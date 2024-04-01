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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.23 2
İL GENEL MECLİSİ
%24.73
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜZELKAYA 1320 %45.60 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜLKÜ ÖCAL 20975 %42.23 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN 1428 %28.27 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN YEŞİL 1394 %35.63 Detay
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TOKA 640 %43.21 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı