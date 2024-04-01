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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%28.62
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATINÇ BAHADIR 791 %44.24 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜRBÜZ 1416 %41.92 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP İLTER 451 %41.88 Detay
KEMALİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ATMACA 517 %50.94 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHDET ERCAN 289 %33.72 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAKMAK PAÇACI 837 %36.14 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU 774 %31.03 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN TAT 2361 %47.83 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
ONUR BİLEN 6 %4.29 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
EMRULLAH SELÇUK 155 %26.09 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
MUSA ZENGİN 2 %0.22 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
ZAFER KAYA 8 %22.22 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
ENVER AKYILDIZ 138 %37.70 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
KADİR AKAR 1 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı