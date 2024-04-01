|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH BOSTANCI
|1133
|%37.74
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN BALKAN
|2285
|%39.11
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KERMAN
|1645
|%30.05
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA HELVACIOĞLU
|16139
|%41.47
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ARSLAN
|406
|%38.41
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ATAY
|719
|%43.79
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BELGİN İBA
|42119
|%42.49
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA RAVALI
|7677
|%31.78
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FERAT GÜLVER
|108
|%38.03
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL DENİZ
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET ERTAŞ
|933
|%47.34
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DALGA
|632
|%36.26
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKSEL TÜFEKÇİ
|612
|%42.27
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK ATALAY
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|MUSTAFA TÜRKER
|175
|%58.33
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