAR 10 %0.09
Adana Yüreğir TÜLAY ARI 253 %0.14
Adana Çukurova GÖKTÜRK GÜNGÖR 6.288 %3.04
Adana Çukurova GANİME ASLANKESER 166 %0.08
Adana Sarıçam ABDULKADİR İNCİ 147 %0.13
Adıyaman Merkez MEHMET GÖKSU 1.022 %0.99
Adıyaman Gölbaşı SEZAİ EKİNCİ 77 %0.45
Adıyaman Gölbaşı ÜNAL ÇALIŞKAN 17 %0.10
Adıyaman Gölbaşı EYÜP DAĞLILAR 6 %0.03
Adıyaman Kahta GAFFAR ÇELİK 161 %0.39
Adıyaman Pınarbaşı ABDURRAHMAN GÜLER 110 %4.77
Adıyaman Çakırhüyük HACI DOĞAN 4 %0.33
Adıyaman Harmanlı MEMİŞ ALDANMIŞ 224 %23.14
Adıyaman Harmanlı HÜSEYİN İZDEMEN 30 %3.10
Afyonkarahisar Merkez SAMİ AKBULUT 35 %0.03
Afyonkarahisar Çay ÖMER KUZU 32 %0.36
Afyonkarahisar Emirdağ KAAN ÇİVRİLLİ 4 %0.04
Afyonkarahisar Sandıklı MENDERES KOÇAK 65 %0.34
Afyonkarahisar Sultandağı GÜRKAN ÖZER 5 %0.15
Afyonkarahisar Bayat MUHAMMET SEDAT BALUN 34 %1.26
Afyonkarahisar İscehisar EMRULLAH ÇEVİK 74 %0.90
Afyonkarahisar Kızılören ALİ TAŞDAN 197 %20.85
Afyonkarahisar Gömü BİROL TOPKAYA 20 %1.90
Ağrı Merkez ÖZCAN GÖK 73 %0.15
Ağrı Patnos ADEN ARAS 17 %0.08
Ağrı Doğubayazıt YILDIZ ACAR 6.636 %24.33
Aksaray Merkez SERDAR KASAL 172 %0.15
Aksaray Merkez HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ 93 %0.08
Amasya Merkez YUSUF ZİYAATTİN CENİK 50 %0.08
Amasya Merkez FATMA AYAN 35 %0.06
Amasya Merkez CAN ZORLU 25 %0.04
Amasya Gümüşhacıköy FİLİZ DEMİREL TAŞÇIOĞLU 535 %5.56
Amasya Gümüşhacıköy SEMİH ÖZÇAYAN 53 %0.55
Amasya Gümüşhacıköy DURSUN ÇAKIR 16 %0.17
Amasya Hamamözü HALİT YILMAZ 49 %4.47
Amasya Hamamözü METİN GÜLER 8 %0.73
Amasya Merzifon MUSTAFA ŞENOL 158 %0.42
Ankara Altındağ AYDIN ÜNSAL 169 %0.08
Ankara Altındağ YAVUZ TOPSAÇ 55 %0.03
Ankara Ayaş ÖZGÜR GÖKMEN 4 %0.04
Ankara Bala AYHAN DEMİR 49 %0.26
Ankara Bala HAKAN KÜÇÜK 25 %0.13
Ankara Çankaya AHMET ALPAY SEFEROĞLU 215 %0.04
Ankara Çankaya AHMET SEZEN 214 %0.04
Ankara Çubuk MURAT UÇAR 121 %0.22
Ankara Çubuk İSMAİL ÖZDEMİR 101 %0.18
Ankara Kızılcahamam HASAN DEMİRCİ 974 %4.43
Ankara Kızılcahamam YAKUP ERDEN 32 %0.15
Ankara Nallıhan SABAHATTİN METE 49 %0.27
Ankara Polatlı ÇAĞLAYAN ONARAN 168 %0.24
Ankara Şereflikoçhisar TURAN KAYALAR 62 %0.32
Ankara Yenimahalle SANEM DENİZ KURAL 329 %0.08
Ankara Keçiören ERCAN YILMAZ 281 %0.05
Ankara Sincan MEHMET ALİ GÜRKAYNAK 132 %0.04
Ankara Akyurt MUHARREM ÇUKURTARLA 7 %0.03
Ankara Gölbaşı MURAT GÖKÇEN 27 %0.03
Ankara Gölbaşı MURAT DEMİREL 17 %0.02
Ankara Gölbaşı NECATİ ORMAN 16 %0.02
Ankara Çamlıdere ADEM CEYLAN 4.846 %49.56
Antalya Alanya ADNAN CELİLOĞLU 111 %0.06
Antalya Gazipaşa HASAN ÜLKER 162 %0.46
Antalya Kaş ŞÜKRÜ USMAN 46 %0.11
Antalya Serik OSMAN BÜLÜÇ 477 %0.59
Antalya İbradı SERKAN KÜÇÜKKURU 69 %2.48
Antalya Manavgat SEDAT MANAV 11.943 %8.36
Ardahan Merkez LEVENT PEHLİVAN 98 %0.87
Ardahan Çıldır ZAFER AKTEMUR 57 %3.62
Ardahan Damal KEMAL ÇAMLİYURT 700 %44.59
Ardahan Damal GÜRBÜZ ÇAKABAY 146 %9.30
Ardahan Damal ELVAN BARAN 25 %1.59
Artvin Arhavi MUTLU AYDIN 106 %1.08
Artvin Yusufeli ERTUĞRUL KARADUMAN 44 %1.05
Artvin Yusufeli BEHİYE YAZICIOĞLU 8 %0.19
Aydın Efeler BURHAN BABACAN 187 %0.11
Aydın Sultanhisar ERTEGÜN ÜNAL 133 %1.04
Aydın İncirliova AŞKIN ERGEZEN 95 %0.30
Aydın Didim MÜRSEL COŞKUNPINAR 17 %0.03
Aydın Didim MİNE TEKELİ 12 %0.02
Aydın Köşk RIFAT KADRİ KILINÇ 4.035 %22.55
Aydın Karacasu KENAN TABAK 131 %1.09
Aydın Karacasu MUSTAFA DEMİR 13 %0.11
Balıkesir Ayvalık MELDA YÜCEL 135 %0.30
Balıkesir Balya GÜLAY DAYICAN 73 %0.74
Balıkesir Bandırma SİNAN ÇALIM 360 %0.37
Balıkesir Bandırma İSMAİL ÖMÜR AŞIK 106 %0.11
Balıkesir Bandırma TOLGA AVAZ 49 %0.05
Balıkesir Erdek KADİR DADAN 88 %0.43
Balıkesir Kepsut İBRAHİM KAYA 30 %0.21
Balıkesir Altıeylül HASAN AVCI 21.421 %19.10
Balıkesir Karesi OSMAN KILIÇ 6.538 %5.58
Balıkesir Edremit OSMAN NURİ KURU 20 %0.02
Bartın Ulus KADİR SARAÇ 393 %17.21
Bartın Kozcağız MEHMET GEREDELİ 634 %15.05
Batman Merkez HÜSEYİN SEYİDOĞLU 580 %0.31
Batman Merkez MUAZZEZ BAKTAŞ 487 %0.26
Batman Balpınar AHMET GÜZEL 288 %8.63
Batman Kozluk AYDIN ÇETİNKAYA 30 %0.22
Batman Kozluk FİKRET İÇTEN 17 %0.13
Batman Sason ENGİN YAVUZ 3 %0.04
Bayburt Merkez NAGİHAN ULUCA 111 %0.59
Bayburt Merkez MEHMET EMİR 33 %0.18
Bayburt Merkez BEKİR KOCABEY 33 %0.18
Bayburt Merkez ŞABAN AYAN 11 %0.06
Bilecik Merkez SELÇUK FİLOĞLU 140 %0.39
Bilecik Merkez ERCAN YAĞAN 38 %0.11
Bilecik Bozüyük MEHMET CAN 141 %0.32
Bilecik Bozüyük NACİ MERCAN 71 %0.16
Bilecik Gölpazarı SÜLEYMAN ARSLAN 30 %0.83
Bilecik Osmaneli MEHMET DURMAZ 15 %0.15
Bilecik Söğüt UFUK KARAMAN 1.806 %21.49
Bilecik İnhisar AYHAN ÖDÜBEK 70 %9.54
Bilecik İnhisar SERVET GÜREL 54 %7.36
Bingöl Kiğı ŞEYDA NUR GÜNDÜZ 158 %10.17
Bitlis Ahlat YUSUF DENİZ 52 %0.38
Bitlis Merkez MÜCAHİT ARSLAN 55 %0.24
Bitlis Güroymak HİKMET TÜLEÇİN 86 %0.65
Bitlis Mutki SACİDE BAKIR 46 %3.09
Bolu Gerede İSMAİL ÖZCAN 30 %0.22
Bolu Mudurnu METİN SOYGÜR 261 %8.66
Bolu Mudurnu MUSTAFA UĞUR TÜRESİN 11 %0.37
Bolu Dörtdivan SEDAT ÖZDEMİR 399 %20.25
Bolu Karacasu CELAL BEYDİLİ 187 %11.15
Bolu Kıbrıscık MUSTAFA TOPCUOĞLU 72 %11.15
Burdur Merkez KAMİL UFUK ŞAHİN 27 %0.05
Burdur Kocaaliler ALTAN DEMİR 12 %0.84
Bursa Gemlik BAYRAM ÖNAL 229 %0.33
Bursa İznik ÇAĞLAR BİLİCİ 44 %0.15
Bursa İznik HARUN DOĞRU 43 %0.15
Bursa Karacabey ALİ İHSAN KARDEŞ 393 %0.76
Bursa Keles İHSAN EKMEKCİ 147 %1.75
Bursa Mudanya EROL AYHAN SULTANHİSAR 26 %0.04
Bursa Orhaneli SEDAT MESTAN 544 %3.94
Bursa Orhangazi NAİL KOCAMAN 110 %0.23
Bursa Nilüfer GÜLTEN ÜSTÜNKAYA 437 %0.14
Bursa Yıldırım MUAMMER AKIN 160 %0.05
Bursa Gürsu MAŞALLAH YILDIRIM 156 %0.31
Bursa Gürsu HALİT ŞEFİKOĞLU 26 %0.05
Bursa Kestel EYÜP KILIÇ 1.656 %3.75
Bursa İnegöl ABDULSEMET İPER 509 %0.32
Bursa Osmangazi HAYATİ PAMUK 377 %0.08
Çanakkale Merkez CAHİT MAYDA 19 %0.02
Çanakkale Merkez HASAN GÜRECİ 14 %0.02
Çanakkale Ezine MUSTAFA ACAR 25 %0.25
Çanakkale Çan ÖMER ZEYD MARAL 17 %0.08
Çanakkale Küçükkuyu MEDİNE AKSOY 1.048 %15.06
Çanakkale Karabiga HASAN BAŞAK 40 %1.67
Çanakkale Kavakköy SAADET KALKAN 125 %24.46
Çanakkale Umurbey SELÇUK VARDAR 8 %0.48
Çanakkale Kalkım ZEYNEP ÇELİK 889 %49.78
Çankırı Merkez GÖKHAN TAŞCI 115 %0.27
Çankırı Yapraklı HASAN BASRİ AVŞAR 44 %3.48
Çankırı Atkaracalar ALİ GEDİK 379 %23.81
Çankırı Bayramören İSMAİL GÜNGÖR 77 %22.25
Çorum Merkez BURHAN SÖNMEZ 486 %0.36
Çorum İskilip HÜSEYİN ÖZCAN 53 %0.51
Çorum Alaca TAHSİN BUĞRA SÜNBÜLCÜ 186 %1.76
Çorum Osmancık SİNAN GÜRER 53 %0.30
Çorum Oğuzlar ALİ UYANIK 592 %28.11
Denizli Pamukkale MUSTAFA ALTIKULAÇ 162 %0.08
Denizli Pamukkale İBRAHİM UMMAN 118 %0.06
Denizli Beyağaç FATİH ABRA 37 %0.80
Denizli Acıpayam SABİT KIZILHAN 320 %0.90
Denizli Çivril KEMAL ASLAN 2.480 %6.74
Diyarbakır Dicle MURAT ARUKAN 298 %1.71
Diyarbakır Dicle FERHAT DURMAZ 223 %1.28
Diyarbakır Dicle MEHMET DOĞAN 34 %0.20
Diyarbakır Ergani HAMİT UYSAL 58 %0.10
Diyarbakır Lice MUHARREM AKGÖNÜL 15 %0.12
Diyarbakır Silvan MEHMET BAYKA 2.081 %5.66
Diyarbakır Silvan MURAT ATEŞ 799 %2.17
Diyarbakır Silvan FAHRETTİN YILMAZ 79 %0.21
Diyarbakır Silvan MEHMETSALİH GEZEN 78 %0.21
Diyarbakır Eğil ÖMER FARUK ÇETİNKAYA 12 %0.10
Düzce Merkez AYDIN PERÇİN 48 %0.05
Düzce Merkez MEHMET YILDIZ 44 %0.04
Düzce Cumayeri EROL KARTAL 14 %0.21
Düzce Gümüşova ALPER KÜÇÜK 4 %0.07
Düzce Akçakoca HAKAN DİREK 31 %0.19
Edirne Merkez SONGÜL ÇETİNKAYA TÜL 104 %0.10
Elazığ Merkez MUSTAFA BOYDAK 79 %0.05
Elazığ Maden ŞABAN YÜREKLİ 7 %0.24
Erzincan Merkez YÜKSEL ÇAKIR 21.841 %29.24
Erzincan Mollaköy MURAT GÜNDOĞAN 63 %5.80
Erzincan Kemaliye CİHAT AKOĞLU 6 %0.59
Erzincan Tercan SUZAN TUTAŞ 11 %0.44
Erzurum Karayazı MEHMET GÜNEN 417 %3.86
Erzurum Olur MEVLÜT KAYA 140 %3.16
Erzurum Pasinler NUH NACİ MİNDİVANLİ 37 %0.26
Erzurum Tortum LOKMAN UZUN 895 %8.62
Eskişehir Çifteler BAHTİYAR YÜRÜK 29 %0.32
Eskişehir Seyitgazi KERİM TURAN 172 %1.75
Eskişehir Alpu TALAT ÇAL 24 %0.33
Eskişehir Beylikova MURAT GÜNDÜZ 6 %0.15
Eskişehir Odunpazarı RİZA DEMİRALAY 130 %0.05
Eskişehir Tepebaşı EMRAH ALTUN 352 %0.16
Gaziantep Araban MURAT İLİK 335 %1.84
Gaziantep Araban İBRAHİM KOCA 9 %0.05
Gaziantep İslahiye SÜLEYMAN YILMAZ 49 %0.14
Gaziantep Nizip ADNAN SÖNMEZ 25 %0.03
Gaziantep Şehitkamil MEHMET YILMAZ 1.421 %0.42
Gaziantep Şehitkamil MÜSLÜM ASLAN 403 %0.12
Gaziantep Şehitkamil HÜSEYİN KIRAN 391 %0.11
Gaziantep Şehitkamil OSMAN BATMAN 158 %0.05
Gaziantep Şehitkamil YUSUF BÖLÜKLER 156 %0.05
Giresun Merkez İNAN ÜNSAL UNAT 61 %0.09
Giresun Bulancak ÖZDEMİR KARADENİZ 148 %0.53
Giresun Bulancak SAVAŞ KÜTÜK 82 %0.29
Giresun Espiye AHMET YILMAZ 24 %0.20
Giresun Şebinkarahisar ERDAL DEMİRALP 35 %0.60
Giresun Çanakçı TAMER KOCA 4 %0.37
Giresun Eynesil HASAN GÜZEL 82 %1.73
Giresun Eynesil HALİL KAYA 34 %0.72
Gümüşhane Köse KAMİL KAYA 4 %0.19
Hakkari Merkez SAVAŞ TETİK 11 %0.04
Hatay Dörtyol MESUT TUNÇ 50 %0.07
Hatay Hassa HÜSEYİN DEMİREL 57 %0.19
Hatay Hassa ALİ TARAK 31 %0.10
Hatay Kırıkhan NEŞAT KÖNKER 136 %0.26
Hatay Reyhanlı ALİ EKER 218 %0.46
Hatay Samandağ ÇAĞLA CEMALİ 542 %0.84
Hatay Samandağ FEVZİ YÜKSEK 225 %0.35
Hatay Erzin ALİ ÖZSOY 27 %0.11
Hatay Payas ABDULCABBAR YILMAZ 192 %0.80
Hatay İskenderun LİVAİ KAYA 288 %0.24
Hatay İskenderun MEHMET BULAR 38 %0.03
Hatay İskenderun YUSUF KABA 30 %0.03
Iğdır Merkez HAKAN OĞUZHAN 90 %0.18
Iğdır Hoşhaber AHMET KARASU 190 %12.80
Isparta Atabey HAVVA AKYOL 5 %0.16
Isparta Merkez MUSTAFA DOKUR 161 %0.12
Isparta Merkez SERKAN AĞARLI 41 %0.03
Isparta Merkez ÇETİN SAKAOĞLU 27 %0.02
Isparta Yalvaç TEKİN BAYRAM 1.117 %9.03
Isparta Sarıidris HASAN PEKSAK 266 %18.52
İstanbul Bakırköy RECEP ÇOLAK 271 %0.21
İstanbul Beşiktaş ALİ NASUH MAHRUKİ 14.064 %13.66
İstanbul Beşiktaş KEREM KEREMOĞLU 2.391 %2.32
İstanbul Beykoz SAMİTTİN UZUN 191 %0.13
İstanbul Beykoz SULTAN KAHRIMAN 65 %0.04
İstanbul Beykoz BEDİR ÖZTÜRK 21 %0.01
İstanbul Beyoğlu DUYGU DELİBAŞ 1.065 %0.87
İstanbul Çatalca FATMA DUMAN 21 %0.04
İstanbul Eyüpsultan ENGİN BOZKUŞ 115 %0.05
İstanbul Kadıköy NURDOĞAN BABADAĞ 198 %0.06
İstanbul Kadıköy YÜCEL DİLBER 89 %0.03
İstanbul Kartal VEDAT TİMUROĞLU 523 %0.18
İstanbul Kartal MEHMET MEHDİ KAYA 329 %0.11
İstanbul Kartal MEHMET TUNÇ 285 %0.10
İstanbul Sarıyer ŞÜKRÜ GENÇ 16.325 %8.05
İstanbul Sarıyer ERHAN VERGİLİ 377 %0.19
İstanbul Silivri YUNUS ARICI 709 %0.60
İstanbul Silivri ERCAN ÇAKIR 93 %0.08
İstanbul Üsküdar CEVDET ÇAVUŞ 79 %0.03
İstanbul Üsküdar ERTUĞRUL KORKUT ERENKUL 54 %0.02
İstanbul Üsküdar FERHAT DUYMAÇ 38 %0.01
İstanbul Büyükçekmece MURAT KARAKOÇ 311 %0.20
İstanbul Kağıthane SİBEL UZUN 134 %0.05
İstanbul Pendik ÜMİT DEMİR 1.201 %0.29
İstanbul Pendik URAS KARADENİZ 465 %0.11
İstanbul Ümraniye MUHAMMET UĞUR 241 %0.06
İstanbul Bayrampaşa YASİN PEHLİVAN 265 %0.17
İstanbul Bayrampaşa HÜLYA TEKER 147 %0.09
İstanbul Bayrampaşa MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN 77 %0.05
İstanbul Bağcılar HASAN KORKMAZ 124 %0.03
İstanbul Bağcılar YASİN BAHÇEKAPILI 76 %0.02
İstanbul Bahçelievler FEYZANUR YILMAZ 178 %0.06
İstanbul Maltepe ENGİN ÖZKAN 2.365 %0.76
İstanbul Sultanbeyli BEDRİ KUBATLIOĞLU 127 %0.07
İstanbul Sultanbeyli UĞUR KAYA 118 %0.06
İstanbul Tuzla TURGUT ANDİÇ 316 %0.19
İstanbul Tuzla ÖZGÜR GÜNEŞ 192 %0.12
İstanbul Tuzla MUSTAFA REMZİ SARIBAŞ 133 %0.08
İstanbul Tuzla KADİR GÜL 91 %0.06
İstanbul Esenler TURGAN ERSÜ 138 %0.06
İstanbul Arnavutköy MUSTAFA KILIÇ 36 %0.02
İstanbul Ataşehir ABDULMUTTALİP YÜCEL 135 %0.05
İstanbul Esenyurt MERT MUHAMMED ÇEKİCİ 173 %0.04
İstanbul Esenyurt FEDAİ ŞİRİN 74 %0.02
İstanbul Esenyurt ERDOĞAN HORASAN 69 %0.01
İstanbul Esenyurt ŞEREFETTİN TAŞKULAK 40 %0.01
İstanbul Sancaktepe SERHAT ATA 82 %0.03
İstanbul Sancaktepe MEHMET ÖZDEMİR 52 %0.02
İstanbul Sancaktepe ABDULCELİL GÜLAP 40 %0.01
İstanbul Sancaktepe GÖKHAN CİHANGİR 26 %0.01
İstanbul Sancaktepe MUSTAFA TARIK KESKİN 24 %0.01
İstanbul Sancaktepe HAMİT PUHALOĞLU 9 %0
İstanbul Adalar CEM KOÇTÜRK 16 %0.15
İstanbul Adalar DENİZ KİTE GÜNER 3 %0.03
İstanbul Fatih YUSUF ÇEVİK 35 %0.02
İstanbul Fatih MURAT ÜNAL 33 %0.02
İstanbul Şişli GÜRAY GÜNEŞ 64 %0.04
İstanbul Küçükçekmece NESİM ÖZÇİÇEK 925 %0.21
İstanbul Küçükçekmece MURAT ATHAN 205 %0.05
İstanbul Sultangazi ERKAN BAYRAK 177 %0.06
İstanbul Sultangazi ONUR KEŞT 90 %0.03
İzmir Aliağa ERSİN DOĞAN 112 %0.19
İzmir Bornova FURKAN UYSAL 121 %0.05
İzmir Çeşme ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG 560 %1.92
İzmir Foça SİNEM ATAN 202 %0.98
İzmir Foça AHMET GÜLTEKİN 21 %0.10
İzmir Kemalpaşa MEHMET BENLİCE 111 %0.15
İzmir Kemalpaşa GÜLAY IŞIKCAN 32 %0.04
İzmir Kemalpaşa MUSTAFA KANDİL 17 %0.02
İzmir Ödemiş MEHMET BAYINDIR 983 %1.20
İzmir Seferihisar SALİH TURAN 332 %0.94
İzmir Selçuk HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR 8.052 %33.40
İzmir Selçuk GÜRKAN USANMAZ 731 %3.03
İzmir Tire MEHMET DAL 191 %0.35
İzmir Beydağ SONGÜL MELİKLER 10 %0.12
İzmir Buca MEHMET VEFA DEMİR 303 %0.11
İzmir Konak MUSTAFA TAHİNCİOĞLU 50 %0.03
İzmir Konak MÜSLÜM BENLİ 33 %0.02
İzmir Gaziemir SEVİNÇ GÜLEÇ 325 %0.40
İzmir Narlıdere ERGİN DEMİR 4.551 %11.96
İzmir Narlıdere METİN YILDIRIM 1.335 %3.51
İzmir Güzelbahçe OSMAN SERKAN ÇAĞLASA 81 %0.36
İzmir Dikili KEMAL DOYURAN 11.154 %36.44
İzmir Dikili TUĞÇE ACAROĞLU 68 %0.22
İzmir Menemen ERSAN SEVİN 29 %0.02
İzmir Menemen TURGUT KOÇMAN 22 %0.02
İzmir Torbalı MİTHAT MENDEŞ 54 %0.04
İzmir Çiğli HIDIR DOĞAN 201 %0.16
İzmir Çiğli HİLAL SUSUZ 83 %0.07
Kahramanmaraş Afşin ŞEREF ERTEKİN 205 %0.49
Kahramanmaraş Elbistan MUSA DEMİR 6.970 %11.22
Kahramanmaraş Elbistan SALİH HORUZ 210 %0.34
Kahramanmaraş Pazarcık TALİH YARBOYNU 183 %0.52
Kahramanmaraş Pazarcık NURULLAH CAN 94 %0.27
Kahramanmaraş Pazarcık RAMAZAN GÖZÜDOK 12 %0.03
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu FERHAT TORUN 111 %0.10
Kahramanmaraş Onikişubat REŞİT FİŞEKCİ 349 %0.16
Karabük Merkez VELİ KAYA 17 %0.03
Karabük Merkez CEMAL MIZRAK 16 %0.03
Karabük Eskipazar ŞAKİR KÜCÜKYILMAZ 5 %0.13
Karabük Ovacık MUSTAFA DURSUN 82 %20.92
Karabük Safranbolu ERSAN GÜRBÜZ 269 %0.91
Karabük Yortan DURSUN KARAKÜTÜK 7 %0.66
Karaman Ermenek SABRİ TAŞPINAR 32 %0.50
Karaman Merkez MAHMUT YILDIZ 67 %0.07
Karaman Sarıveliler HAYRİ SAMUR 1.013 %27.56
Karaman Sarıveliler YADİGAR ARAS YAŞAR 72 %1.96
Karaman Göktepe İBRAHİM AKSU 294 %18.19
Kars Merkez AYHAN BİLGEN 548 %1.21
Kars Merkez GARİP EBİRİ 192 %0.42
Kars Sarıkamış YALÇIN ZENGİN 77 %1.04
Kars Arpaçay ERÇETİN ALTAY 113 %8.23
Kars Kağızman ÖMER KORKUT 54 %0.53
Kars Kağızman YILMAZ TAŞ 22 %0.22
Kastamonu Merkez BORA ÇAPRAZ 800 %1.24
Kastamonu Merkez MUSTAFA DUMAN 29 %0.04
Kastamonu Merkez ERKAN GÜVENCİ 17 %0.03
Kastamonu Merkez MEFTUN KUTLU 13 %0.02
Kastamonu Pınarbaşı ŞENOL YAŞAR 444 %29.94
Kastamonu Araç NEJLA ARICA 2 %0.05
Kastamonu İhsangazi ZÜHTÜ DANACI 490 %26.82
Kastamonu İhsangazi NECMİ ALADAĞ 70 %3.83
Kastamonu Bozkurt MUAMMER YANIK 1.456 %42.75
Kastamonu Bozkurt NEDİM BAŞARAN 79 %2.32
Kastamonu Şenpazar SEBAHATTİN BAĞ 379 %32.70
Kayseri Melikgazi YUSUF ALİ YEŞİLYURT 360 %0.12
Kayseri Hacılar SERDAR GÜNEK 730 %8.83
Kayseri Kocasinan HAYRETTİN DAĞ 285 %0.14
Kilis Merkez ALİ OSMAN GENÇ 57 %0.10
Kilis Merkez ADEM KÜÇÜKUSTA 19 %0.03
Kırıkkale Merkez HARUN GÜNAY 138 %0.14
Kırklareli Babaeski AHMET MÜNÜR BEDERLİ 110 %0.59
Kırklareli Babaeski FERDİ GEZER 39 %0.21
Kırklareli Merkez SERDAR TÜRKER 3.029 %5.94
Kırklareli Merkez EROL ÜSTÜNDAĞ 229 %0.45
Kırklareli Merkez BUŞRA TAŞKIN 116 %0.23
Kırklareli Merkez FATİH ŞENEKER 36 %0.07
Kırklareli Merkez UFUK ÖZEN 17 %0.03
Kırklareli Lüleburgaz EMİN HALEBAK 14.715 %19.59
Kırklareli Lüleburgaz SERAP ÜRÜN 432 %0.58
Kırklareli Lüleburgaz ÖZGÜR KAHYA 295 %0.39
Kırklareli Pehlivanköy ABDURRAHMAN ALTUĞ 364 %29.59
Kırklareli Büyükmandıra VEDAT ALPARSLAN 25 %1.01
Kırklareli İğneada HAKAN YAVUZ 178 %9.95
Kırşehir Kaman BURHAN ER 56 %0.46
Kırşehir Merkez SEVGİ BEKTAŞ 152 %0.21
Kocaeli Gölcük SERKAN GARİPOĞLU 176 %0.18
Kocaeli Kandıra CENGİZ KAN 9.860 %30.94
Kocaeli Karamürsel HASAN ÖZBAŞ 111 %0.33
Kocaeli Körfez ZEKİ KARAKAYA 367 %0.39
Kocaeli Körfez MEHMET AYDIN MUTLU 159 %0.17
Kocaeli Derince SEFA MOLLAOĞLU 329 %0.40
Kocaeli Başiskele HÜSEYİN AYAZ 12.986 %19.78
Kocaeli Darıca KADİR GEDİKLİ 1.786 %1.52
Kocaeli İzmit MUSTAFA CAN 241 %0.12
Kocaeli Gebze MUHAMMET TULUK 254 %0.13
Kocaeli Gebze EROL BOZKIR 143 %0.07
Kocaeli Çayırova YUSUF EMRE CÜRE 178 %0.23
Kocaeli Çayırova ERÇİN ERDOĞAN 53 %0.07
Konya Bozkır DİLEK KÜMÜK 12 %0.08
Konya Çumra MEHMET YETİŞ 384 %0.96
Konya Doğanhisar ŞABAN MUT 10 %0.10
Konya Ereğli ZEKİ DUMLU 927 %1.11
Konya Ereğli HASAN ŞABAN SERT 163 %0.20
Konya Sarayönü HASAN KOÇAŞ 4.290 %24.00
Konya Derebucak TALİP TURGUT 1.501 %43.97
Konya Hüyük SADIK SEFER 5.403 %53.13
Konya Taşkent MEHMET KOÇAK 10 %0.24
Konya Derbent HAMDİ ACAR 230 %7.86
Konya Halkapınar CAFER AKÇETİN 30 %1.04
Konya Meram MEHMET ERİKOĞLU 171 %0.10
Konya Beyşehir KEMAL KİRİŞ 60 %0.13
Kütahya Merkez ALİ İÇA 99 %0.07
Kütahya Merkez AHMET GÜÇLÜ 82 %0.06
Kütahya Aslanapa RAMAZAN GÖKMEN 280 %20.42
Kütahya Dumlupınar SERDAR SİPAHİ 123 %13.73
Kütahya Dumlupınar DERVİŞ KAVAK 51 %5.69
Kütahya Şaphane SEMA AKÇALIOĞLU 5 %0.27
Kütahya Tepecik EMİN ÖZYURT 17 %0.89
Malatya Arapgir MEHMET ALİ AĞCA 14 %0.21
Malatya Arguvan MEHMET KIZILDAŞ 1.507 %27.38
Malatya Darende VELİ BULUT 151 %0.95
Malatya Doğanşehir MURAT DOĞAN 19 %0.09
Malatya Yeşilyurt İBRAHİM TÜRKMEN 149 %0.11
Malatya Yeşilyurt SEVDA KÖK 140 %0.10
Malatya Battalgazi ARZU ÇAKMAK 284 %0.22
Malatya Yazıhan YAŞAR KARAKUŞ 89 %0.88
Manisa Alaşehir SÜLEYMAN SOLMAZ 118 %0.18
Manisa Gördes YAKUP AKÇAMAN 20 %0.11
Manisa Kula AYŞE ÇINAR 107 %0.37
Manisa Salihli NAHİT OĞAN 62 %0.06
Manisa Salihli HAMZA ŞAHİN 41 %0.04
Manisa Salihli İSMAİL ASİLTÜRK 25 %0.02
Manisa Soma ASLAN ÇİFTÇİ 150 %0.22
Manisa Soma CEMAL YAZAR 102 %0.15
Manisa Turgutlu FARUK KESKİN 257 %0.25
Manisa Gölmarmara MUĞDAT YEĞİN 23 %0.23
Manisa Şehzadeler ŞENER BAYDAR 87 %0.09
Manisa Demirci SELAMİ SELÇUK 200 %0.83
Manisa Demirci MUSTAFA ELALMIŞ 12 %0.05
Mardin Derik ALİ TUNÇ 453 %1.64
Mardin Mazıdağı BARAN BAZ 85 %0.50
Mardin Nusaybin MEHMET MAHSUM IŞIK 1.162 %2.37
Mardin Artuklu HALİL BOZ 1.106 %1.36
Mersin Erdemli MURAT TIRAŞ 57 %0.06
Mersin Silifke BİLAL DÖLEK 172 %0.22
Mersin Tarsus MEHMET BİLAL EROĞLU 177 %0.09
Mersin Aydıncık MEHMET SARI 23 %0.29
Mersin Bozyazı DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ 149 %0.84
Mersin Akdeniz MEHMET DİNDAR 486 %0.38
Mersin Akdeniz RAMAZAN ÇALOĞLU 105 %0.08
Mersin Akdeniz İBRAHİM HALİL KARAYILAN 49 %0.04
Mersin Mezitli NEŞET TARHAN 7.091 %6.17
Mersin Toroslar BURCU TEMİZKAN 130 %0.08
Mersin Yenişehir AŞKIN TANGIZ 9.820 %6.93
Mersin Yenişehir İBRAHİM GENÇ 5.710 %4.03
Muğla Bodrum VOLKAN İLGÜZ 728 %0.67
Muğla Datça MUHAMMET MESUT YAR 1.229 %7.65
Muğla Datça İBRAHİM GÜNAY DEMİR 244 %1.52
Muğla Fethiye EMİN KONUK 195 %0.19
Muğla Köyceğiz BAYRAM DİLMAÇ 18 %0.07
Muğla Marmaris METİN GÜLDÜZ 55 %0.10
Muğla Milas DURMUŞ ÖZDEMİR 350 %0.38
Muğla Ula YUNUSEMRE ARAPOĞLU 329 %1.78
Muğla Dalaman FİKRET NAZMİ KENTEL 85 %0.29
Muğla Ortaca CEMİL DURMUŞ 73 %0.21
Muş Bulanık MEHMET BALOĞULLARI 14 %0.13
Muş Merkez MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ 1.422 %3.15
Muş Varto DOĞAN DEDE 87 %1.95
Muş Rüstemgedik FARUK AYDİN 27 %2.69
Nevşehir Avanos İSMET İNCE 310 %3.29
Nevşehir Hacıbektaş ALİ KAİM 1.273 %42.10
Nevşehir Hacıbektaş ALİ AVCI 13 %0.43
Nevşehir Ürgüp HÜSEYİN ÖZÜNAL 31 %0.21
Niğde Merkez İLHAN ŞAHİN 69 %0.09
Niğde Merkez HALİL İBRAHİM AK 42 %0.05
Niğde Altunhisar MUSTAFA YANAR 5 %0.24
Niğde Kemerhisar SAİT YILMAZ 3 %0.07
Niğde Gümüşler ÜMİT DEMİR 17 %0.76
Ordu Fatsa ONUR GÜNGÖR 435 %0.63
Ordu Fatsa MURAT KARAÇUHA 177 %0.26
Ordu Perşembe TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU 43 %0.21
Ordu Ünye İBRAHİM İŞÇİ 140 %0.19
Ordu Çamaş ALAHİTDİN GİDEN 809 %11.49
Ordu Mesudiye MEHMET AKİF AYDOĞAN 39 %0.42
Osmaniye Kadirli RAMAZAN BÜLBÜL 751 %1.42
Osmaniye Merkez HÜSEYİN KÖSE 364 %0.33
Osmaniye Cevdetiye ERMAN KELEŞ 565 %16.13
Osmaniye Türkmen OSMAN ERDEM 4 %0.14
Rize Tunca İBRAHİM KUMBASAR 605 %41.18
Rize Çayeli ŞABAN GİRİT 56 %0.46
Rize Çayeli MUSTAFA TAFLAN 32 %0.26
Rize İkizdere AYHAN BİBEROĞLU 30 %2.10
Rize Güneysu MUSTAFA MERCAN 84 %1.75
Rize Güneysu MUHARREM KAZDAL 39 %0.81
Rize Güneysu HASAN MERCAN 18 %0.38
Rize Hemşin MEHMET KARATEKE 18 %1.78
Sakarya Hendek YAŞAR ALTINDAL 42 %0.08
Sakarya Karasu ERCAN ERGELEN 18 %0.04
Sakarya Kocaali BAHADIR MUSLU 143 %0.81
Sakarya Pamukova CEVAT KESER 340 %1.75
Sakarya Ferizli YAŞAR KARAOSMANOĞLU 22 %0.13
Sakarya Erenler ÖZCAN BOL 62 %0.12
Sakarya Taraklı TACETTİN ÖZKARAMAN 350 %7.20
Sakarya Arifiye HAKAN YAZICI 3.758 %13.86
Samsun Bafra NASUH YARAR 131 %0.15
Samsun 19 Mayıs HALİL AKYÜZ 1.533 %9.27
Samsun Çarşamba HÜSEYİN DÜNDAR 35.440 %42.96
Samsun Vezirköprü MUSTAFA ÇOBAN 1.160 %2.20
Samsun İlkadım ZAHİDE SOYSAL 113 %0.07
Samsun Ayvacık HAKAN AVCI 142 %1.07
Şanlıurfa Birecik KEMAL GÜNEŞ 42 %0.10
Şanlıurfa Birecik MUZAFFER KIRĞIL 42 %0.10
Şanlıurfa Hilvan AZİZ SALGIN 163 %0.78
Şanlıurfa Karaköprü AHMET SÜZEN 326 %0.28
Şanlıurfa Karaköprü MEHMET ŞEKER 146 %0.13
Siirt Kayabağlar SALİM SEVEN 1.058 %33.47
Siirt Merkez EDİP EKER 1.015 %1.35
Siirt Gökçebağ HÜSEYİN EVİN 193 %14.17
Siirt Gökçebağ MEMET CEMİL KİREÇ 26 %1.91
Siirt Kurtalan MAHFUZ AYEBE 49 %0.27
Sinop Merkez FATİH ŞANLAN 207 %0.69
Sinop Merkez OYA ASAK 54 %0.18
Sinop Saraydüzü MURAT ORHAN 3 %0.33
Sinop Erfelek RIDVAN AYDIN 312 %13.05
Şırnak Silopi FETHULLAH ELÇİ 322 %0.72
Şırnak Silopi CİHAN ARMAGAN 208 %0.46
Şırnak Merkez YUSUF ÖLGEN 119 %0.31
Şırnak Sırtköy MAHMUT AKMAN 80 %7.37
Şırnak Kasrik HACI ŞANLI 119 %7.11
Şırnak Kumçatı SEKVAN DEMİR 382 %8.11
Sivas Çepni MURAT İMREN 248 %28.09
Sivas Gürün ADNAN ERTÜRK 24 %0.39
Sivas Yıldızeli AHMET ARKAZ 4 %0.12
Sivas İmranlı ÖZKAN DEMİR 315 %17.08
Sivas Koyulhisar YURDAL EPSİLELİ 56 %2.32
Tekirdağ Çerkezköy AKTAŞ GÜLER 1.192 %1.14
Tekirdağ Çerkezköy AHMET YILDIZ 1.008 %0.97
Tekirdağ Çerkezköy ERDAL ÖZTÜRK 106 %0.10
Tekirdağ Saray ALPER AKI 213 %0.67
Tekirdağ Marmaraereğlisi TUNCAY TIRAŞ 27 %0.15
Tekirdağ Süleymanpaşa PAKİZE GÜREL 101 %0.08
Tekirdağ Süleymanpaşa ERTUĞRUL KANBUR 68 %0.05
Tekirdağ Çorlu METİN ALGÜL 133 %0.08
Tokat Merkez SİNAN TÜRK 88 %0.10
Tokat Turhal YUSUF BAYIN 1.468 %3.89
Tokat Çamlıbel FATİH MEHMET KARACA 259 %15.61
Tokat Reşadiye ERGÜN TAVŞAN 2 %0.04
Trabzon Araklı YUSUF DURMUŞ 1.852 %7.13
Trabzon Araklı DURSUNALİ BACIOĞLU 151 %0.58
Trabzon Çaykara VEYSEL BARIŞ KAROĞLU 396 %4.24
Trabzon Tonya VEYSEL KURT 3.742 %40.60
Trabzon Vakfıkebir FUAT KOÇAL 6.484 %38.21
Trabzon Vakfıkebir AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU 3.258 %19.20
Trabzon Vakfıkebir HAMİDE KUTOĞLU 65 %0.38
Trabzon Dernekpazarı MEHMET ERDİL 351 %13.83
Trabzon Yomra GÖKHAN SEZGİN 103 %0.39
Trabzon Hayrat CEVAT SARMUSAK 90 %1.56
Trabzon Çarşıbaşı ZEKERİYA KARAÇENGEL 2.050 %19.93
Tunceli Merkez HÜSEYİN AYGÜN 1.283 %7.63
Tunceli Merkez AYDIN POLAT 102 %0.61
Tunceli Merkez TANER YILDIZ 81 %0.48
Tunceli Hozat HAKKI BALIK 235 %11.56
Tunceli Nazımiye CAFER KIRMIZIÇİÇEK 220 %23.21
Tunceli Pülümür NURETİN ÖZGÜREL 86 %9.98
Uşak Banaz ZAFER ARPACI 3.355 %32.79
Uşak Merkez EŞREF KAHRAMAN 37 %0.03
Uşak Yeleğen ECEVİT EMİR 804 %53.49
Uşak Tatar YÜCEL ÖZOĞUL 318 %28.67
Van Başkale İSMAİL AYAZ 48 %0.29
Van Bahçesaray MEHMET GARİP AYKUT 867 %15.86
Van Tuşba FIRAT KUVETLİ 300 %0.56
Van İpekyolu MUAMMER TAKIS 903 %0.67
Van Edremit BEYTULLAH ŞAKAR 298 %0.56
Van Erciş ÖMER FARUK AĞAOĞLU 126 %0.18
Van Erciş LOKMAN ÇAVAŞ 77 %0.11
Yalova Çınarcık YAVUZ ONAY 4 %0.04
Yalova Merkez MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL 56 %0.10
Yozgat Akdağmadeni MERT ŞAHİN 1 %0.01
Yozgat Akdağmadeni ABDULLAH TEKİN 1 %0.01
Yozgat Akdağmadeni BAHATTİN YILDIRIM 1 %0.01
Yozgat Sorgun MUSTAFA GÜLTEKİN 58 %0.20
Yozgat Bahadın VEYSEL KARS 5 %0.31
Yozgat Merkez BEKİR KORKMAZ 89 %0.19
Yozgat Aydıncık ADNAN DÜŞMEZ 44 %2.12
Zonguldak Çaycuma RESUL ALAGÖZ 87 %0.46
Zonguldak Filyos ERDEM BİLGİÇ 56 %1.53
Zonguldak Muslu TUĞRUL ÖZDEMİR 4 %0.34
Kaynak: Anadolu Ajansı