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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%31.22 8
İL GENEL MECLİSİ
%38.47
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN OFLAZ 737 %46.29 Detay
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAŞİT GÜNGÖR 204 %58.96 Detay
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SOPACI 2795 %50.86 Detay
ELDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA LAFCI 820 %36.75 Detay
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMED ÖZTÜRK 2409 %50.24 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BULUT 561 %38.37 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZEN 452 %33.63 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR KAYMAK 1450 %39.52 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN FİLİZ 13445 %31.22 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT DANACI 863 %44.58 Detay
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK ÖZCAN 2587 %44.03 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN HAYDAR 427 %33.81 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
İLYAS ERTÜRK 190 %39.42 Detay
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 635 %63.00 Detay
KALFAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM DOĞAN 1131 %91.73 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YARIM 445 %36.69 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
KADİR DEDE 146 %29.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı