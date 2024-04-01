|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN OFLAZ
|737
|%46.29
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAŞİT GÜNGÖR
|204
|%58.96
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SOPACI
|2795
|%50.86
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA LAFCI
|820
|%36.75
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMED ÖZTÜRK
|2409
|%50.24
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BULUT
|561
|%38.37
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZEN
|452
|%33.63
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR KAYMAK
|1450
|%39.52
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN FİLİZ
|13445
|%31.22
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT DANACI
|863
|%44.58
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAİK ÖZCAN
|2587
|%44.03
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN HAYDAR
|427
|%33.81
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|İLYAS ERTÜRK
|190
|%39.42
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI
|635
|%63.00
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM DOĞAN
|1131
|%91.73
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YARIM
|445
|%36.69
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
|KADİR DEDE
|146
|%29.98
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