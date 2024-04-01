|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL VURAL
|11568
|%33.95
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|23705
|%31.88
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIRIR
|9687
|%47.17
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|216168
|%55.25
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|88574
|%25.92
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|4001
|%32.03
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