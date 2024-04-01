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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.85 4
İL GENEL MECLİSİ
%17.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDİRHAN AKYOL 16518 %11.88 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHİYE ARSLAN 8444 %15.62 Detay
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU 6075 %25.66 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT ARZU 9342 %29.14 Detay
ÇÜNGÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SUAT AKMEŞE 2732 %45.43 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
FELAT AYGÖREN 4387 %27.76 Detay
EĞİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT SEYDAOĞLU 4589 %38.11 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ATABEY 10439 %18.07 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH KAYHAN 4279 %31.60 Detay
HAZRO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT MEHMETOĞLU 4083 %50.18 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA FIRAT 20000 %12.69 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN YİĞİT 1481 %20.27 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK YEPREM 5716 %32.52 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALIK TUNCAY 1183 %9.12 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
MEHMET IŞIKTAŞ 3055 %9.07 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DİLEK 7740 %20.01 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ASENA 15312 %18.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı