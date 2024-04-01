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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.82 3
İL GENEL MECLİSİ
%35.46
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL VURAL 11568 %33.95 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACİ FEVZİ AKDOĞAN 23705 %31.88 Detay
NURDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIRIR 9687 %47.17 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU 216168 %55.25 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU 88574 %25.92 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU 4001 %32.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı