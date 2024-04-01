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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.49 5
İL GENEL MECLİSİ
%32.46
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH BOSTANCI 1133 %37.74 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BALKAN 2285 %39.11 Detay
İPSALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KERMAN 1645 %30.05 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HELVACIOĞLU 16139 %41.47 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ARSLAN 406 %38.41 Detay
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ATAY 719 %43.79 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BELGİN İBA 42119 %42.49 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA RAVALI 7677 %31.78 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
FERAT GÜLVER 108 %38.03 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL DENİZ 0 %0 Detay
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET ERTAŞ 933 %47.34 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DALGA 632 %36.26 Detay
SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKSEL TÜFEKÇİ 612 %42.27 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ATALAY 0 %0 Detay
YENİMUHACİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUSTAFA TÜRKER 175 %58.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı