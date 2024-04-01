|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDİRHAN AKYOL
|16518
|%11.88
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHİYE ARSLAN
|8444
|%15.62
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|6075
|%25.66
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT ARZU
|9342
|%29.14
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SUAT AKMEŞE
|2732
|%45.43
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|FELAT AYGÖREN
|4387
|%27.76
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT SEYDAOĞLU
|4589
|%38.11
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ATABEY
|10439
|%18.07
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH KAYHAN
|4279
|%31.60
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT MEHMETOĞLU
|4083
|%50.18
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA FIRAT
|20000
|%12.69
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN YİĞİT
|1481
|%20.27
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KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK YEPREM
|5716
|%32.52
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALIK TUNCAY
|1183
|%9.12
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|MEHMET IŞIKTAŞ
|3055
|%9.07
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SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DİLEK
|7740
|%20.01
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ASENA
|15312
|%18.82
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