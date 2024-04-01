|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK DEMİRAĞ
|661
|%30.93
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH GUGUK
|12239
|%43.67
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜN BAKIRHAN
|953
|%49.10
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT KOCA
|418
|%38.96
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|1425
|%42.78
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜŞAN ÖZDEN
|1325
|%55.70
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|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARADERE
|4049
|%33.99
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|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SÜLEYMANOĞLU
|3749
|%40.35
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|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN BODUROĞLU
|1645
|%54.01
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|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN
|2041
|%35.59
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|24615
|%37.62
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ESAT AYYILDIZ
|3423
|%61.32
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ŞENTÜRK
|3141
|%53.61
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER HIDIR
|3391
|%31.45
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BAYRAM
|990
|%22.77
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ DEMİR
|704
|%41.07
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DUZCU
|0
|%0
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|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN KALINTAŞ
|1236
|%68.36
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|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA EREN
|77
|%58.78
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM SARIKAYA
|0
|%0
|Detay
|
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HARUN ÖZTÜRK
|409
|%58.76
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖNAL
|737
|%45.83
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