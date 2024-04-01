|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|1320
|%45.60
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜLKÜ ÖCAL
|20975
|%42.23
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|1428
|%28.27
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN YEŞİL
|1394
|%35.63
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TOKA
|640
|%43.21
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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