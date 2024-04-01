60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.62 13
İL GENEL MECLİSİ
%36.85
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK DEMİRAĞ 661 %30.93 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH GUGUK 12239 %43.67 Detay
ÇAMOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜN BAKIRHAN 953 %49.10 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT KOCA 418 %38.96 Detay
DERELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU 1425 %42.78 Detay
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜŞAN ÖZDEN 1325 %55.70 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARADERE 4049 %33.99 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SÜLEYMANOĞLU 3749 %40.35 Detay
GÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN BODUROĞLU 1645 %54.01 Detay
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN 2041 %35.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU 24615 %37.62 Detay
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ESAT AYYILDIZ 3423 %61.32 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ŞENTÜRK 3141 %53.61 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER HIDIR 3391 %31.45 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BAYRAM 990 %22.77 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ DEMİR 704 %41.07 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DUZCU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN KALINTAŞ 1236 %68.36 Detay
ÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA EREN 77 %58.78 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
HARUN ÖZTÜRK 409 %58.76 Detay
YAVUZKEMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖNAL 737 %45.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı