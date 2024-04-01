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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.90 5
İL GENEL MECLİSİ
%35.61
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ULUSOY 1875 %65.77 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SERTTAŞ 732 %33.90 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH ÜNAL 9300 %33.86 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÖÇER 135 %3.78 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALİ AKYEL 151 %8.88 Detay
GÖLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SERTBAŞ 4287 %45.46 Detay
KARAMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SELİMOĞLU 1582 %39.35 Detay
KEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ASAN 675 %64.10 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİMŞEK 21324 %42.90 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR ÇELİK 1405 %31.47 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ ÖZBEK 1198 %36.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS DELEN 705 %49.09 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AKKAYA 149 %6.63 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ COŞKUN 492 %32.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı