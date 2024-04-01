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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.19 6
İL GENEL MECLİSİ
%33.75
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF ÇAKAR 538 %47.57 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAŞARAN YAŞLI 872 %45.35 Detay
ARICAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA 1583 %71.86 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN AKMURAT 1539 %44.25 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYDIN 2667 %33.58 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİYE ATLI 768 %27.71 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ ÇOLAK 3076 %25.67 Detay
MADEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ORHAN 1556 %52.48 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI 65682 %38.19 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHDETTİN DEMİRTAŞ 1928 %36.83 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ ATAGÜN 932 %34.00 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
TANER BAYTAŞOĞLU 915 %34.32 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
HÜSEYİN ATAŞ 58 %26.98 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
SIDDIK BAYRAK 24 %23.76 Detay
ERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
CİHAN YILMAZ 384 %73.00 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUSTAFA AYAZ 641 %30.34 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜRBÜZ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
YILMAZ YEGÜL 594 %47.56 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
AYDIN AYAZ 174 %35.80 Detay
YURTBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.00
NİHAT DOĞAN 2014 %51.46 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı