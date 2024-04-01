TİP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN BOZTEMİR
|
%0.05|56
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ATASOY
|
%0.15|176
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURÇİN ACAR
|
%0.53|189
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI NUR YILMAZ
|
%0.13|135
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAĞMUR YALÇIN
|
%0.25|1.600
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EMRE İPEK
|
%0.12|124
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|ÖMER ATALAY
|
%0.17|1.577
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ZAN
|
%2.02|15.688
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|SAMİ KİRİK
|
%0.16|1.256
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN AŞKIN
|
%0.35|179
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|
%1.18|13.248
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|BİLAL ORTAKALAYCI
|
%0.12|1.440
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU ASLAN
|
%0.14|533
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH YILDIZ
|
%0.16|713
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|DİLEK KAÇAR
|
%0.18|1.060
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|
%0.12|569
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAZBEK
|
%0.20|119
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.41|4.678
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.30|900
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|929
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|443
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.20|431
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.80|26.044
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.70|10.113
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.72|352
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.89|950
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.67|4.519
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.59|4.656
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|402
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|78
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|483
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|765
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.33|551
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|2.855
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.64|2.273
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|252
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|728
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.22|1.381
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|411
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%1.17|3.003
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|523
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.45|1.901
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.09|302
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.22|1.203
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|1.953
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|500
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.18|127
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%4.74|36.667
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|443
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.74|64.022
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%1.33|34.671
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|751
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.17|243
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|297
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|132
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.19|1.458
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|116
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|163
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.71|1.671
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|206
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.89|20.984
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.12|1.406
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|712
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.45|1.731
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.25|2.179
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.56|5.792
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%1.68|10.111
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.95|1.720
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|296
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|626
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.27|785
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|337
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.23|1.394
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|1.680
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.13|1.172
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.39|537
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.36|1.282
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.35|2.298
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.02|3.770
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|530
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.72|870
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|382
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.48|724
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|421
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.63|2.254
|