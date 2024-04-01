|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF ÇAKAR
|538
|%47.57
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|
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAŞARAN YAŞLI
|872
|%45.35
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|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
|1583
|%71.86
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|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN AKMURAT
|1539
|%44.25
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|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDIN
|2667
|%33.58
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|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİYE ATLI
|768
|%27.71
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ ÇOLAK
|3076
|%25.67
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|
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ORHAN
|1556
|%52.48
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|65682
|%38.19
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|
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHDETTİN DEMİRTAŞ
|1928
|%36.83
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|
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ ATAGÜN
|932
|%34.00
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|TANER BAYTAŞOĞLU
|915
|%34.32
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|
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HÜSEYİN ATAŞ
|58
|%26.98
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|SIDDIK BAYRAK
|24
|%23.76
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|CİHAN YILMAZ
|384
|%73.00
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUSTAFA AYAZ
|641
|%30.34
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜRBÜZ
|0
|%0
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|
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|YILMAZ YEGÜL
|594
|%47.56
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|AYDIN AYAZ
|174
|%35.80
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
|NİHAT DOĞAN
|2014
|%51.46
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